TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Thursday, January 5, 2023 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Abilene;Clear;41;S;7;59% Abilene Dyess;Clear;34;SSW;7;56% Alice;Partly cloudy;54;W;6;58% Alpine;Clear;43;W;4;38% Amarillo;Clear;28;SE;1;63% Angleton;Clear;46;N;1;92% Arlington;Mostly clear;40;NNW;1;76% Austin;Clear;51;N;5;48% Austin Bergstrom;Clear;38;Calm;0;89% Bay;Clear;46;Calm;0;89% Beaumont;Clear;49;NE;1;89% Beeville;Clear;54;WSW;3;53% Borger;Clear;29;NNW;2;61% Bowie;Mostly clear;31;Calm;0;83% Breckenridge;Mostly clear;33;N;1;83% Brenham;Clear;48;N;2;74% Bridgeport;Clear;35;WSW;3;81% Brownsville;Mostly clear;55;E;1;87% Brownwood;Partly cloudy;37;NNW;1;62% Burnet;Clear;48;NNE;3;48% Canadian;Clear;26;WNW;2;63% Castroville;Mostly clear;45;NW;3;46% Childress;Clear;33;NW;6;66% Cleburne;Clear;39;NNW;1;80% College Station;Clear;52;NNE;3;57% Comanche;Clear;43;SSW;5;61% Conroe;Clear;46;NNW;1;83% Corpus Christi;Partly cloudy;51;SW;5;73% Corsicana;Clear;44;NNW;1;72% Cotulla;Clear;53;S;7;46% Dalhart;Partly cloudy;22;NNW;7;74% Dallas Love;Mostly clear;43;Calm;0;67% Dallas Redbird;Partly cloudy;43;WNW;5;67% Dallas\/Ft Worth;Clear;43;NNW;5;65% Decatur;Clear;43;Calm;0;57% Del Rio;Clear;50;N;8;44% Del Rio Laughlin AFB;Clear;47;N;7;39% Denton;Clear;41;NNW;1;69% Dryden;Mostly clear;46;W;2;35% Dumas;Clear;21;NW;4;71% Edinburg;Mostly clear;58;E;2;63% El Paso;Clear;44;SE;2;62% Ellington;Clear;55;Calm;0;58% Falfurrias;Partly cloudy;51;NNW;3;61% Fort Hood;Clear;44;NNW;2;58% Fort Worth;Clear;41;NW;1;66% Fort Worth Alliance;Clear;42;Calm;0;59% Fort Worth Nas;Clear;39;NW;1;75% Fort Worth Spinks;Clear;34;Calm;0;87% Fredericksburg;Clear;39;WNW;2;54% Gainesville;Clear;31;WNW;2;72% Galveston;Clear;58;N;5;83% Gatesville;Clear;38;NNW;2;73% Georgetown;Clear;42;N;2;70% Giddings;Clear;49;N;2;70% Gilmer;Clear;37;NW;1;97% Graham;Clear;33;NNW;1;83% Granbury;Clear;37;WNW;1;82% Grand Prairie;Partly cloudy;40;NW;1;75% Greenville;Clear;38;NW;1;81% Guadalupe Pass;Clear;41;SW;12;52% Hamilton;Clear;39;NW;1;55% Harlingen;Mostly clear;54;SSE;3;89% Hearne;Clear;43;NNE;2;79% Hebbronville;Clear;63;SW;2;48% Henderson;Clear;39;N;1;81% Hereford;Clear;25;NW;1;65% Hillsboro;Clear;42;NNE;2;82% Hondo;Clear;45;N;8;47% Houston;Clear;55;NNW;1;62% Houston (Hobby Airport);Clear;58;E;3;50% Houston \/ Dunn Helistop;Clear;63;ESE;9;39% Houston \/ Southwest Airport;Clear;46;SW;6;92% Houston Clover;Clear;50;Calm;0;74% Houston Hooks;Clear;47;Calm;0;89% Houston Hull;Clear;49;Calm;0;77% Houston Intercontinental;Clear;50;Calm;0;74% Huntsville;Clear;47;Calm;0;79% Ingleside;Partly cloudy;49;SW;2;83% Jacksonville;Clear;40;WNW;1;92% Jasper;Mostly cloudy;41;WNW;1;99% Junction;Clear;38;W;3;54% Kellyusa Airport;Mostly clear;49;N;6;43% Kerrville;Clear;42;WNW;3;52% Killeen;Clear;44;NNW;2;58% Killeen\/Ft Hood;Clear;45;Calm;0;60% Kingsville Nas;Partly cloudy;54;Calm;0;66% La Grange;Clear;45;N;2;82% Lago Vista;Clear;46;N;2;59% Lancaster;Mostly clear;39;NNW;1;77% Laredo;Clear;59;SE;7;52% Llano;Clear;42;E;3;40% Longview;Clear;40;NW;1;86% Lubbock;Mostly clear;35;NNW;3;55% Lufkin;Clear;44;Calm;0;88% Mcallen;Clear;56;Calm;0;61% Mcgregor;Clear;41;Calm;0;67% Mckinney;Clear;39;Calm;0;72% Mesquite;Partly cloudy;40;NW;1;80% Midland;Clear;41;NNW;6;33% Midland Airpark;Clear;41;NNW;6;33% Midlothian;Clear;38;N;6;80% Mineola;Clear;36;NW;1;92% Mineral Wells;Clear;38;WNW;3;69% Mount Pleasant;Clear;39;S;1;93% Nacogdoches;Clear;39;N;1;98% New Braunfels;Clear;47;NNW;1;54% Odessa;Clear;41;WNW;5;42% Orange;Clear;46;N;1;85% Palacios;Clear;55;WSW;3;89% Palestine;Mostly cloudy;40;NE;1;86% Pampa;Mostly clear;28;N;2;62% Pampa \/ Mesa Vista;Clear;24;NNW;2;62% Paris;Clear;38;W;3;79% Pecos;Clear;42;W;4;47% Perryton;Mostly clear;25;SW;3;67% Plainview;Clear;28;NW;4;64% Pleasanton;Clear;48;NW;2;55% Port Aransas;Partly cloudy;60;SW;3;85% Port Isabel;Mostly clear;59;ESE;2;93% Port Lavaca;Clear;54;SSW;3;83% Randolph AFB;Clear;49;NNE;5;42% Robstown;Partly cloudy;54;Calm;3;64% Rockport;Partly cloudy;54;SW;3;82% Rocksprings;Clear;54;WNW;5;18% San Angelo;Clear;41;N;7;48% San Antonio;Clear;52;NW;2;46% San Antonio Stinson;Clear;51;NW;5;45% San Marcos;Clear;46;NW;2;59% Seminole;Clear;38;NW;7;37% Sherman-Denison;Clear;36;SSW;3;70% Snyder;Clear;41;NW;4;41% Sonora;Mostly clear;33;WNW;4;53% Stephenville;Clear;39;Calm;0;74% Sulphur Springs;Clear;38;WNW;2;84% Sweetwater;Clear;37;WSW;4;54% Temple;Clear;41;NW;3;67% Terrell;Clear;39;Calm;0;75% Tyler;Clear;42;NW;1;81% Uvalde;Clear;43;N;1;42% Vernon;Clear;33;NW;5;77% Victoria;Clear;53;SW;3;74% Waco;Clear;37;Calm;0;85% Weslaco;Clear;58;Calm;0;71% Wharton;Clear;52;NE;1;78% Wichita Falls;Clear;35;NW;3;78% Wink;Clear;41;Calm;0;42% Zapata;Clear;56;S;3;57% _____ Copyright 2023 AccuWeather