WA Forecast for Friday, April 7, 2023 _____ City\/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index Arlington;Periods of rain;53;47;SE;12;84%;99%;1 Bellingham;Periods of rain;53;48;SE;11;86%;99%;1 Bremerton;Breezy with rain;52;47;S;15;90%;100%;1 Chehalis;Breezy with rain;53;47;S;15;91%;100%;1 Deer Park;Cloudy;53;38;NE;8;56%;85%;1 Eastsound;Occasional rain;54;47;SE;13;79%;99%;1 Ellensburg;A little p.m. rain;49;41;ESE;7;73%;89%;1 Ephrata;Cloudy;50;42;ESE;7;64%;78%;1 Everett;Periods of rain;53;47;SE;13;84%;99%;1 Fort Lewis;Breezy with rain;52;46;S;16;88%;99%;1 Friday Harbor;Breezy with rain;53;46;SE;15;80%;99%;1 Hoquiam;Very windy, rain;52;48;SSW;26;95%;100%;1 Kelso-Longview;Breezy with rain;52;48;S;15;91%;100%;1 Moses Lake;Cloudy;55;42;SE;8;58%;74%;1 Olympia;Breezy with rain;52;46;S;15;94%;100%;1 Omak;A little p.m. rain;48;38;SE;8;69%;96%;1 Pasco;Cloudy;66;46;S;8;47%;74%;1 Port Angeles;Breezy with rain;51;44;ESE;15;84%;99%;1 Pullman;Cloudy;54;41;SE;13;48%;72%;2 Puyallup;Breezy with rain;55;47;S;16;86%;99%;1 Quillayute;Rain, becoming heavy;51;44;SSE;27;90%;100%;1 Renton;Breezy with rain;54;48;SSE;15;83%;99%;1 Seattle;Breezy with rain;52;47;S;15;88%;100%;1 Seattle Boeing;Breezy with rain;52;47;S;15;89%;99%;1 Shelton;Breezy with rain;51;46;S;15;91%;100%;1 Spokane;Cloudy;56;39;ESE;9;50%;88%;1 Spokane Fairchild;A thick cloud cover;53;38;ESE;10;54%;69%;1 Spokane Felts;Cloudy;56;39;ESE;9;50%;88%;1 Stampede Pass;Chilly with rain;36;33;SSE;9;88%;100%;1 Tacoma;Breezy with rain;52;46;S;15;92%;100%;1 Tacoma Narrows;Breezy with rain;53;47;S;15;90%;100%;1 Vancouver;Breezy with rain;52;47;SSE;15;90%;100%;1 Walla Walla;Cloudy;58;45;SSE;13;44%;76%;1 Wenatchee;A little p.m. rain;46;37;ENE;8;77%;92%;1 Whidbey Island;Very windy, rain;55;48;SE;26;75%;99%;1 Yakima;A little p.m. rain;51;41;ESE;6;71%;88%;1 _____ Copyright 2023 AccuWeather