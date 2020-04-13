WA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Monday, April 13, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Arlington;Clear;44;Calm;0;38%

Bellingham;Clear;40;Calm;0;64%

Bremerton;Clear;44;NNE;2;32%

Chehalis;Clear;39;Calm;0;60%

Deer Park;Clear;23;NNE;3;71%

Eastsound;Clear;41;Calm;0;56%

Ellensburg;Clear;42;N;7;37%

Ephrata;Clear;41;NNW;8;23%

Everett;Clear;44;N;1;51%

Fort Lewis;Clear;44;ENE;3;46%

Friday Harbor;Clear;42;WNW;3;34%

Hoquiam;Clear;48;NE;3;67%

Kelso-Longview;Clear;50;NNE;7;24%

Moses Lake;Clear;36;N;9;32%

Olympia;Clear;36;Calm;0;54%

Omak;Clear;36;WNW;8;34%

Pasco;Clear;36;NNW;6;67%

Port Angeles;Clear;37;SW;7;59%

Pullman;Clear;28;Calm;0;58%

Puyallup;Clear;44;NNE;1;45%

Quillayute;Clear;39;Calm;0;56%

Renton;Clear;46;Calm;0;51%

Seattle;Clear;47;NNE;2;40%

Seattle Boeing;Clear;48;Calm;0;35%

Shelton;Clear;36;Calm;0;59%

Spokane;Clear;32;Calm;0;60%

Spokane Fairchild;Clear;29;WNW;7;50%

Spokane Felts;Clear;32;Calm;0;60%

Stampede Pass;Clear;36;WSW;3;42%

Tacoma;Clear;48;ENE;5;32%

Tacoma Narrows;Clear;48;ENE;5;32%

Vancouver;Clear;50;N;6;46%

Walla Walla;Clear;36;E;12;50%

Wenatchee;Clear;46;W;6;18%

Whidbey Island;Clear;45;SSE;3;39%

Yakima;Cloudy;44;SW;5;29%

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