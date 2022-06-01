TX Marine Warning and Forecast

TX Marine Warnings and Forecast for Wednesday, June 1, 2022 _____ TSUNAMI WARNING TEST...Tsunami Exercise Message Number 1...TEST NWS National Tsunami Warning Center Palmer AK 1200 PM EDT Wed Jun 01 2022 The U.S. east coast, Gulf of Mexico coasts, and Eastern Canadian coastal areas ...THIS_MESSAGE_IS_FOR_TEST_PURPOSES_ONLY\u2026 ...LANTEX22 TSUNAMI EXERCISE MESSAGE. THIS IS AN EXERCISE... ...MENSAJE PARA DAR COMIENZO AL EJERCICIO DE TSUNAMI LANTEX22... ...ESTO ES UN EJERCICIO... THIS MESSAGE IS BEING USED TO START THE LANTEX22 ATLANTIC TSUNAMI EXERCISE. OTHER EXERCISE MESSAGES WILL BE CIRCULATED BY EMAIL. THE EXERCISE HANDBOOK IS AVAILABLE AT THE WEB SITE TSUNAMI.GOV. THE EXERCISE PURPOSE IS TO PROVIDE EMERGENCY MANAGEMENT A REALISTIC SCENARIO TO TEST TSUNAMI RESPONSE PLANS. PLEASE ACKNOWLEDGE AS YOU WOULD A STANDARD MONTHLY COMMUNICATION TEST. THIS IS ONLY AN EXERCISE. ...THIS IS ALSO A TEST TO DETERMINE TRANSMISSION TIMES INVOLVED IN THE DISSEMINATION OF TSUNAMI INFORMATION... ...ESTO ES UNA PRUEBA PARA DETERMINAR LOS TIEMPOS DE TRANSMISION ENVUELTOS EN LA DISEMINACION DE INFORMACION SOBRE TSUNAMIS TAMBIEN... RESPONSES ARE REQUIRED FROM --------------------------- * All Coastal Weather Forecast Offices in the Eastern and Southern Regions - respond using tsunami message acknowledgment (TMA) procedures. Emergency alert systems and NOAA Weather Radio are NOT to be activated. * State and Territorial Warning Points in ME, NH, MA, CT - RI, NY, NJ, DE, MD, PA, VA, NC, SC, GA, FL, AL - MS, LA, and TX. * Joint Typhoon Warning Center in Hawaii * Atlantic Storm Prediction Center NS, Government of Canada Operations Center, and Saint-Pierre et Miquelon. RESPONSES SHOULD INCLUDE ------------------------ * Time-of-receipt * Agency name * Email address * Phone number Weather Service Offices should respond in accordance with local directives. All others should reply by one of the available methods below. SEND RESPONSE BY ---------------- * Web - ntwc.arh.noaa.gov\/commtest\/index.html * Email address - ntwc@noaa.gov * AFTN address - PAAQYQYX * AWIPS - TMA * Fax - 907-745-6071 ...THIS_MESSAGE_IS_FOR_TEST_PURPOSES_ONLY... ...THIS IS AN EXERCISE AND TEST TO DETERMINE TRANSMISSION TIMES INVOLVED IN THE DISSEMINATION OF TSUNAMI INFORMATION... _____ Copyright 2022 AccuWeather