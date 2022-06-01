WFO BUFFALO Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, June 1, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 301 NATIONAL WEATHER SERVICE BUFFALO NY 602 PM EDT WED JUN 1 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 301 FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEW YORK THIS CANCELS 12 COUNTIES IN WESTERN NEW YORK ALLEGANY CATTARAUGUS CHAUTAUQUA ERIE GENESEE LIVINGSTON MONROE NIAGARA ONTARIO ORLEANS WAYNE WYOMING THIS INCLUDES THE CITIES OF BATAVIA, BUFFALO, CANANDAIGUA, GENESEO, JAMESTOWN, MEDINA, NEWARK, NIAGARA FALLS, OLEAN, ROCHESTER, WARSAW, AND WELLSVILLE. SEVERE THUNDERSTORM WATCH 301 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN CENTRAL NEW YORK CAYUGA THIS INCLUDES THE CITIES OF AUBURN AND FAIR HAVEN. NY . NEW YORK COUNTIES INCLUDED ARE BROOME CAYUGA CHEMUNG CHENANGO CORTLAND DELAWARE MADISON ONONDAGA OTSEGO SCHUYLER SENECA STEUBEN SULLIVAN TIOGA TOMPKINS YATES _____ Copyright 2022 AccuWeather