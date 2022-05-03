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Weather

WA Current Conditions

WA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, May 3, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Arlington;Cloudy;50;Calm;0;87%

Bellingham;Cloudy;52;S;6;92%

Bremerton;Cloudy;50;ESE;1;93%

Chehalis;Cloudy;50;Calm;0;81%

Deer Park;Cloudy;48;SSW;12;82%

Eastsound;Cloudy;50;SSW;6;93%

Ellensburg;Partly cloudy;49;NW;23;65%

Ephrata;Mostly clear;46;Calm;0;76%

Everett;Cloudy;50;N;1;92%

Fort Lewis;Cloudy;50;WSW;7;76%

Friday Harbor;Cloudy;49;WSW;8;83%

Hoquiam;Cloudy;50;WNW;9;82%

Kelso-Longview;Mostly cloudy;50;N;3;82%

Moses Lake;Clear;44;ENE;3;93%

Olympia;Mostly clear;49;SSW;3;77%

Omak;Partly cloudy;52;Calm;0;80%

Pasco;Cloudy;53;SW;8;73%

Port Angeles;Clear;47;WSW;8;83%

Pullman;Cloudy;43;W;7;85%

Puyallup;Cloudy;51;SE;1;82%

Quillayute;Cloudy;47;Calm;0;96%

Renton;Cloudy;51;E;3;89%

Seattle;Cloudy;49;ESE;1;95%

Seattle Boeing;Cloudy;50;SE;5;92%

Shelton;Cloudy;47;WSW;10;86%

Spokane;Cloudy;49;WSW;6;77%

Spokane Fairchild;Cloudy;44;SW;13;99%

Spokane Felts;Cloudy;49;WSW;6;77%

Stampede Pass;Fog;36;W;8;96%

Tacoma;Cloudy;51;SSW;7;82%

Tacoma Narrows;Cloudy;51;SSW;7;82%

Vancouver;Cloudy;51;W;5;76%

Walla Walla;Cloudy;49;S;10;77%

Wenatchee;Clear;50;WNW;9;63%

Whidbey Island;Cloudy;49;SW;7;83%

Yakima;Cloudy;53;NW;9;58%

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Copyright 2022 AccuWeather