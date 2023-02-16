CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Wednesday, February 15, 2023 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;21;Calm;0;77% Arcata;Clear;35;SE;2;96% Auburn;Clear;37;ENE;2;66% Avalon;Clear;45;NW;4;52% Bakersfield;Clear;41;E;3;54% Beale AFB;Clear;37;Calm;0;71% Big Bear City;Clear;27;ENE;9;26% Bishop;Clear;23;WNW;5;43% Blue Canyon;Clear;30;N;6;30% Blythe;Clear;45;SE;3;32% Burbank;Clear;46;NNE;3;40% Camarillo;Clear;42;Calm;0;62% Camp Pendleton;Clear;46;NE;3;54% Campo;Clear;24;NE;3;73% Carlsbad;Clear;39;NE;3;75% Chico;Clear;37;Calm;0;64% China Lake;Partly cloudy;39;NW;5;22% Chino;Clear;42;NNE;3;40% Concord;Clear;41;SE;3;59% Corona;Mostly clear;42;NE;3;49% Crescent City;Partly cloudy;35;E;3;88% Daggett-Barstow;Mostly clear;43;Calm;0;16% Edwards AFB;Partly cloudy;31;Calm;0;37% El Centro;Partly cloudy;40;WSW;3;41% Eureka;Mostly clear;33;ENE;5;92% Fairfield;Clear;39;W;2;63% Fresno;Clear;44;Calm;0;57% Fullerton;Partly cloudy;49;Calm;0;49% Hanford;Clear;36;NE;2;83% Hawthorne;Mostly clear;52;Calm;0;54% Hayward;Clear;37;E;2;69% Imperial;Partly cloudy;40;WSW;3;41% Imperial Beach;Mostly clear;45;N;3;65% Lancaster;Partly cloudy;28;NNW;3;54% Lemoore Nas;Clear;36;W;6;61% Lincoln;Clear;32;E;6;86% Livermore;Clear;37;ENE;2;65% Lompoc;Clear;39;NNW;3;76% Long Beach;Partly cloudy;51;NNE;3;54% Los Alamitos;Partly cloudy;51;NNE;3;54% Los Angeles;Clear;51;N;3;40% Los Angeles Downtown;Clear;51;N;3;40% Madera;Clear;41;ENE;2;70% Mammoth;Clear;28;S;3;63% Marysville;Clear;41;E;3;71% Mather AFB;Clear;36;SE;7;74% Merced;Clear;40;E;3;64% Merced (airport);Clear;40;E;3;64% Miramar Mcas;Clear;39;E;7;79% Modesto;Clear;39;ESE;3;66% Moffett Nas;Clear;41;Calm;0;56% Mojave;Mostly clear;32;NNW;12;40% Montague;Clear;25;NE;7;84% Monterey Rabr;Clear;41;ESE;5;67% Mount Shasta;Clear;25;ENE;3;68% Napa County;Clear;38;Calm;0;69% Needles;Mostly clear;42;Calm;0;26% North Island;Partly cloudy;50;Calm;0;53% Oakland;Clear;47;ESE;2;75% Oceanside;Clear;39;NE;3;75% Ontario;Clear;42;NNE;3;40% Oroville;Clear;39;ENE;3;57% Oxnard;Clear;43;NNE;5;67% Palm Springs;Clear;49;NW;7;24% Palmdale;Mostly clear;33;S;3;41% Paso Robles;Clear;35;ENE;3;78% Point Mugu;Clear;42;N;7;72% Porterville;Clear;43;E;3;64% Ramona;Clear;35;ENE;2;67% Redding;Clear;38;Calm;0;62% Riverside;Clear;41;NNE;3;50% Riverside March;Clear;39;ENE;3;55% Sacramento;Clear;41;NNW;2;65% Sacramento International;Clear;41;NW;2;62% Salinas;Clear;40;SE;3;79% San Bernardino;Clear;39;Calm;0;39% San Carlos;Clear;40;E;2;60% San Diego;Partly cloudy;49;NE;2;57% San Diego Brown;Mostly clear;43;ENE;3;60% San Diego Montgomery;Clear;45;Calm;0;60% San Francisco;Clear;46;S;2;63% San Jose;Clear;42;SSE;3;54% San Luis Obispo;Clear;40;N;3;67% San Nicolas Island;Clear;47;NW;10;63% Sandberg;Clear;37;W;5;28% Santa Ana;Clear;46;NE;2;50% Santa Barbara;Clear;39;N;2;59% Santa Maria;Clear;38;SSE;5;82% Santa Monica;Clear;50;N;3;37% Santa Rosa;Clear;36;Calm;0;72% Santa Ynez;Clear;34;Calm;0;86% Santee;Clear;39;WNW;3;80% South Lake Tahoe;Partly cloudy;11;SSE;3;62% Stockton;Clear;43;SSE;3;62% Thermal;Clear;37;E;3;36% Truckee-Tahoe;Clear;9;Calm;0;72% Twentynine Palms;Clear;40;NW;6;22% Ukiah;Clear;37;Calm;0;66% Vacaville;Clear;38;WSW;3;62% Van Nuys;Clear;46;N;3;49% Vandenberg AFB;Clear;36;ESE;8;89% Victorville;Clear;28;S;5;31% Visalia;Clear;38;Calm;0;79% Watsonville;Clear;37;NE;2;80% _____ Copyright 2023 AccuWeather