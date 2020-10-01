TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Thursday, October 1, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;62;SSE;8;45%
Abilene Dyess;Partly cloudy;61;S;5;42%
Alice;Clear;60;Calm;0;83%
Alpine;Clear;63;SW;7;21%
Amarillo;Clear;64;E;8;46%
Angleton;Clear;59;Calm;0;86%
Arlington;Mostly cloudy;67;S;3;44%
Austin;Clear;66;Calm;0;46%
Austin Bergstrom;Clear;56;Calm;0;80%
Bay;Clear;59;Calm;0;91%
Beaumont;Clear;62;W;2;84%
Beeville;Clear;55;S;2;79%
Borger;Clear;68;ENE;12;35%
Bowie;Clear;58;Calm;0;83%
Breckenridge;Partly cloudy;68;S;5;35%
Brenham;Clear;58;Calm;0;89%
Bridgeport;Mostly clear;56;Calm;0;73%
Brownsville;Clear;67;Calm;0;75%
Brownwood;Mostly cloudy;52;Calm;0;76%
Burnet;Clear;61;Calm;0;51%
Canadian;Clear;60;E;6;49%
Castroville;Clear;59;NNW;5;52%
Childress;Clear;71;ENE;9;37%
Cleburne;Mostly clear;64;Calm;0;63%
College Station;Clear;64;Calm;0;57%
Comanche;Mostly clear;66;SSW;7;36%
Conroe;Mostly clear;56;Calm;0;89%
Corpus Christi;Mostly clear;63;SSE;3;77%
Corsicana;Clear;64;S;7;55%
Cotulla;Clear;65;SE;6;43%
Dalhart;Partly cloudy;60;ENE;12;47%
Dallas Love;Mostly cloudy;67;Calm;0;48%
Dallas Redbird;Partly cloudy;69;SSW;5;38%
Dallas/Ft Worth;Partly cloudy;70;SW;12;40%
Decatur;Mostly clear;71;S;3;33%
Del Rio;Clear;67;E;3;37%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;65;E;5;38%
Denton;Partly cloudy;56;N;3;83%
Dryden;Partly cloudy;63;NNE;3;34%
Dumas;Mostly cloudy;57;Calm;0;49%
Edinburg;Mostly clear;67;SSE;2;70%
El Paso;Partly cloudy;71;ESE;2;22%
Ellington;Clear;66;SSE;6;67%
Falfurrias;Mostly clear;58;Calm;0;83%
Fort Hood;Clear;68;SSW;3;35%
Fort Worth;Clear;70;SW;3;39%
Fort Worth Alliance;Mostly clear;68;SW;8;43%
Fort Worth Nas;Clear;68;S;3;42%
Fort Worth Spinks;Clear;58;S;3;68%
Fredericksburg;Clear;53;NW;3;58%
Gainesville;Clear;60;N;5;71%
Galveston;Clear;72;SW;5;63%
Gatesville;Clear;61;Calm;0;54%
Georgetown;Clear;61;Calm;0;55%
Giddings;Clear;60;Calm;0;78%
Gilmer;Clear;57;Calm;0;88%
Graham;Partly cloudy;57;Calm;0;80%
Granbury;Mostly clear;61;Calm;0;62%
Grand Prairie;Mostly cloudy;67;S;3;44%
Greenville;Clear;61;Calm;0;82%
Guadalupe Pass;Clear;68;ENE;18;16%
Hamilton;Partly cloudy;62;SW;7;48%
Harlingen;Clear;63;Calm;0;83%
Hearne;Clear;58;Calm;0;81%
Hebbronville;Partly cloudy;60;SW;3;64%
Henderson;Clear;56;Calm;0;89%
Hereford;Mostly clear;64;E;10;37%
Hillsboro;Partly cloudy;64;SSE;3;48%
Hondo;Clear;55;N;7;44%
Houston;Partly cloudy;72;WSW;8;46%
Houston (Hobby Airport);Mostly clear;68;SSW;3;58%
Houston / Dunn Helistop;Mostly clear;72;WSW;8;46%
Houston / Southwest Airport;Clear;57;Calm;0;99%
Houston Clover;Clear;64;Calm;0;72%
Houston Hooks;Partly cloudy;59;Calm;0;80%
Houston Hull;Clear;61;Calm;0;86%
Houston Intercontinental;Mostly cloudy;61;N;3;77%
Huntsville;Clear;65;SSW;3;55%
Ingleside;Mostly clear;70;SE;4;65%
Jacksonville;Clear;59;SSW;2;82%
Jasper;Clear;58;Calm;0;98%
Junction;Clear;56;W;3;59%
Kellyusa Airport;Clear;60;NNW;3;59%
Kerrville;Clear;54;Calm;0;55%
Killeen;Clear;68;SSW;3;35%
Killeen/Ft Hood;Clear;68;SSW;3;35%
Kingsville Nas;Clear;63;Calm;0;83%
La Grange;Clear;60;Calm;0;73%
Lago Vista;Clear;70;WSW;6;31%
Lancaster;Clear;63;Calm;0;53%
Laredo;Partly cloudy;70;WSW;6;40%
Llano;Mostly cloudy;54;NNW;5;66%
Longview;Clear;60;SSW;2;74%
Lubbock;Clear;67;S;5;25%
Lufkin;Clear;59;Calm;0;77%
Mcallen;Mostly clear;68;ESE;3;65%
Mcgregor;Mostly clear;64;SSW;5;49%
Mckinney;Clear;60;Calm;0;80%
Mesquite;Mostly cloudy;60;Calm;0;65%
Midland;Mostly clear;67;SSE;5;24%
Midland Airpark;Mostly clear;67;SSE;5;24%
Midlothian;Clear;65;SSW;3;49%
Mineola;Clear;58;WSW;1;80%
Mineral Wells;Clear;61;ESE;5;57%
Mount Pleasant;Clear;58;Calm;0;93%
Nacogdoches;Clear;56;Calm;0;86%
New Braunfels;Clear;58;W;5;59%
Odessa;Mostly clear;71;S;9;18%
Orange;Clear;59;Calm;0;90%
Palacios;Clear;66;SSE;5;77%
Palestine;Clear;56;Calm;0;91%
Pampa;Clear;60;E;10;47%
Pampa / Mesa Vista;Clear;61;E;9;44%
Paris;Clear;65;SW;6;65%
Pecos;Partly cloudy;66;ESE;7;22%
Perryton;Clear;55;E;7;50%
Plainview;Clear;62;NE;8;28%
Pleasanton;Mostly clear;65;Calm;0;51%
Port Aransas;Clear;76;SE;5;52%
Port Isabel;Clear;68;E;4;69%
Port Lavaca;Clear;65;S;3;72%
Randolph AFB;Clear;59;NNW;6;64%
Robstown;Clear;63;SE;5;74%
Rockport;Clear;67;SSE;6;75%
Rocksprings;Clear;61;S;3;29%
San Angelo;Clear;60;SSW;3;47%
San Antonio;Clear;60;ENE;2;58%
San Antonio Stinson;Clear;60;Calm;0;59%
San Marcos;Clear;57;NW;6;68%
Seminole;Clear;64;S;5;25%
Sherman-Denison;Clear;64;NW;5;64%
Snyder;Partly cloudy;66;S;6;34%
Sonora;Mostly clear;50;Calm;0;76%
Stephenville;Mostly clear;62;Calm;0;57%
Sulphur Springs;Clear;65;Calm;0;56%
Sweetwater;Mostly clear;71;SSW;12;24%
Temple;Clear;64;S;6;49%
Terrell;Clear;60;Calm;0;69%
Tyler;Clear;63;SSW;2;67%
Uvalde;Clear;61;NE;7;33%
Vernon;Clear;69;NE;12;49%
Victoria;Clear;60;S;2;82%
Waco;Clear;59;SSW;6;66%
Weslaco;Partly cloudy;67;Calm;0;68%
Wharton;Clear;58;Calm;0;84%
Wichita Falls;Clear;64;N;8;66%
Wink;Mostly cloudy;67;SE;8;23%
Zapata;Clear;60;ENE;3;62%
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