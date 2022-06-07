WFO AMARILLO Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, June 7, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCHES 322\/326 NATIONAL WEATHER SERVICE AMARILLO TX 958 PM CDT TUE JUN 7 2022 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 322 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN THE PANHANDLE OF OKLAHOMA CIMARRON IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN THE PANHANDLE OF TEXAS DALLAM DEAF SMITH HARTLEY OLDHAM THIS INCLUDES THE CITIES OF BOISE CITY, BOOTLEG, BOYS RANCH, CHANNING, CONLEN, DALHART, DAWN, HARTLEY, HEREFORD, KEYES, ROMERO, VEGA, WARE, AND WILDORADO. THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 326 IN EFFECT UNTIL 5 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES BEAVER TEXAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES HANSFORD HEMPHILL HUTCHINSON LIPSCOMB OCHILTREE ROBERTS THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAVER, BOOKER, BORGER, CANADIAN, CODMAN, FARNSWORTH, FOLLETT, FORGAN, GLAZIER, GRUVER, GUYMON, HIGGINS, LAKE MARVIN, LORA, MIAMI, PERRYTON, SPEARMAN, WAKA, AND WOLF CREEK PARK. TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE DALLAM DEAF SMITH HARTLEY _____ Copyright 2022 AccuWeather