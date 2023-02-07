CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Tuesday, February 7, 2023 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;25;Calm;0;88% Arcata;Clear;40;E;2;96% Auburn;Clear;43;ENE;3;68% Avalon;Clear;55;N;3;27% Bakersfield;Clear;41;E;3;82% Beale AFB;Clear;43;N;9;82% Big Bear City;Mostly clear;32;NNE;6;47% Bishop;Clear;31;WNW;6;57% Blue Canyon;Clear;36;N;6;56% Blythe;Clear;55;N;6;28% Burbank;Clear;54;NE;3;38% Camarillo;Clear;43;NE;3;76% Camp Pendleton;Clear;50;ENE;3;61% Campo;Clear;31;NE;6;65% Carlsbad;Clear;42;Calm;0;82% Chico;Clear;45;Calm;0;61% China Lake;Clear;47;N;5;28% Chino;Clear;48;NNE;5;48% Concord;Clear;44;SE;3;78% Corona;Clear;59;NNE;4;24% Crescent City;Partly cloudy;41;Calm;0;92% Daggett-Barstow;Clear;48;NNE;5;31% Edwards AFB;Partly cloudy;34;Calm;0;75% El Centro;Clear;50;W;8;39% Eureka;Clear;40;E;1;97% Fairfield;Clear;43;W;3;78% Fresno;Clear;43;Calm;0;92% Fullerton;Mostly clear;52;E;5;61% Hanford;Clear;37;ENE;2;95% Hawthorne;Clear;56;Calm;0;38% Hayward;Clear;41;NE;2;81% Imperial;Clear;50;W;8;39% Imperial Beach;Mostly clear;48;E;5;70% Lancaster;Partly cloudy;32;N;4;77% Lemoore Nas;Clear;38;NW;5;89% Lincoln;Clear;43;Calm;0;75% Livermore;Clear;41;NNE;2;79% Lompoc;Clear;44;S;3;70% Long Beach;Partly cloudy;55;Calm;0;66% Los Alamitos;Mostly clear;55;Calm;0;66% Los Angeles;Clear;56;NNE;3;38% Los Angeles Downtown;Clear;56;NNE;3;38% Madera;Clear;42;ESE;2;99% Mammoth;Clear;33;SSE;4;70% Marysville;Clear;47;N;3;66% Mather AFB;Clear;39;E;3;92% Merced;Clear;39;ESE;5;92% Merced (airport);Clear;39;ESE;5;92% Miramar Mcas;Clear;44;ESE;3;85% Modesto;Clear;40;ESE;6;96% Moffett Nas;Clear;45;Calm;0;75% Mojave;Mostly clear;37;N;10;48% Montague;Mostly clear;28;NE;3;81% Monterey Rabr;Clear;46;ESE;8;79% Mount Shasta;Clear;29;Calm;0;78% Napa County;Clear;43;ESE;3;82% Needles;Clear;52;NNW;9;32% North Island;Clear;51;Calm;0;82% Oakland;Clear;49;NE;2;79% Oceanside;Clear;42;Calm;0;82% Ontario;Clear;48;NNE;5;48% Oroville;Clear;47;NNE;4;60% Oxnard;Clear;47;NE;3;68% Palm Springs;Clear;65;NW;13;18% Palmdale;Partly cloudy;35;NW;3;72% Paso Robles;Clear;40;NNW;7;89% Point Mugu;Clear;44;Calm;0;82% Porterville;Clear;46;E;3;81% Ramona;Clear;44;NE;3;62% Redding;Mostly clear;46;NNW;5;62% Riverside;Clear;61;NNE;6;24% Riverside March;Clear;49;NNE;4;39% Sacramento;Clear;47;NE;3;71% Sacramento International;Clear;46;NNE;3;73% Salinas;Clear;44;Calm;0;85% San Bernardino;Clear;55;NNE;7;22% San Carlos;Mostly clear;43;NNW;2;79% San Diego;Clear;52;ENE;2;73% San Diego Brown;Clear;48;SE;7;73% San Diego Montgomery;Clear;49;ESE;3;68% San Francisco;Mostly clear;48;NNW;2;70% San Jose;Clear;47;S;3;70% San Luis Obispo;Clear;47;NW;3;65% San Nicolas Island;Mostly clear;57;NW;8;63% Sandberg;Clear;39;NNE;8;44% Santa Ana;Clear;63;NNE;4;22% Santa Barbara;Clear;45;NNW;2;62% Santa Maria;Clear;49;NNW;10;60% Santa Monica;Clear;55;NNE;3;33% Santa Rosa;Clear;44;NNW;6;88% Santa Ynez;Clear;39;Calm;0;86% Santee;Clear;45;Calm;0;75% South Lake Tahoe;Partly cloudy;23;SE;4;84% Stockton;Clear;44;SSE;4;85% Thermal;Clear;59;NNW;6;24% Truckee-Tahoe;Fog;10;Calm;0;85% Twentynine Palms;Clear;48;NW;8;34% Ukiah;Clear;39;Calm;0;92% Vacaville;Clear;57;N;10;40% Van Nuys;Clear;53;N;3;34% Vandenberg AFB;Clear;46;NE;8;66% Victorville;Clear;39;W;7;38% Visalia;Clear;38;SE;3;100% Watsonville;Clear;41;NNE;2;90% _____ Copyright 2023 AccuWeather