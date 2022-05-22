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NY WFO BUFFALO Warnings, Watches, and Advisories

WFO BUFFALO Warnings, Watches and Advisories for Sunday, May 22, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 261

NATIONAL WEATHER SERVICE BUFFALO NY

157 PM EDT SUN MAY 22 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH

261 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

CAYUGA LEWIS OSWEGO

THIS INCLUDES THE CITIES OF AUBURN, FAIR HAVEN, LOWVILLE,

AND OSWEGO.

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