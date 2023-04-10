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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Monday, April 10, 2023

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;48;Calm;0;62%

Arcata;Clear;51;SE;1;97%

Auburn;Clear;53;NE;2;72%

Avalon;Mostly cloudy;51;W;2;78%

Bakersfield;Mostly clear;61;E;3;72%

Beale AFB;Clear;53;SSE;3;88%

Big Bear City;Clear;32;Calm;0;80%

Bishop;Clear;48;W;4;53%

Blue Canyon;Clear;55;SE;5;58%

Blythe;Clear;66;SSW;3;36%

Burbank;Clear;58;NE;2;75%

Camarillo;Fog;52;NW;6;96%

Camp Pendleton;Fog;52;SE;5;96%

Campo;Clear;42;ENE;3;77%

Carlsbad;Cloudy;54;Calm;0;96%

Chico;Clear;59;ENE;7;62%

China Lake;Mostly clear;55;NW;4;47%

Chino;Clear;59;NNE;2;68%

Concord;Clear;56;Calm;0;66%

Corona;Clear;58;ENE;1;78%

Crescent City;Cloudy;54;SSE;5;92%

Daggett-Barstow;Mostly clear;60;WNW;3;31%

Edwards AFB;Partly cloudy;51;Calm;0;64%

El Centro;Clear;68;WSW;7;27%

Eureka;Partly cloudy;51;SE;1;96%

Fairfield;Clear;51;WNW;2;85%

Fresno;Clear;62;Calm;0;64%

Fullerton;Showers;56;Calm;0;86%

Hanford;Clear;54;NNW;1;86%

Hawthorne;Partly cloudy;58;Calm;0;80%

Hayward;Clear;50;E;1;85%

Imperial;Clear;68;WSW;7;27%

Imperial Beach;Fog;53;SSW;5;99%

Lancaster;Mostly clear;52;SE;3;62%

Lemoore Nas;Clear;54;SW;5;71%

Lincoln;Clear;48;E;6;93%

Livermore;Clear;53;E;2;82%

Lompoc;Clear;55;SE;2;88%

Long Beach;Fog;56;S;3;83%

Los Alamitos;Showers;56;S;3;83%

Los Angeles;Clear;56;NNW;2;89%

Los Angeles Downtown;Clear;56;NNW;2;89%

Madera;Clear;59;NE;2;81%

Mammoth;Mostly cloudy;49;SSE;4;44%

Marysville;Clear;58;E;3;67%

Mather AFB;Clear;51;E;3;93%

Merced;Clear;55;Calm;0;77%

Merced (airport);Clear;55;Calm;0;77%

Miramar Mcas;Fog;50;Calm;0;100%

Modesto;Clear;54;Calm;0;82%

Moffett Nas;Clear;55;Calm;0;71%

Mojave;Partly cloudy;55;NNW;6;58%

Montague;Mostly cloudy;53;ENE;6;63%

Monterey Rabr;Clear;54;SW;3;71%

Mount Shasta;Clear;43;Calm;0;70%

Napa County;Clear;53;Calm;0;73%

Needles;Mostly clear;67;WSW;6;25%

North Island;Cloudy;52;SW;3;100%

Oakland;Clear;56;NE;1;86%

Oceanside;Cloudy;54;Calm;0;96%

Ontario;Clear;59;NNE;2;68%

Oroville;Clear;59;NE;3;61%

Oxnard;Fog;52;SSE;10;100%

Palm Springs;Clear;74;NNW;8;34%

Palmdale;Mostly clear;52;SSW;6;58%

Paso Robles;Clear;53;ESE;3;85%

Point Mugu;Fog;53;SE;20;100%

Porterville;Clear;65;E;3;70%

Ramona;Clear;55;ENE;1;89%

Redding;Clear;56;Calm;0;71%

Riverside;Clear;58;NNE;2;82%

Riverside March;Clear;55;NE;2;80%

Sacramento;Clear;56;NE;2;81%

Sacramento International;Clear;55;NE;1;80%

Salinas;Clear;56;SE;6;69%

San Bernardino;Clear;58;Calm;0;69%

San Carlos;Mostly clear;53;NE;1;64%

San Diego;Cloudy;53;NNE;1;99%

San Diego Brown;Fog;52;Calm;0;96%

San Diego Montgomery;Showers;52;Calm;0;96%

San Francisco;Mostly clear;54;NE;2;72%

San Jose;Clear;59;Calm;0;64%

San Luis Obispo;Clear;56;Calm;0;77%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;53;SSW;5;85%

Sandberg;Clear;63;ENE;3;32%

Santa Ana;Mostly cloudy;53;NNE;1;97%

Santa Barbara;Clear;51;NE;2;92%

Santa Maria;Clear;54;Calm;0;86%

Santa Monica;Mostly cloudy;52;Calm;0;96%

Santa Rosa;Partly cloudy;48;NE;2;97%

Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;93%

Santee;Partly cloudy;52;WNW;3;87%

South Lake Tahoe;Clear;30;SSE;1;88%

Stockton;Clear;60;NNE;2;60%

Thermal;Clear;63;N;7;42%

Truckee-Tahoe;Clear;30;Calm;0;92%

Twentynine Palms;Mostly clear;61;W;3;28%

Ukiah;Clear;54;Calm;0;74%

Vacaville;Clear;53;Calm;0;82%

Van Nuys;Mostly clear;61;NE;2;72%

Vandenberg AFB;Clear;56;ESE;10;85%

Victorville;Clear;54;S;10;46%

Visalia;Clear;58;Calm;0;90%

Watsonville;Clear;51;N;2;85%

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Copyright 2023 AccuWeather

Written By