CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Wednesday, February 1, 2023 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;24;Calm;0;65% Arcata;Mostly cloudy;36;ESE;2;84% Auburn;Clear;37;NE;2;82% Avalon;Clear;47;ENE;3;53% Bakersfield;Clear;40;E;3;91% Beale AFB;Clear;40;E;7;71% Big Bear City;Clear;18;E;5;57% Bishop;Clear;26;WNW;5;50% Blue Canyon;Clear;42;NE;5;27% Blythe;Mostly clear;52;NNE;7;22% Burbank;Clear;48;NNE;3;32% Camarillo;Clear;53;NE;13;20% Camp Pendleton;Clear;50;NE;4;32% Campo;Partly cloudy;42;NNE;4;54% Carlsbad;Clear;40;Calm;0;73% Chico;Mostly clear;41;Calm;0;65% China Lake;Partly cloudy;33;W;4;36% Chino;Clear;42;NNE;4;45% Concord;Clear;39;SE;5;69% Corona;Clear;51;NE;5;21% Crescent City;Mostly cloudy;39;ESE;5;79% Daggett-Barstow;Partly cloudy;37;S;6;26% Edwards AFB;Mostly clear;32;NW;3;38% El Centro;Showers;53;Calm;0;48% Eureka;Mostly cloudy;37;ESE;2;76% Fairfield;Clear;37;NNE;2;70% Fresno;Clear;41;Calm;0;85% Fullerton;Clear;49;Calm;0;42% Hanford;Clear;36;ENE;2;94% Hawthorne;Mostly clear;52;Calm;0;54% Hayward;Clear;37;E;1;60% Imperial;Showers;53;Calm;0;48% Imperial Beach;Clear;46;E;8;85% Lancaster;Partly cloudy;34;NNE;5;33% Lemoore Nas;Clear;38;Calm;0;69% Lincoln;Clear;36;E;8;86% Livermore;Clear;35;ENE;2;65% Lompoc;Clear;42;SW;3;89% Long Beach;Partly cloudy;52;Calm;0;50% Los Alamitos;Mostly clear;52;Calm;0;50% Los Angeles;Clear;49;NNE;3;58% Los Angeles Downtown;Clear;49;NNE;3;58% Madera;Clear;38;ENE;3;89% Mammoth;Mostly clear;23;SE;3;66% Marysville;Clear;37;E;2;82% Mather AFB;Clear;37;E;7;80% Merced;Mostly clear;36;ESE;5;89% Merced (airport);Mostly clear;36;ESE;5;89% Miramar Mcas;Clear;44;E;7;62% Modesto;Clear;35;ESE;5;84% Moffett Nas;Clear;41;Calm;0;52% Mojave;Mostly clear;30;NNW;10;40% Montague;Mostly clear;23;Calm;0;68% Monterey Rabr;Clear;40;ESE;5;76% Mount Shasta;Clear;25;Calm;0;74% Napa County;Clear;38;Calm;0;64% Needles;Clear;46;N;16;21% North Island;Clear;48;Calm;0;76% Oakland;Clear;45;ENE;1;74% Oceanside;Clear;40;Calm;0;73% Ontario;Clear;42;NNE;4;45% Oroville;Clear;40;ENE;3;71% Oxnard;Clear;48;S;7;56% Palm Springs;Clear;52;W;3;19% Palmdale;Partly cloudy;37;NNE;9;24% Paso Robles;Clear;37;Calm;0;78% Point Mugu;Clear;50;NNE;7;30% Porterville;Clear;44;E;2;80% Ramona;Clear;44;NNE;3;46% Redding;Mostly clear;39;NNE;5;61% Riverside;Clear;55;NNE;5;14% Riverside March;Clear;42;N;4;37% Sacramento;Mostly clear;40;E;2;76% Sacramento International;Mostly clear;42;E;2;59% Salinas;Clear;41;SE;3;79% San Bernardino;Clear;41;E;5;46% San Carlos;Clear;43;ENE;1;53% San Diego;Clear;49;NE;2;79% San Diego Brown;Clear;44;S;5;78% San Diego Montgomery;Clear;49;Calm;0;58% San Francisco;Clear;46;NE;1;59% San Jose;Clear;43;SE;5;48% San Luis Obispo;Clear;39;Calm;0;85% San Nicolas Island;Mostly clear;56;NNW;16;54% Sandberg;Clear;33;NNE;12;25% Santa Ana;Clear;56;NNE;4;18% Santa Barbara;Clear;43;N;2;76% Santa Maria;Clear;40;E;5;92% Santa Monica;Clear;50;NNE;3;23% Santa Rosa;Clear;37;Calm;0;75% Santa Ynez;Clear;37;ENE;6;80% Santee;Clear;41;WNW;5;86% South Lake Tahoe;Mostly clear;19;SE;2;68% Stockton;Clear;41;ESE;3;65% Thermal;Mostly cloudy;54;NW;8;18% Truckee-Tahoe;Mostly clear;7;Calm;0;85% Twentynine Palms;Clear;46;NW;7;16% Ukiah;Mostly clear;36;Calm;0;72% Vacaville;Clear;35;Calm;0;75% Van Nuys;Clear;48;N;4;20% Vandenberg AFB;Clear;38;Calm;0;97% Victorville;Clear;28;S;6;39% Visalia;Clear;38;Calm;0;100% Watsonville;Clear;36;NE;2;76% _____ Copyright 2023 AccuWeather