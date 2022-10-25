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TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, October 25, 2022

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TORNADO WATCH

TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 554

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

1113 PM CDT MON OCT 24 2022

TORNADO WATCH 554 REMAINS IN EFFECT UNTIL 1200 AM CDT FOR THE

FOLLOWING LOCATIONS

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

ANDERSON BASTROP BRAZOS

BURLESON BURNET CALDWELL

FAYETTE FREESTONE GRIMES

HAYS HOUSTON LEE

LEON LIMESTONE MADISON

ROBERTSON TRAVIS WALKER

WASHINGTON WILLIAMSON

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