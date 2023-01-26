CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Thursday, January 26, 2023 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;12;W;3;87% Arcata;Clear;46;ENE;2;95% Auburn;Clear;54;NE;4;39% Avalon;Mostly clear;53;ENE;5;45% Bakersfield;Clear;43;E;3;85% Beale AFB;Clear;53;N;12;47% Big Bear City;Clear;32;NE;12;51% Bishop;Clear;37;NW;6;59% Blue Canyon;Clear;40;ENE;12;42% Blythe;Clear;49;NNE;6;34% Burbank;Clear;54;NNE;4;44% Camarillo;Clear;56;E;5;35% Camp Pendleton;Clear;56;NE;5;48% Campo;Clear;46;ENE;10;38% Carlsbad;Clear;43;NNE;3;85% Chico;Clear;48;WSW;5;57% China Lake;Clear;45;NNE;5;42% Chino;Clear;55;NE;6;35% Concord;Clear;60;NE;10;34% Corona;Clear;59;NE;6;27% Crescent City;Clear;47;NNW;5;76% Daggett-Barstow;Clear;43;S;5;47% Edwards AFB;Partly cloudy;38;NNW;8;70% El Centro;Mostly clear;55;N;6;26% Eureka;Clear;42;E;2;95% Fairfield;Clear;64;N;9;27% Fresno;Clear;44;Calm;0;92% Fullerton;Clear;59;NW;6;33% Hanford;Clear;38;E;1;99% Hawthorne;Clear;53;Calm;0;56% Hayward;Clear;60;NNE;4;35% Imperial;Mostly clear;55;N;6;26% Imperial Beach;Clear;48;ENE;3;70% Lancaster;Partly cloudy;43;ENE;8;47% Lemoore Nas;Clear;39;WSW;6;85% Lincoln;Clear;46;N;6;57% Livermore;Clear;56;NE;5;45% Lompoc;Clear;44;W;3;75% Long Beach;Mostly clear;54;NNW;3;54% Los Alamitos;Clear;54;NNW;3;54% Los Angeles;Clear;52;NNE;3;58% Los Angeles Downtown;Clear;52;NNE;3;58% Madera;Clear;46;ENE;2;99% Mammoth;Clear;26;ESE;3;86% Marysville;Clear;57;NNE;8;40% Mather AFB;Clear;43;Calm;0;87% Merced;Clear;43;E;3;88% Merced (airport);Clear;43;E;3;88% Miramar Mcas;Clear;54;E;8;35% Modesto;Clear;41;Calm;0;92% Moffett Nas;Clear;55;N;10;47% Mojave;Mostly cloudy;39;N;10;52% Montague;Clear;30;Calm;0;85% Monterey Rabr;Clear;46;SE;5;67% Mount Shasta;Clear;30;Calm;0;81% Napa County;Clear;61;W;3;30% Needles;Clear;51;N;13;29% North Island;Clear;51;Calm;0;71% Oakland;Clear;53;NNW;4;70% Oceanside;Clear;43;NNE;3;85% Ontario;Clear;55;NE;6;35% Oroville;Clear;54;NNW;5;43% Oxnard;Clear;57;E;14;35% Palm Springs;Clear;64;NNW;15;20% Palmdale;Partly cloudy;40;E;9;52% Paso Robles;Clear;40;Calm;0;82% Point Mugu;Clear;60;NE;9;33% Porterville;Clear;48;E;2;82% Ramona;Clear;51;NE;6;37% Redding;Clear;58;N;8;35% Riverside;Clear;61;NNE;6;26% Riverside March;Clear;51;NNE;6;38% Sacramento;Clear;51;NNE;3;58% Sacramento International;Clear;55;N;6;48% Salinas;Clear;45;SE;7;85% San Bernardino;Clear;60;Calm;0;19% San Carlos;Clear;48;N;3;63% San Diego;Clear;53;ENE;4;55% San Diego Brown;Clear;55;ENE;6;32% San Diego Montgomery;Clear;58;ENE;5;28% San Francisco;Clear;55;N;3;43% San Jose;Clear;56;N;3;45% San Luis Obispo;Clear;44;ESE;5;78% San Nicolas Island;Clear;50;NNE;5;62% Sandberg;Clear;38;NE;15;48% Santa Ana;Clear;66;ENE;6;21% Santa Barbara;Clear;45;NNE;2;70% Santa Maria;Clear;42;NE;3;85% Santa Monica;Clear;54;SW;6;48% Santa Rosa;Clear;65;NNE;17;24% Santa Ynez;Clear;41;Calm;0;86% Santee;Clear;59;NE;8;24% South Lake Tahoe;Partly cloudy;28;E;4;79% Stockton;Clear;46;SE;3;85% Thermal;Clear;53;Calm;4;35% Truckee-Tahoe;Fog;18;Calm;0;92% Twentynine Palms;Clear;44;NNW;7;43% Ukiah;Clear;43;W;3;79% Vacaville;Clear;62;N;21;30% Van Nuys;Clear;58;NNE;6;35% Vandenberg AFB;Clear;45;ESE;10;72% Victorville;Clear;45;NE;12;39% Visalia;Clear;42;E;5;100% Watsonville;Clear;46;NE;2;73% _____ Copyright 2023 AccuWeather