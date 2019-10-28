TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Monday, October 28, 2019
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;50;N;5;63%
Abilene Dyess;Clear;47;NNW;6;64%
Alice;Clear;63;ESE;5;75%
Alpine;Clear;54;WSW;8;38%
Amarillo;Partly cloudy;37;NNE;13;77%
Angleton;Mostly clear;64;E;3;89%
Arlington;Clear;61;SSE;5;66%
Austin;Clear;63;N;5;72%
Austin Bergstrom;Clear;59;SSW;5;83%
Bay;Partly cloudy;60;Calm;0;99%
Beaumont;Clear;59;E;4;90%
Beeville;Clear;59;ESE;6;89%
Borger;Mostly cloudy;39;NE;8;64%
Bowie;Clear;49;NNW;9;86%
Breckenridge;Clear;51;SE;7;69%
Brenham;Clear;61;Calm;0;100%
Bridgeport;Clear;52;NNW;3;77%
Brownsville;Clear;70;SE;7;75%
Brownwood;Mostly clear;50;Calm;0;66%
Burnet;Clear;55;S;4;79%
Canadian;Mostly cloudy;40;NNE;9;72%
Castroville;Clear;59;ENE;3;67%
Childress;Clear;42;NNE;12;70%
Cleburne;Clear;57;SSE;8;71%
College Station;Clear;63;S;6;86%
Comanche;Clear;52;NW;7;69%
Conroe;Clear;60;ESE;5;92%
Corpus Christi;Mostly clear;65;ESE;7;80%
Corsicana;Clear;61;SE;8;80%
Cotulla;Clear;65;ESE;7;70%
Dalhart;Mostly cloudy;37;NE;13;61%
Dallas Love;Clear;64;SE;8;62%
Dallas Redbird;Clear;59;SSE;7;69%
Dallas/Ft Worth;Clear;58;SE;6;64%
Decatur;Clear;52;Calm;0;71%
Del Rio;Clear;69;ESE;13;41%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;64;ESE;12;49%
Denton;Clear;52;NNW;5;76%
Dryden;Clear;59;NE;6;45%
Dumas;Mostly cloudy;36;NNE;8;70%
Edinburg;Clear;71;ESE;6;84%
El Paso;Clear;66;SW;10;31%
Ellington;Clear;63;E;5;87%
Falfurrias;Clear;69;ESE;6;78%
Fort Hood;Clear;58;SSE;6;61%
Fort Worth;Clear;61;SE;3;59%
Fort Worth Alliance;Clear;55;NW;6;68%
Fort Worth Nas;Clear;57;NW;7;68%
Fort Worth Spinks;Clear;55;Calm;0;72%
Fredericksburg;Clear;53;Calm;0;66%
Gainesville;Clear;51;N;7;79%
Galveston;Partly cloudy;70;ESE;10;81%
Gatesville;Clear;57;SSE;6;58%
Georgetown;Clear;56;Calm;0;69%
Giddings;Clear;63;Calm;0;81%
Gilmer;Clear;54;Calm;0;97%
Graham;Clear;49;N;12;79%
Granbury;Clear;52;W;5;78%
Grand Prairie;Clear;61;SSE;5;66%
Greenville;Clear;57;SE;7;87%
Guadalupe Pass;Clear;62;WSW;10;22%
Hamilton;Clear;52;S;8;65%
Harlingen;Clear;65;SE;6;86%
Hearne;Clear;62;SE;7;86%
Hebbronville;Clear;64;Calm;0;82%
Henderson;Clear;53;Calm;0;98%
Hereford;Mostly cloudy;39;NE;12;75%
Hillsboro;Clear;61;SE;10;69%
Hondo;Clear;62;SE;9;67%
Houston;Mostly clear;64;Calm;0;87%
Houston (Hobby Airport);Clear;63;ESE;6;90%
Houston / Dunn Helistop;Mostly clear;64;Calm;0;87%
Houston / Southwest Airport;Clear;61;E;3;95%
Houston Clover;Clear;64;E;5;86%
Houston Hooks;Clear;57;Calm;0;93%
Houston Hull;Clear;65;ESE;7;86%
Houston Intercontinental;Clear;63;SE;5;90%
Huntsville;Clear;63;N;3;83%
Ingleside;Clear;67;SSE;6;86%
Jacksonville;Clear;56;SSE;4;93%
Jasper;Mostly cloudy;58;ESE;3;96%
Junction;Clear;62;Calm;0;47%
Kellyusa Airport;Clear;60;SE;3;72%
Kerrville;Clear;49;Calm;0;78%
Killeen;Clear;58;SSE;6;61%
Killeen/Ft Hood;Clear;58;SSE;6;61%
Kingsville Nas;Clear;62;ESE;5;80%
La Grange;Clear;61;Calm;0;96%
Lago Vista;Clear;60;SSE;6;72%
Lancaster;Clear;53;Calm;0;84%
Laredo;Clear;70;S;6;67%
Llano;Clear;55;Calm;0;54%
Longview;Clear;57;SE;3;93%
Lubbock;Clear;41;NE;12;73%
Lufkin;Clear;57;ESE;5;93%
Mcallen;Clear;70;ESE;8;75%
Mcgregor;Clear;56;S;6;71%
Mckinney;Clear;57;SSE;6;77%
Mesquite;Clear;54;SSE;6;91%
Midland;Clear;50;ENE;14;52%
Midland Airpark;Clear;50;ENE;14;52%
Midlothian;Clear;56;SE;3;81%
Mineola;Clear;57;SSE;3;88%
Mineral Wells;Clear;51;NNW;5;71%
Mount Pleasant;Clear;58;Calm;0;93%
Nacogdoches;Clear;55;SE;5;100%
New Braunfels;Clear;54;Calm;0;77%
Odessa;Clear;53;E;15;48%
Orange;Mostly clear;61;E;5;100%
Palacios;Mostly clear;63;ESE;3;86%
Palestine;Clear;61;SE;7;88%
Pampa;Mostly clear;35;NNE;9;82%
Pampa / Mesa Vista;Mostly cloudy;37;NNE;10;69%
Paris;Clear;54;ESE;7;92%
Pecos;Clear;57;NNE;6;30%
Perryton;Mostly cloudy;37;NNE;16;63%
Plainview;Clear;33;NE;7;90%
Pleasanton;Clear;58;Calm;0;77%
Port Aransas;Clear;75;SE;10;71%
Port Isabel;Clear;74;SE;7;81%
Port Lavaca;Clear;65;SSE;3;87%
Randolph AFB;Clear;59;SE;5;74%
Robstown;Clear;63;ESE;6;81%
Rockport;Clear;71;SSE;7;75%
Rocksprings;Mostly clear;59;SE;8;56%
San Angelo;Clear;58;NE;12;45%
San Antonio;Clear;60;ESE;5;75%
San Antonio Stinson;Clear;59;Calm;0;77%
San Marcos;Clear;56;Calm;0;83%
Seminole;Clear;44;NE;9;63%
Sherman-Denison;Clear;53;Calm;0;82%
Snyder;Clear;45;NNE;14;64%
Sonora;Clear;59;Calm;0;54%
Stephenville;Clear;56;W;3;57%
Sulphur Springs;Clear;55;SSE;5;88%
Sweetwater;Clear;46;NNE;8;64%
Temple;Clear;59;S;8;74%
Terrell;Clear;55;NE;3;83%
Tyler;Clear;59;SSE;6;85%
Uvalde;Clear;60;E;7;72%
Vernon;Clear;45;NNE;13;72%
Victoria;Clear;62;SE;6;89%
Waco;Clear;61;SSE;9;69%
Weslaco;Partly cloudy;68;SSE;6;78%
Wharton;Clear;60;E;5;92%
Wichita Falls;Clear;47;N;16;69%
Wink;Clear;58;ENE;12;34%
Zapata;Clear;71;SE;9;71%
_____
Copyright 2019 AccuWeather