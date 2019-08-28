TX Marine Warning and Forecast
TX Marine Warnings and Forecast for Wednesday, August 28, 2019
_____
SPECIAL MARINE WARNING
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A
* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...
GALVESTON BAY...
* UNTIL 500 PM CDT.
* AT 401 PM CDT...A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR WEST BAY.
THE STRONG THUNDERSTORM WAS MOVING EAST SOUTHEAST AT 5 TO 10 MPH.
HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND
SUDDENLY HIGHER WAVES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
WEST BAY...THE TEXAS CITY DIKE...OFFATTS BAYOU...GALVESTON CAUSEWAY
AND SOUTHERN GALVESTON BAY.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A
* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...
GALVESTON BAY...
* UNTIL 500 PM CDT.
* AT 401 PM CDT...A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR WEST BAY.
THE STRONG THUNDERSTORM WAS MOVING EAST SOUTHEAST AT 5 TO 10 MPH.
HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND
SUDDENLY HIGHER WAVES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
WEST BAY...THE TEXAS CITY DIKE...OFFATTS BAYOU...GALVESTON CAUSEWAY
AND SOUTHERN GALVESTON BAY.
_____
Copyright 2019 AccuWeather