TX Current Conditions as of 02:00 AM CDT Monday, September 2, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;77;Calm;0;68%

Abilene Dyess;Clear;73;Calm;0;73%

Alice;Clear;79;SW;5;78%

Alpine;Clear;69;W;3;64%

Amarillo;Clear;73;SSE;11;76%

Angleton;Clear;77;Calm;0;90%

Arlington;Cloudy;81;Calm;0;66%

Austin;Mostly clear;82;Calm;0;62%

Austin Bergstrom;Partly cloudy;79;S;3;73%

Bay;Clear;80;Calm;0;90%

Beaumont;Clear;79;Calm;1;84%

Beeville;Clear;78;ESE;6;83%

Borger;Clear;79;SSE;12;59%

Bowie;Clear;74;Calm;0;91%

Breckenridge;Clear;78;SE;7;67%

Brenham;Clear;76;Calm;0;85%

Bridgeport;Clear;74;Calm;0;99%

Brownsville;Clear;82;N;3;87%

Brownwood;Partly cloudy;72;Calm;0;88%

Burnet;Clear;77;NNE;3;73%

Canadian;Clear;77;S;10;76%

Castroville;Clear;81;SE;5;60%

Childress;Clear;78;SSE;8;68%

Cleburne;Clear;79;ESE;5;78%

College Station;Clear;81;Calm;0;62%

Comanche;Mostly cloudy;76;Calm;0;77%

Conroe;Clear;69;Calm;0;92%

Corpus Christi;Mostly clear;83;E;8;73%

Corsicana;Clear;78;ESE;5;81%

Cotulla;Clear;85;SSE;10;52%

Dalhart;Clear;70;S;7;60%

Dallas Love;Clear;83;Calm;0;64%

Dallas Redbird;Clear;80;SE;3;71%

Dallas/Ft Worth;Clear;82;SSE;3;64%

Decatur;Clear;76;E;3;77%

Del Rio;Mostly cloudy;80;SW;6;63%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;78;NNE;5;66%

Denton;Clear;76;Calm;0;84%

Dryden;Clear;74;NNE;5;67%

Dumas;Clear;69;SE;8;72%

Edinburg;Clear;79;NNE;3;76%

El Paso;Clear;81;SE;2;37%

Ellington;Mostly clear;83;N;2;82%

Falfurrias;Clear;78;Calm;0;80%

Fort Hood;Clear;82;E;3;64%

Fort Worth;Clear;81;E;5;66%

Fort Worth Alliance;Clear;82;SE;3;64%

Fort Worth Nas;Clear;84;ESE;5;60%

Fort Worth Spinks;Clear;77;Calm;0;77%

Fredericksburg;Clear;71;Calm;0;88%

Gainesville;Clear;77;Calm;0;79%

Galveston;Partly cloudy;85;SE;6;76%

Gatesville;Clear;77;Calm;0;78%

Georgetown;Clear;82;NE;5;64%

Giddings;Clear;78;Calm;0;81%

Gilmer;Clear;72;Calm;0;88%

Graham;Clear;75;Calm;0;81%

Granbury;Clear;81;ESE;3;66%

Grand Prairie;Clear;81;Calm;0;66%

Greenville;Clear;77;Calm;0;83%

Guadalupe Pass;Partly cloudy;70;ENE;13;56%

Hamilton;Clear;78;SSE;6;68%

Harlingen;Clear;76;NNW;3;87%

Hearne;Clear;78;Calm;0;72%

Hebbronville;Clear;77;Calm;0;74%

Henderson;Clear;70;Calm;0;92%

Hereford;Clear;71;S;5;73%

Hillsboro;Clear;80;E;7;71%

Hondo;Clear;82;ESE;10;57%

Houston;Clear;82;Calm;0;73%

Houston (Hobby Airport);Clear;83;Calm;0;73%

Houston / Dunn Helistop;Clear;82;Calm;0;73%

Houston / Southwest Airport;Clear;76;Calm;0;89%

Houston Clover;Clear;80;Calm;0;84%

Houston Hooks;Clear;73;Calm;0;78%

Houston Hull;Clear;75;Calm;0;96%

Houston Intercontinental;Clear;78;Calm;0;68%

Huntsville;Clear;74;Calm;0;73%

Ingleside;Clear;82;E;3;83%

Jacksonville;Clear;74;N;0;77%

Jasper;Clear;75;Calm;0;94%

Junction;Clear;75;Calm;0;73%

Kellyusa Airport;Clear;82;SE;8;65%

Kerrville;Clear;72;Calm;0;81%

Killeen;Clear;82;E;3;64%

Killeen/Ft Hood;Mostly cloudy;82;E;3;64%

Kingsville Nas;Clear;76;NNW;5;87%

La Grange;Clear;76;Calm;0;83%

Lago Vista;Clear;77;ENE;3;74%

Lancaster;Clear;75;Calm;0;72%

Laredo;Partly cloudy;80;SSE;5;72%

Llano;Clear;75;Calm;0;83%

Longview;Clear;76;Calm;0;77%

Lubbock;Mostly clear;76;S;9;63%

Lufkin;Clear;74;Calm;0;78%

Mcallen;Clear;82;NE;3;73%

Mcgregor;Mostly clear;82;ESE;6;62%

Mckinney;Clear;78;Calm;0;73%

Mesquite;Clear;75;Calm;0;91%

Midland;Clear;76;S;3;62%

Midland Airpark;Clear;76;S;3;62%

Midlothian;Clear;76;Calm;0;85%

Mineola;Clear;74;Calm;1;83%

Mineral Wells;Clear;77;SE;5;76%

Mount Pleasant;Clear;73;Calm;0;88%

Nacogdoches;Clear;70;Calm;0;96%

New Braunfels;Clear;78;S;5;73%

Odessa;Clear;77;SSE;9;55%

Orange;Clear;77;Calm;0;99%

Palacios;Clear;83;ESE;5;73%

Palestine;Clear;70;Calm;0;95%

Pampa;Clear;75;SSE;12;74%

Pampa / Mesa Vista;Clear;75;S;16;68%

Paris;Clear;77;E;5;81%

Pecos;Partly cloudy;75;NE;5;62%

Perryton;Clear;72;S;3;77%

Plainview;Clear;72;SSW;3;68%

Pleasanton;Partly cloudy;79;SSE;3;76%

Port Aransas;Clear;84;E;10;79%

Port Isabel;Clear;83;ENE;7;84%

Port Lavaca;Clear;83;Calm;0;80%

Randolph AFB;Clear;78;SE;3;74%

Robstown;Clear;77;W;3;79%

Rockport;Clear;83;ESE;10;73%

Rocksprings;Clear;74;ENE;5;74%

San Angelo;Clear;74;SSE;3;63%

San Antonio;Partly cloudy;81;SE;5;71%

San Antonio Stinson;Partly cloudy;82;SE;5;66%

San Marcos;Clear;80;Calm;0;71%

Seminole;Clear;69;WSW;3;69%

Sherman-Denison;Clear;79;ESE;5;74%

Snyder;Clear;74;SSE;6;72%

Sonora;Clear;68;SSE;4;88%

Stephenville;Clear;77;Calm;0;70%

Sulphur Springs;Clear;76;E;5;85%

Sweetwater;Clear;74;Calm;0;73%

Temple;Partly cloudy;78;Calm;0;81%

Terrell;Clear;79;Calm;0;78%

Tyler;Clear;77;Calm;0;72%

Uvalde;Clear;76;E;7;70%

Vernon;Clear;79;SE;6;70%

Victoria;Clear;78;ENE;4;82%

Waco;Clear;79;ESE;3;66%

Weslaco;Mostly cloudy;76;NNW;3;86%

Wharton;Clear;73;Calm;0;87%

Wichita Falls;Clear;76;ESE;5;83%

Wink;Partly cloudy;75;ESE;7;65%

Zapata;Clear;82;NNE;3;60%

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