WFO LUBBOCK Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, June 1, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCHES 297\/300 NATIONAL WEATHER SERVICE LUBBOCK TX 1256 AM CDT WED JUN 1 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 300 UNTIL 3 AM CDT EARLY THIS MORNING WHICH REPLACES A PORTION OF SEVERE THUNDERSTORM WATCH 297. THE NEW WATCH IS VALID FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THE NEW WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST TEXAS COTTLE FLOYD MOTLEY THIS INCLUDES THE CITIES OF CEE VEE, FLOYDADA, LOCKNEY, MATADOR, PADUCAH, AND ROARING SPRINGS. 300 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES CROSBY DICKENS KING THIS INCLUDES THE CITIES OF CROSBYTON, DICKENS, DUMONT, GUTHRIE, RALLS, AND SPUR. _____ Copyright 2022 AccuWeather