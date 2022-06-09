Skip to main content
Weather

TX WFO AMARILLO Warnings, Watches, and Advisories

WFO AMARILLO Warnings, Watches and Advisories for Thursday, June 9, 2022

_____

SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 336

NATIONAL WEATHER SERVICE AMARILLO TX

242 PM CDT THU JUN 9 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH

336 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN THE PANHANDLE OF OKLAHOMA

CIMARRON TEXAS

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN THE PANHANDLE OF TEXAS

DALLAM DEAF SMITH HANSFORD

HARTLEY MOORE OLDHAM

SHERMAN

THIS INCLUDES THE CITIES OF BOISE CITY, BOOTLEG, BOYS RANCH,

CHANNING, CONLEN, DALHART, DAWN, DUMAS, FOUR WAY, GRUVER, GUYMON,

HARTLEY, HEREFORD, KEYES, MASTERSON, ROMERO, SPEARMAN, STRATFORD,

VEGA, WARE, AND WILDORADO.

_____

Copyright 2022 AccuWeather

Written By