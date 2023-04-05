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Weather

WA Forecast

WA Forecast for Friday, April 7, 2023

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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index

Arlington;Periods of rain;53;47;SE;12;84%;99%;1

Bellingham;Periods of rain;53;48;SE;11;86%;99%;1

Bremerton;Breezy with rain;52;47;S;15;90%;100%;1

Chehalis;Breezy with rain;53;47;S;15;91%;100%;1

Deer Park;Cloudy;53;38;NE;8;56%;85%;1

Eastsound;Occasional rain;54;47;SE;13;79%;99%;1

Ellensburg;A little p.m. rain;49;41;ESE;7;73%;89%;1

Ephrata;Cloudy;50;42;ESE;7;64%;78%;1

Everett;Periods of rain;53;47;SE;13;84%;99%;1

Fort Lewis;Breezy with rain;52;46;S;16;88%;99%;1

Friday Harbor;Breezy with rain;53;46;SE;15;80%;99%;1

Hoquiam;Very windy, rain;52;48;SSW;26;95%;100%;1

Kelso-Longview;Breezy with rain;52;48;S;15;91%;100%;1

Moses Lake;Cloudy;55;42;SE;8;58%;74%;1

Olympia;Breezy with rain;52;46;S;15;94%;100%;1

Omak;A little p.m. rain;48;38;SE;8;69%;96%;1

Pasco;Cloudy;66;46;S;8;47%;74%;1

Port Angeles;Breezy with rain;51;44;ESE;15;84%;99%;1

Pullman;Cloudy;54;41;SE;13;48%;72%;2

Puyallup;Breezy with rain;55;47;S;16;86%;99%;1

Quillayute;Rain, becoming heavy;51;44;SSE;27;90%;100%;1

Renton;Breezy with rain;54;48;SSE;15;83%;99%;1

Seattle;Breezy with rain;52;47;S;15;88%;100%;1

Seattle Boeing;Breezy with rain;52;47;S;15;89%;99%;1

Shelton;Breezy with rain;51;46;S;15;91%;100%;1

Spokane;Cloudy;56;39;ESE;9;50%;88%;1

Spokane Fairchild;A thick cloud cover;53;38;ESE;10;54%;69%;1

Spokane Felts;Cloudy;56;39;ESE;9;50%;88%;1

Stampede Pass;Chilly with rain;36;33;SSE;9;88%;100%;1

Tacoma;Breezy with rain;52;46;S;15;92%;100%;1

Tacoma Narrows;Breezy with rain;53;47;S;15;90%;100%;1

Vancouver;Breezy with rain;52;47;SSE;15;90%;100%;1

Walla Walla;Cloudy;58;45;SSE;13;44%;76%;1

Wenatchee;A little p.m. rain;46;37;ENE;8;77%;92%;1

Whidbey Island;Very windy, rain;55;48;SE;26;75%;99%;1

Yakima;A little p.m. rain;51;41;ESE;6;71%;88%;1

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Copyright 2023 AccuWeather

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