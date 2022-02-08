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Weather

TX Current Conditions

TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Tuesday, February 8, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;34;S;8;66%

Abilene Dyess;Clear;32;S;6;62%

Alice;Mostly clear;43;NW;6;62%

Alpine;Clear;31;SW;10;53%

Amarillo;Clear;35;SW;7;40%

Angleton;Clear;48;NNW;6;53%

Arlington;Mostly clear;38;SSW;5;60%

Austin;Clear;38;NW;3;79%

Austin Bergstrom;Clear;36;W;7;79%

Bay;Clear;42;Calm;0;75%

Beaumont;Partly cloudy;46;N;4;66%

Beeville;Clear;44;N;6;58%

Borger;Clear;37;SW;3;40%

Bowie;Clear;34;Calm;0;65%

Breckenridge;Mostly clear;36;SSE;6;65%

Brenham;Clear;39;Calm;0;68%

Bridgeport;Clear;38;SW;7;59%

Brownsville;Mostly cloudy;53;WNW;5;68%

Brownwood;Mostly clear;28;NNW;2;87%

Burnet;Clear;35;N;5;66%

Canadian;Mostly clear;26;WSW;5;73%

Castroville;Clear;39;WNW;8;69%

Childress;Partly cloudy;38;SW;12;44%

Cleburne;Clear;39;WSW;5;52%

College Station;Clear;42;NW;5;50%

Comanche;Mostly clear;39;SW;6;47%

Conroe;Clear;35;NW;3;78%

Corpus Christi;Mostly clear;49;NE;7;58%

Corsicana;Clear;35;W;3;73%

Cotulla;Clear;49;N;5;44%

Dalhart;Clear;24;WSW;8;71%

Dallas Love;Mostly clear;38;Calm;0;64%

Dallas Redbird;Mostly clear;44;WSW;8;43%

Dallas/Ft Worth;Clear;38;SSW;9;62%

Decatur;Clear;44;SW;8;41%

Del Rio;Clear;44;Calm;0;53%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;40;NW;5;53%

Denton;Clear;28;Calm;0;81%

Dryden;Clear;33;WNW;4;66%

Dumas;Clear;32;SW;14;48%

Edinburg;Mostly clear;53;NNW;1;87%

El Paso;Mostly clear;37;SE;2;59%

Ellington;Clear;48;NW;9;46%

Falfurrias;Partly cloudy;41;NW;3;78%

Fort Hood;Clear;40;Calm;0;52%

Fort Worth;Clear;39;S;3;56%

Fort Worth Alliance;Clear;39;SW;7;56%

Fort Worth Nas;Clear;37;SSW;2;61%

Fort Worth Spinks;Clear;31;S;3;81%

Fredericksburg;Clear;29;Calm;0;85%

Gainesville;Clear;34;Calm;0;69%

Galveston;Clear;54;NNW;10;52%

Gatesville;Clear;32;WSW;5;69%

Georgetown;Clear;34;Calm;0;72%

Giddings;Clear;34;Calm;0;82%

Gilmer;Clear;32;Calm;0;72%

Graham;Clear;31;Calm;0;67%

Granbury;Clear;31;Calm;0;80%

Grand Prairie;Partly cloudy;38;SSW;5;60%

Greenville;Clear;31;Calm;0;76%

Guadalupe Pass;Clear;35;WSW;15;53%

Hamilton;Clear;38;WSW;6;56%

Harlingen;Mostly cloudy;47;W;6;83%

Hearne;Clear;33;Calm;0;76%

Hebbronville;Clear;41;Calm;0;62%

Henderson;Clear;32;Calm;0;69%

Hereford;Partly cloudy;23;WSW;8;64%

Hillsboro;Mostly clear;33;Calm;0;70%

Hondo;Clear;35;N;9;72%

Houston;Mostly clear;48;NNW;16;36%

Houston (Hobby Airport);Clear;47;N;8;45%

Houston / Dunn Helistop;Mostly clear;48;NNW;16;36%

Houston / Southwest Airport;Clear;46;Calm;0;47%

Houston Clover;Clear;49;N;6;44%

Houston Hooks;Clear;45;NNW;5;47%

Houston Hull;Clear;47;N;6;47%

Houston Intercontinental;Clear;47;NW;5;43%

Huntsville;Clear;38;Calm;0;64%

Ingleside;Clear;45;Calm;0;69%

Jacksonville;Clear;33;NW;1;83%

Jasper;Mostly clear;32;Calm;0;100%

Junction;Clear;31;W;5;78%

Kellyusa Airport;Clear;37;NW;3;68%

Kerrville;Clear;32;NNW;2;80%

Killeen;Clear;40;Calm;0;52%

Killeen/Ft Hood;Clear;40;Calm;0;52%

Kingsville Nas;Partly cloudy;49;N;3;54%

La Grange;Clear;36;Calm;0;87%

Lago Vista;Clear;40;W;3;55%

Lancaster;Clear;32;Calm;0;80%

Laredo;Partly cloudy;49;E;6;52%

Llano;Mostly cloudy;27;Calm;0;86%

Longview;Clear;33;NW;1;67%

Lubbock;Clear;38;W;7;38%

Lufkin;Clear;36;NNW;3;64%

Mcallen;Partly cloudy;51;Calm;0;85%

Mcgregor;Clear;30;Calm;0;88%

Mckinney;Clear;34;Calm;0;66%

Mesquite;Clear;31;S;5;79%

Midland;Mostly clear;37;WSW;6;40%

Midland Airpark;Mostly clear;37;WSW;6;40%

Midlothian;Clear;35;Calm;0;71%

Mineola;Clear;31;NW;1;82%

Mineral Wells;Clear;33;Calm;0;66%

Mount Pleasant;Clear;29;Calm;0;78%

Nacogdoches;Clear;29;N;5;88%

New Braunfels;Clear;37;NNW;2;77%

Odessa;Clear;35;WSW;5;46%

Orange;Clear;46;Calm;0;61%

Palacios;Clear;44;NNW;5;76%

Palestine;Clear;30;WNW;2;80%

Pampa;Clear;38;SW;7;40%

Pampa / Mesa Vista;Mostly clear;30;SW;8;64%

Paris;Clear;37;SW;3;63%

Pecos;Partly cloudy;28;SW;5;63%

Perryton;Clear;31;SW;12;61%

Plainview;Partly cloudy;29;WSW;8;45%

Pleasanton;Clear;38;Calm;0;76%

Port Aransas;Partly cloudy;51;N;4;62%

Port Isabel;Mostly cloudy;56;WNW;6;56%

Port Lavaca;Clear;43;NNW;9;75%

Randolph AFB;Clear;37;NNW;7;76%

Robstown;Partly cloudy;45;Calm;0;62%

Rockport;Clear;49;N;8;68%

Rocksprings;Clear;38;NE;3;54%

San Angelo;Clear;31;SSW;5;69%

San Antonio;Clear;41;N;2;68%

San Antonio Stinson;Clear;42;Calm;0;62%

San Marcos;Clear;34;NW;8;85%

Seminole;Clear;30;WSW;8;54%

Sherman-Denison;Clear;37;S;6;61%

Snyder;Mostly clear;33;SW;7;45%

Sonora;Clear;27;Calm;0;86%

Stephenville;Mostly clear;31;Calm;0;75%

Sulphur Springs;Clear;35;Calm;0;67%

Sweetwater;Clear;37;SW;7;47%

Temple;Clear;32;WNW;6;92%

Terrell;Clear;32;Calm;0;78%

Tyler;Clear;35;NW;1;70%

Uvalde;Clear;39;Calm;0;67%

Vernon;Partly cloudy;34;SW;9;70%

Victoria;Clear;40;NNW;4;75%

Waco;Clear;30;SW;7;78%

Weslaco;Mostly cloudy;52;W;5;76%

Wharton;Clear;40;NNW;7;71%

Wichita Falls;Clear;41;SW;8;48%

Wink;Partly cloudy;32;WSW;8;45%

Zapata;Partly cloudy;41;NNW;4;83%

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Copyright 2022 AccuWeather