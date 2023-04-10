CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Monday, April 10, 2023 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Cloudy;48;Calm;0;62% Arcata;Clear;51;SE;1;97% Auburn;Clear;53;NE;2;72% Avalon;Mostly cloudy;51;W;2;78% Bakersfield;Mostly clear;61;E;3;72% Beale AFB;Clear;53;SSE;3;88% Big Bear City;Clear;32;Calm;0;80% Bishop;Clear;48;W;4;53% Blue Canyon;Clear;55;SE;5;58% Blythe;Clear;66;SSW;3;36% Burbank;Clear;58;NE;2;75% Camarillo;Fog;52;NW;6;96% Camp Pendleton;Fog;52;SE;5;96% Campo;Clear;42;ENE;3;77% Carlsbad;Cloudy;54;Calm;0;96% Chico;Clear;59;ENE;7;62% China Lake;Mostly clear;55;NW;4;47% Chino;Clear;59;NNE;2;68% Concord;Clear;56;Calm;0;66% Corona;Clear;58;ENE;1;78% Crescent City;Cloudy;54;SSE;5;92% Daggett-Barstow;Mostly clear;60;WNW;3;31% Edwards AFB;Partly cloudy;51;Calm;0;64% El Centro;Clear;68;WSW;7;27% Eureka;Partly cloudy;51;SE;1;96% Fairfield;Clear;51;WNW;2;85% Fresno;Clear;62;Calm;0;64% Fullerton;Showers;56;Calm;0;86% Hanford;Clear;54;NNW;1;86% Hawthorne;Partly cloudy;58;Calm;0;80% Hayward;Clear;50;E;1;85% Imperial;Clear;68;WSW;7;27% Imperial Beach;Fog;53;SSW;5;99% Lancaster;Mostly clear;52;SE;3;62% Lemoore Nas;Clear;54;SW;5;71% Lincoln;Clear;48;E;6;93% Livermore;Clear;53;E;2;82% Lompoc;Clear;55;SE;2;88% Long Beach;Fog;56;S;3;83% Los Alamitos;Showers;56;S;3;83% Los Angeles;Clear;56;NNW;2;89% Los Angeles Downtown;Clear;56;NNW;2;89% Madera;Clear;59;NE;2;81% Mammoth;Mostly cloudy;49;SSE;4;44% Marysville;Clear;58;E;3;67% Mather AFB;Clear;51;E;3;93% Merced;Clear;55;Calm;0;77% Merced (airport);Clear;55;Calm;0;77% Miramar Mcas;Fog;50;Calm;0;100% Modesto;Clear;54;Calm;0;82% Moffett Nas;Clear;55;Calm;0;71% Mojave;Partly cloudy;55;NNW;6;58% Montague;Mostly cloudy;53;ENE;6;63% Monterey Rabr;Clear;54;SW;3;71% Mount Shasta;Clear;43;Calm;0;70% Napa County;Clear;53;Calm;0;73% Needles;Mostly clear;67;WSW;6;25% North Island;Cloudy;52;SW;3;100% Oakland;Clear;56;NE;1;86% Oceanside;Cloudy;54;Calm;0;96% Ontario;Clear;59;NNE;2;68% Oroville;Clear;59;NE;3;61% Oxnard;Fog;52;SSE;10;100% Palm Springs;Clear;74;NNW;8;34% Palmdale;Mostly clear;52;SSW;6;58% Paso Robles;Clear;53;ESE;3;85% Point Mugu;Fog;53;SE;20;100% Porterville;Clear;65;E;3;70% Ramona;Clear;55;ENE;1;89% Redding;Clear;56;Calm;0;71% Riverside;Clear;58;NNE;2;82% Riverside March;Clear;55;NE;2;80% Sacramento;Clear;56;NE;2;81% Sacramento International;Clear;55;NE;1;80% Salinas;Clear;56;SE;6;69% San Bernardino;Clear;58;Calm;0;69% San Carlos;Mostly clear;53;NE;1;64% San Diego;Cloudy;53;NNE;1;99% San Diego Brown;Fog;52;Calm;0;96% San Diego Montgomery;Showers;52;Calm;0;96% San Francisco;Mostly clear;54;NE;2;72% San Jose;Clear;59;Calm;0;64% San Luis Obispo;Clear;56;Calm;0;77% San Nicolas Island;Mostly cloudy;53;SSW;5;85% Sandberg;Clear;63;ENE;3;32% Santa Ana;Mostly cloudy;53;NNE;1;97% Santa Barbara;Clear;51;NE;2;92% Santa Maria;Clear;54;Calm;0;86% Santa Monica;Mostly cloudy;52;Calm;0;96% Santa Rosa;Partly cloudy;48;NE;2;97% Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;93% Santee;Partly cloudy;52;WNW;3;87% South Lake Tahoe;Clear;30;SSE;1;88% Stockton;Clear;60;NNE;2;60% Thermal;Clear;63;N;7;42% Truckee-Tahoe;Clear;30;Calm;0;92% Twentynine Palms;Mostly clear;61;W;3;28% Ukiah;Clear;54;Calm;0;74% Vacaville;Clear;53;Calm;0;82% Van Nuys;Mostly clear;61;NE;2;72% Vandenberg AFB;Clear;56;ESE;10;85% Victorville;Clear;54;S;10;46% Visalia;Clear;58;Calm;0;90% Watsonville;Clear;51;N;2;85% _____ Copyright 2023 AccuWeather