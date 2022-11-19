WA Current Conditions as of 11:00 PM PST Friday, November 18, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Arlington;Clear;28;NNE;1;84% Bellingham;Clear;29;Calm;0;74% Bremerton;Clear;27;NNE;1;90% Chehalis;Clear;27;NE;1;97% Deer Park;Clear;12;NNW;1;81% Eastsound;Clear;39;NE;5;56% Ellensburg;Clear;20;ENE;2;81% Ephrata;Clear;23;NW;9;74% Everett;Clear;27;NNE;1;84% Fort Lewis;Clear;26;ESE;5;79% Friday Harbor;Mostly clear;34;Calm;0;96% Hoquiam;Mostly clear;37;E;14;64% Kelso-Longview;Clear;26;Calm;0;92% Moses Lake;Clear;16;NNE;4;78% Olympia;Clear;25;ESE;3;88% Omak;Clear;10;Calm;0;87% Pasco;Mostly clear;23;NNW;2;93% Port Angeles;Mostly clear;28;Calm;0;84% Pullman;Clear;18;NE;3;71% Puyallup;Clear;40;NNW;1;75% Quillayute;Clear;29;Calm;0;92% Renton;Clear;33;Calm;0;71% Seattle;Clear;37;NNE;1;68% Seattle Boeing;Clear;32;Calm;0;69% Shelton;Clear;25;Calm;0;92% Spokane;Clear;20;Calm;0;77% Spokane Fairchild;Clear;15;N;3;65% Spokane Felts;Clear;20;Calm;0;77% Stampede Pass;Clear;19;N;5;76% Tacoma;Clear;32;NNW;1;86% Tacoma Narrows;Clear;40;NNE;5;73% Vancouver;Clear;44;E;12;23% Walla Walla;Clear;22;ESE;1;89% Wenatchee;Clear;24;Calm;0;80% Whidbey Island;Mostly clear;32;ESE;5;78% Yakima;Clear;16;W;5;77% _____ Copyright 2022 AccuWeather