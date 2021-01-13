TX Current Conditions as of 07:00 AM CST Wednesday, January 13, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Abilene;Clear;33;SSW;10;81% Abilene Dyess;Clear;24;SSE;6;80% Alice;Mostly cloudy;33;WNW;4;97% Alpine;Clear;36;WSW;14;37% Amarillo;Mostly clear;26;W;5;78% Angleton;Clear;36;WNW;3;81% Arlington;Clear;32;S;5;100% Austin;Clear;36;Calm;0;78% Austin Bergstrom;Clear;28;Calm;0;92% Bay;Clear;35;Calm;0;97% Beaumont;Clear;39;NW;2;85% Beeville;Clear;35;WNW;5;99% Borger;Mostly clear;31;SW;12;69% Bowie;Clear;27;S;3;96% Breckenridge;Clear;34;SSW;5;86% Brenham;Clear;36;Calm;0;89% Bridgeport;Clear;32;SW;5;95% Brownsville;Mostly clear;41;NNW;5;75% Brownwood;Clear;28;E;3;100% Burnet;Clear;31;W;4;98% Canadian;Mostly cloudy;20;Calm;0;90% Castroville;Clear;32;NW;5;97% Childress;Clear;28;SW;5;84% Cleburne;Clear;32;SSE;3;93% College Station;Clear;33;Calm;0;84% Comanche;Clear;36;W;10;81% Conroe;Clear;30;Calm;0;92% Corpus Christi;Partly cloudy;33;WNW;3;95% Corsicana;Clear;34;SSW;8;88% Cotulla;Clear;32;NNW;3;81% Dalhart;Cloudy;29;W;12;63% Dallas Love;Clear;35;Calm;0;84% Dallas Redbird;Clear;38;SW;6;72% Dallas/Ft Worth;Clear;33;SW;9;88% Decatur;Clear;34;SSW;7;85% Del Rio;Clear;31;Calm;3;88% Del Rio Laughlin AFB;Clear;28;ENE;3;88% Denton;Clear;28;SSW;3;88% Dryden;Clear;34;W;10;66% Dumas;Cloudy;26;WSW;9;76% Edinburg;Mostly cloudy;37;NW;1;87% El Paso;Mostly clear;36;W;3;46% Ellington;Clear;39;W;5;86% Falfurrias;Mostly cloudy;28;Calm;0;98% Fort Hood;Clear;33;Calm;0;89% Fort Worth;Clear;31;SW;5;88% Fort Worth Alliance;Clear;32;SW;8;81% Fort Worth Nas;Mostly clear;34;Calm;0;81% Fort Worth Spinks;Clear;32;Calm;0;91% Fredericksburg;Clear;27;Calm;0;100% Gainesville;Fog;26;Calm;0;98% Galveston;Partly cloudy;43;WNW;8;76% Gatesville;Clear;28;Calm;0;100% Georgetown;Clear;28;Calm;0;92% Giddings;Clear;34;Calm;0;94% Gilmer;Clear;36;Calm;3;86% Graham;Clear;26;Calm;0;100% Granbury;Clear;27;Calm;0;95% Grand Prairie;Clear;32;S;5;100% Greenville;Clear;36;SSW;3;93% Guadalupe Pass;Clear;27;SW;29;58% Hamilton;Clear;31;SW;9;100% Harlingen;Mostly cloudy;36;WNW;5;96% Hearne;Clear;30;Calm;0;94% Hebbronville;Mostly cloudy;32;W;6;79% Henderson;Clear;35;Calm;0;87% Hereford;Mostly clear;22;W;8;87% Hillsboro;Clear;31;SSE;3;100% Hondo;Clear;31;NNW;3;82% Houston;Clear;41;WNW;14;70% Houston (Hobby Airport);Clear;39;W;5;82% Houston / Dunn Helistop;Clear;41;WNW;14;70% Houston / Southwest Airport;Clear;34;Calm;0;95% Houston Clover;Clear;37;Calm;0;85% Houston Hooks;Clear;34;W;3;88% Houston Hull;Clear;36;Calm;0;92% Houston Intercontinental;Clear;37;SW;3;88% Huntsville;Clear;38;SSW;5;75% Ingleside;Mostly cloudy;35;Calm;0;93% Jacksonville;Clear;33;SW;3;89% Jasper;Clear;35;Calm;0;99% Junction;Clear;26;W;5;88% Kellyusa Airport;Clear;29;Calm;0;90% Kerrville;Clear;24;Calm;0;91% Killeen;Clear;33;Calm;0;89% Killeen/Ft Hood;Clear;33;Calm;0;89% Kingsville Nas;Mostly cloudy;32;WNW;3;92% La Grange;Clear;32;Calm;0;100% Lago Vista;Clear;32;WSW;5;95% Lancaster;Clear;30;Calm;0;94% Laredo;Mostly cloudy;36;SE;5;79% Llano;Clear;27;Calm;0;100% Longview;Clear;37;SW;1;82% Lubbock;Clear;31;WSW;9;68% Lufkin;Partly cloudy;34;Calm;0;100% Mcallen;Mostly cloudy;36;Calm;0;89% Mcgregor;Clear;32;Calm;3;95% Mckinney;Clear;27;SSE;3;92% Mesquite;Clear;30;S;5;100% Midland;Clear;33;WSW;6;66% Midland Airpark;Clear;33;WSW;6;66% Midlothian;Clear;35;WSW;5;89% Mineola;Clear;31;SW;2;86% Mineral Wells;Clear;26;SSE;5;92% Mount Pleasant;Clear;30;SE;5;92% Nacogdoches;Clear;37;Calm;0;85% New Braunfels;Clear;30;SW;7;85% Odessa;Clear;27;SSW;5;81% Orange;Clear;35;Calm;0;93% Palacios;Clear;34;NW;6;96% Palestine;Clear;32;SE;3;100% Pampa;Clear;30;W;12;77% Pampa / Mesa Vista;Clear;27;WSW;10;86% Paris;Clear;27;S;7;96% Pecos;Clear;25;S;3;85% Perryton;Cloudy;18;WSW;3;100% Plainview;Clear;27;WSW;9;78% Pleasanton;Clear;30;Calm;0;93% Port Aransas;Mostly cloudy;37;NNW;3;86% Port Isabel;Mostly clear;39;NW;6;79% Port Lavaca;Clear;35;WNW;5;89% Randolph AFB;Clear;34;SW;3;91% Robstown;Partly cloudy;36;NW;6;94% Rockport;Clear;38;NW;7;92% Rocksprings;Clear;35;SSW;4;81% San Angelo;Clear;28;SW;6;88% San Antonio;Clear;32;W;2;93% San Antonio Stinson;Clear;28;Calm;0;95% San Marcos;Clear;28;Calm;0;95% Seminole;Clear;25;W;8;84% Sherman-Denison;Clear;33;SSW;9;92% Snyder;Clear;27;SW;9;98% Sonora;Clear;21;Calm;0;85% Stephenville;Clear;29;Calm;0;92% Sulphur Springs;Clear;34;SSW;7;93% Sweetwater;Clear;32;SSW;14;84% Temple;Clear;29;SSW;6;96% Terrell;Clear;30;S;3;95% Tyler;Clear;38;SW;4;85% Uvalde;Clear;31;NW;3;94% Vernon;Clear;28;WSW;9;96% Victoria;Clear;31;WNW;2;94% Waco;Clear;32;SW;3;88% Weslaco;Showers;35;Calm;0;89% Wharton;Clear;35;Calm;0;89% Wichita Falls;Clear;27;S;6;94% Wink;Mostly clear;25;SSW;8;84% Zapata;Mostly clear;33;Calm;0;90% _____ Copyright 2021 AccuWeather