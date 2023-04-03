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Weather

TX Forecast

TX Forecast for Wednesday, April 5, 2023

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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index

Abilene;Breezy and very warm;90;47;W;18;24%;12%;9

Abilene Dyess;Increasingly windy;89;45;W;18;19%;12%;9

Alice;Breezy and very warm;95;72;SSE;16;58%;20%;8

Alpine;Very windy, sunny;83;40;W;25;8%;0%;9

Amarillo;Windy;71;30;W;27;13%;17%;8

Angleton;High clouds, windy;84;73;SSE;15;75%;30%;5

Arlington;Breezy and very warm;86;57;S;15;63%;67%;5

Austin;Very warm;90;58;SSE;10;60%;91%;7

Austin Bergstrom;Windy;89;63;SSE;16;64%;91%;7

Bay;Windy;85;72;SSE;15;77%;20%;4

Beaumont;High clouds, breezy;84;75;SSE;14;75%;44%;5

Beeville;Breezy and very warm;88;72;SSE;14;64%;43%;6

Borger;Windy;74;31;W;26;11%;18%;8

Bowie;Warm, turning breezy;85;51;SSW;13;53%;37%;8

Breckenridge;Very warm;92;48;WSW;13;32%;14%;8

Brenham;Partly sunny, breezy;86;63;SSE;14;71%;68%;7

Bridgeport;Very warm;87;50;SSW;12;55%;66%;8

Brownsville;Very windy, humid;88;75;SSE;25;73%;15%;5

Brownwood;Very warm;93;52;SW;12;45%;14%;9

Burnet;Breezy in the p.m.;89;57;S;13;61%;82%;7

Canadian;Windy;79;30;W;24;11%;19%;8

Castroville;Clouds and sun, warm;93;66;ESE;10;55%;67%;7

Childress;Very windy, sunshine;83;39;WNW;26;10%;15%;8

Cleburne;Breezy and very warm;86;53;S;16;66%;59%;6

College Station;Windy and humid;87;65;SSE;18;66%;82%;6

Comanche;Very warm;92;55;SSW;12;51%;31%;9

Conroe;Mostly cloudy, warm;86;66;SSE;14;69%;44%;4

Corpus Christi;Partly sunny, breezy;87;76;SSE;21;70%;20%;5

Corsicana;Windy and humid;85;56;S;18;64%;98%;6

Cotulla;Clouds and sun, hot;100;76;SE;9;46%;30%;9

Dalhart;Very windy, cooler;62;26;W;30;17%;16%;8

Dallas Love;Windy and humid;85;58;S;16;65%;83%;5

Dallas Redbird;Breezy and humid;84;58;S;15;66%;60%;5

Dallas/Ft Worth;Partly sunny, breezy;86;57;S;20;62%;67%;5

Decatur;Partly sunny, warm;84;51;S;13;59%;66%;8

Del Rio;Record-breaking heat;97;61;E;8;47%;11%;9

Del Rio Laughlin AFB;Partly sunny and hot;94;61;E;8;50%;11%;9

Denton;Clouds and sun, warm;84;52;S;18;64%;60%;6

Dryden;Windy;93;51;NW;18;11%;11%;9

Dumas;Very windy, cooler;66;26;W;29;16%;17%;8

Edinburg;Windy and very warm;92;75;SE;17;66%;17%;10

El Paso;Very windy;72;37;NW;25;12%;0%;9

Ellington;Windy;83;73;SSE;17;75%;30%;5

Falfurrias;Windy and very warm;95;73;SSE;14;62%;19%;8

Fort Hood;Breezy and very warm;87;57;SSE;17;63%;94%;7

Fort Worth;Breezy in the p.m.;86;56;S;15;64%;59%;6

Fort Worth Alliance;Breezy and very warm;85;54;S;18;65%;60%;6

Fort Worth Nas;Breezy and very warm;86;55;S;16;64%;59%;6

Fort Worth Spinks;Breezy and very warm;86;55;S;15;64%;59%;6

Fredericksburg;Very warm;89;57;S;12;57%;44%;7

Gainesville;Breezy in the p.m.;82;49;S;16;67%;66%;8

Galveston;High clouds, breezy;81;74;SSE;14;77%;19%;5

Gatesville;Very warm;88;57;S;14;62%;95%;6

Georgetown;Breezy and very warm;89;58;S;14;62%;90%;7

Giddings;Breezy and humid;86;63;SSE;14;70%;68%;7

Gilmer;A strong t-storm;85;62;S;12;62%;97%;6

Graham;Sunny and very warm;91;46;WSW;10;33%;15%;8

Granbury;Breezy and very warm;87;50;S;14;63%;59%;6

Grand Prairie;Breezy and very warm;86;58;S;15;62%;82%;5

Greenville;A severe t-storm;83;57;S;18;70%;80%;4

Guadalupe Pass;Very windy, sunny;67;33;WNW;49;13%;0%;9

Hamilton;Breezy and very warm;88;55;S;15;60%;98%;8

Harlingen;Windy;90;75;SSE;24;70%;16%;7

Hearne;Breezy and humid;87;60;SSE;14;69%;82%;7

Hebbronville;Hot;97;72;SSE;12;56%;15%;8

Henderson;Breezy in the p.m.;87;65;S;13;54%;83%;6

Hereford;Windy;72;27;W;25;13%;16%;8

Hillsboro;Windy and humid;85;55;S;19;69%;98%;4

Hondo;Partly sunny, warm;94;68;E;10;57%;30%;7

Houston;Breezy and warm;84;72;SSE;14;70%;30%;3

Houston (Hobby Airport);Cloudy and windy;85;73;SSE;18;70%;22%;3

Houston / Dunn Helistop;Mostly cloudy, windy;84;73;SSE;16;71%;30%;3

Houston / Southwest Airport;Mainly cloudy, windy;84;72;SSE;18;71%;23%;3

Houston Clover;Windy with some sun;83;73;SSE;18;74%;30%;5

Houston Hooks;Breezy, warm;87;71;SSE;14;68%;87%;4

Houston Hull;Mostly cloudy, windy;86;71;SSE;16;68%;67%;3

Houston Intercontinental;Breezy and warm;85;72;SSE;14;70%;44%;3

Huntsville;Mostly cloudy, warm;87;65;SSE;12;64%;82%;4

Ingleside;Breezy and humid;84;74;SSE;17;76%;18%;4

Jacksonville;Breezy and humid;83;60;S;15;68%;94%;6

Jasper;Clouds and sun, warm;84;72;SSE;10;74%;44%;6

Junction;Warm, turning breezy;95;56;SSW;13;41%;30%;9

Kellyusa Airport;Remaining very warm;92;66;SE;10;59%;63%;7

Kerrville;Remaining very warm;91;57;S;11;59%;30%;7

Killeen;Breezy and very warm;87;57;SSE;17;63%;94%;7

Killeen/Ft Hood;Breezy and very warm;87;58;SSE;17;62%;94%;7

Kingsville Nas;Windy and very warm;94;74;SSE;18;62%;19%;6

La Grange;Clouds and sun, warm;87;64;SSE;14;71%;88%;8

Lago Vista;Partly sunny, warm;88;56;S;10;61%;53%;7

Lancaster;Humid;83;58;S;15;69%;94%;5

Laredo;Very hot;101;74;SSE;8;43%;14%;10

Llano;Very warm;93;58;SSW;11;50%;91%;7

Longview;Windy and humid;86;65;S;15;60%;94%;6

Lubbock;Windy;78;37;WNW;27;11%;14%;8

Lufkin;Breezy and humid;85;65;S;14;69%;85%;6

Mcallen;Breezy and very warm;93;75;SE;17;64%;17%;8

Mcgregor;Windy and very warm;88;57;S;18;64%;94%;7

Mckinney;Windy and humid;81;56;S;20;70%;68%;5

Mesquite;A strong t-storm;83;59;S;17;69%;88%;5

Midland;Windy;83;41;WNW;23;9%;11%;9

Midland Airpark;Windy;83;41;WNW;23;9%;11%;9

Midlothian;Windy and humid;82;56;S;17;71%;94%;6

Mineola;A severe t-storm;85;60;S;12;64%;77%;6

Mineral Wells;Breezy and very warm;89;50;SSW;15;53%;37%;8

Mount Pleasant;A strong t-storm;84;61;S;14;68%;98%;6

Nacogdoches;Breezy in the a.m.;85;63;S;12;70%;82%;6

New Braunfels;Windy and very warm;92;64;SSE;15;61%;68%;6

Odessa;Windy;83;41;WNW;22;9%;10%;9

Orange;Breezy and humid;85;76;SSE;13;73%;30%;2

Palacios;Breezy and humid;83;72;SSE;15;80%;20%;4

Palestine;Breezy and humid;85;59;S;14;67%;94%;7

Pampa;Windy;75;29;W;27;14%;18%;8

Pampa / Mesa Vista;Windy;76;30;W;26;11%;18%;8

Paris;A severe t-storm;81;59;S;17;71%;80%;6

Pecos;Very windy, sunny;86;40;NW;24;8%;9%;9

Perryton;Windy;71;23;W;27;14%;20%;8

Plainview;Windy;74;32;WNW;25;12%;15%;8

Pleasanton;Hot;94;70;SE;11;56%;63%;7

Port Aransas;Increasingly windy;80;74;SSE;18;81%;18%;5

Port Isabel;Windy and humid;83;74;SSE;24;81%;15%;3

Port Lavaca;Windy;84;73;SSE;18;75%;67%;5

Randolph AFB;Very warm;90;62;SSE;12;62%;63%;7

Robstown;Breezy and very warm;89;73;SSE;19;67%;20%;6

Rockport;Breezy and humid;83;75;SSE;16;77%;19%;4

Rocksprings;Very warm;90;55;S;13;48%;12%;9

San Angelo;Increasingly windy;92;49;WNW;16;30%;13%;9

San Antonio;Very warm;93;66;SE;11;58%;63%;7

San Antonio Stinson;Very warm;93;65;SE;11;57%;63%;7

San Marcos;Windy and very warm;91;62;SSE;16;62%;72%;6

Seminole;Windy;77;35;WNW;24;11%;11%;9

Sherman-Denison;A severe t-storm;81;55;S;19;69%;80%;5

Snyder;Increasingly windy;83;41;WNW;21;10%;12%;9

Sonora;Increasingly windy;91;51;W;17;35%;12%;9

Stephenville;Very warm;88;51;SSW;12;57%;18%;8

Sulphur Springs;A severe t-storm;84;58;S;15;66%;80%;6

Sweetwater;Increasingly windy;88;46;W;19;11%;12%;9

Temple;Windy and very warm;86;58;SSE;19;66%;94%;7

Terrell;A severe t-storm;83;55;S;16;69%;92%;6

Tyler;A severe t-storm;86;62;S;16;63%;97%;6

Uvalde;Partly sunny and hot;95;70;E;7;58%;13%;7

Vernon;Windy;89;42;W;21;19%;15%;8

Victoria;Turning cloudy, warm;86;72;SSE;18;71%;44%;5

Waco;Breezy and very warm;86;55;S;16;65%;94%;7

Weslaco;Increasingly windy;90;75;SSE;19;66%;17%;10

Wharton;Breezy;85;68;SSE;14;73%;87%;3

Wichita Falls;Breezy and very warm;89;45;WSW;16;34%;17%;8

Wink;Very windy, sunlit;84;38;NW;23;8%;9%;9

Zapata;Partly sunny and hot;101;77;SE;8;46%;15%;10

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Copyright 2023 AccuWeather

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