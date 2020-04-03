https://www.wiltonbulletin.com/weather/article/TX-Marine-Warning-and-Forecast-15177756.php
TX Marine Warning and Forecast
TX Marine Warnings and Forecast for Friday, April 3, 2020
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SEVERE THUNDERSTORM WATCH
SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 80
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
353 PM CDT FRI APR 03 2020
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 80 REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS
CW
. ADJACENT COASTAL WATERS INCLUDED ARE
BAYS AND WATERWAYS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS
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