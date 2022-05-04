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TX WFO SAN ANGELO Warnings, Watches, and Advisories

WFO SAN ANGELO Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, May 4, 2022

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TORNADO WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 178

NATIONAL WEATHER SERVICE SAN ANGELO TX

226 PM CDT WED MAY 4 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 178 IN

EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES

IN WEST CENTRAL TEXAS

CALLAHAN COKE COLEMAN

CONCHO CROCKETT FISHER

HASKELL IRION JONES

NOLAN RUNNELS SCHLEICHER

SHACKELFORD STERLING SUTTON

TAYLOR THROCKMORTON TOM GREEN

THIS INCLUDES THE CITIES OF ABILENE, ALBANY, ANSON, ARDEN, BAIRD,

BALLINGER, BARNHART, BENOIT, BRONTE, BROOME, CARLSBAD, CLYDE,

COLEMAN, CREWS, CROSS PLAINS, DUDLEY, ECHO, EDEN, ELDORADO, EULA,

FISK, FUNSTON, GANNON, HAMLIN, HASKELL, HATCHEL, IRBY, LIVE OAK,

LOWAKE, MERTZON, OZONA, PUMPHREY, ROBERT LEE, ROWENA, SAN ANGELO,

SANCO, SHERWOOD, SILVER, SONORA, STAMFORD, STERLING CITY, STITH,

SWEETWATER, TENNYSON, THROCKMORTON, TRICKHAM, TRUBY, TUXEDO,

VALERA, VOSS, WALL, WINTERS, AND WOODSON.

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES

IN SOUTHWEST TEXAS

PECOS TERRELL

IN WESTERN TEXAS

BORDEN GLASSCOCK HOWARD

MITCHELL REAGAN SCURRY

UPTON

THIS INCLUDES THE CITIES OF BIG LAKE, BIG SPRING, COLORADO CITY,

DRYDEN, FORT STOCKTON, GAIL, GARDEN CITY, MCCAMEY, RANKIN,

SANDERSON, AND SNYDER.

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN SOUTH CENTRAL TEXAS

VAL VERDE

THIS INCLUDES THE CITIES OF DEL RIO.

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Copyright 2022 AccuWeather

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