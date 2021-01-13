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Weather

TX Current Conditions

TX Current Conditions as of 07:00 AM CST Wednesday, January 13, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;33;SSW;10;81%

Abilene Dyess;Clear;24;SSE;6;80%

Alice;Mostly cloudy;33;WNW;4;97%

Alpine;Clear;36;WSW;14;37%

Amarillo;Mostly clear;26;W;5;78%

Angleton;Clear;36;WNW;3;81%

Arlington;Clear;32;S;5;100%

Austin;Clear;36;Calm;0;78%

Austin Bergstrom;Clear;28;Calm;0;92%

Bay;Clear;35;Calm;0;97%

Beaumont;Clear;39;NW;2;85%

Beeville;Clear;35;WNW;5;99%

Borger;Mostly clear;31;SW;12;69%

Bowie;Clear;27;S;3;96%

Breckenridge;Clear;34;SSW;5;86%

Brenham;Clear;36;Calm;0;89%

Bridgeport;Clear;32;SW;5;95%

Brownsville;Mostly clear;41;NNW;5;75%

Brownwood;Clear;28;E;3;100%

Burnet;Clear;31;W;4;98%

Canadian;Mostly cloudy;20;Calm;0;90%

Castroville;Clear;32;NW;5;97%

Childress;Clear;28;SW;5;84%

Cleburne;Clear;32;SSE;3;93%

College Station;Clear;33;Calm;0;84%

Comanche;Clear;36;W;10;81%

Conroe;Clear;30;Calm;0;92%

Corpus Christi;Partly cloudy;33;WNW;3;95%

Corsicana;Clear;34;SSW;8;88%

Cotulla;Clear;32;NNW;3;81%

Dalhart;Cloudy;29;W;12;63%

Dallas Love;Clear;35;Calm;0;84%

Dallas Redbird;Clear;38;SW;6;72%

Dallas/Ft Worth;Clear;33;SW;9;88%

Decatur;Clear;34;SSW;7;85%

Del Rio;Clear;31;Calm;3;88%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;28;ENE;3;88%

Denton;Clear;28;SSW;3;88%

Dryden;Clear;34;W;10;66%

Dumas;Cloudy;26;WSW;9;76%

Edinburg;Mostly cloudy;37;NW;1;87%

El Paso;Mostly clear;36;W;3;46%

Ellington;Clear;39;W;5;86%

Falfurrias;Mostly cloudy;28;Calm;0;98%

Fort Hood;Clear;33;Calm;0;89%

Fort Worth;Clear;31;SW;5;88%

Fort Worth Alliance;Clear;32;SW;8;81%

Fort Worth Nas;Mostly clear;34;Calm;0;81%

Fort Worth Spinks;Clear;32;Calm;0;91%

Fredericksburg;Clear;27;Calm;0;100%

Gainesville;Fog;26;Calm;0;98%

Galveston;Partly cloudy;43;WNW;8;76%

Gatesville;Clear;28;Calm;0;100%

Georgetown;Clear;28;Calm;0;92%

Giddings;Clear;34;Calm;0;94%

Gilmer;Clear;36;Calm;3;86%

Graham;Clear;26;Calm;0;100%

Granbury;Clear;27;Calm;0;95%

Grand Prairie;Clear;32;S;5;100%

Greenville;Clear;36;SSW;3;93%

Guadalupe Pass;Clear;27;SW;29;58%

Hamilton;Clear;31;SW;9;100%

Harlingen;Mostly cloudy;36;WNW;5;96%

Hearne;Clear;30;Calm;0;94%

Hebbronville;Mostly cloudy;32;W;6;79%

Henderson;Clear;35;Calm;0;87%

Hereford;Mostly clear;22;W;8;87%

Hillsboro;Clear;31;SSE;3;100%

Hondo;Clear;31;NNW;3;82%

Houston;Clear;41;WNW;14;70%

Houston (Hobby Airport);Clear;39;W;5;82%

Houston / Dunn Helistop;Clear;41;WNW;14;70%

Houston / Southwest Airport;Clear;34;Calm;0;95%

Houston Clover;Clear;37;Calm;0;85%

Houston Hooks;Clear;34;W;3;88%

Houston Hull;Clear;36;Calm;0;92%

Houston Intercontinental;Clear;37;SW;3;88%

Huntsville;Clear;38;SSW;5;75%

Ingleside;Mostly cloudy;35;Calm;0;93%

Jacksonville;Clear;33;SW;3;89%

Jasper;Clear;35;Calm;0;99%

Junction;Clear;26;W;5;88%

Kellyusa Airport;Clear;29;Calm;0;90%

Kerrville;Clear;24;Calm;0;91%

Killeen;Clear;33;Calm;0;89%

Killeen/Ft Hood;Clear;33;Calm;0;89%

Kingsville Nas;Mostly cloudy;32;WNW;3;92%

La Grange;Clear;32;Calm;0;100%

Lago Vista;Clear;32;WSW;5;95%

Lancaster;Clear;30;Calm;0;94%

Laredo;Mostly cloudy;36;SE;5;79%

Llano;Clear;27;Calm;0;100%

Longview;Clear;37;SW;1;82%

Lubbock;Clear;31;WSW;9;68%

Lufkin;Partly cloudy;34;Calm;0;100%

Mcallen;Mostly cloudy;36;Calm;0;89%

Mcgregor;Clear;32;Calm;3;95%

Mckinney;Clear;27;SSE;3;92%

Mesquite;Clear;30;S;5;100%

Midland;Clear;33;WSW;6;66%

Midland Airpark;Clear;33;WSW;6;66%

Midlothian;Clear;35;WSW;5;89%

Mineola;Clear;31;SW;2;86%

Mineral Wells;Clear;26;SSE;5;92%

Mount Pleasant;Clear;30;SE;5;92%

Nacogdoches;Clear;37;Calm;0;85%

New Braunfels;Clear;30;SW;7;85%

Odessa;Clear;27;SSW;5;81%

Orange;Clear;35;Calm;0;93%

Palacios;Clear;34;NW;6;96%

Palestine;Clear;32;SE;3;100%

Pampa;Clear;30;W;12;77%

Pampa / Mesa Vista;Clear;27;WSW;10;86%

Paris;Clear;27;S;7;96%

Pecos;Clear;25;S;3;85%

Perryton;Cloudy;18;WSW;3;100%

Plainview;Clear;27;WSW;9;78%

Pleasanton;Clear;30;Calm;0;93%

Port Aransas;Mostly cloudy;37;NNW;3;86%

Port Isabel;Mostly clear;39;NW;6;79%

Port Lavaca;Clear;35;WNW;5;89%

Randolph AFB;Clear;34;SW;3;91%

Robstown;Partly cloudy;36;NW;6;94%

Rockport;Clear;38;NW;7;92%

Rocksprings;Clear;35;SSW;4;81%

San Angelo;Clear;28;SW;6;88%

San Antonio;Clear;32;W;2;93%

San Antonio Stinson;Clear;28;Calm;0;95%

San Marcos;Clear;28;Calm;0;95%

Seminole;Clear;25;W;8;84%

Sherman-Denison;Clear;33;SSW;9;92%

Snyder;Clear;27;SW;9;98%

Sonora;Clear;21;Calm;0;85%

Stephenville;Clear;29;Calm;0;92%

Sulphur Springs;Clear;34;SSW;7;93%

Sweetwater;Clear;32;SSW;14;84%

Temple;Clear;29;SSW;6;96%

Terrell;Clear;30;S;3;95%

Tyler;Clear;38;SW;4;85%

Uvalde;Clear;31;NW;3;94%

Vernon;Clear;28;WSW;9;96%

Victoria;Clear;31;WNW;2;94%

Waco;Clear;32;SW;3;88%

Weslaco;Showers;35;Calm;0;89%

Wharton;Clear;35;Calm;0;89%

Wichita Falls;Clear;27;S;6;94%

Wink;Mostly clear;25;SSW;8;84%

Zapata;Mostly clear;33;Calm;0;90%

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Copyright 2021 AccuWeather