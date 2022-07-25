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NY Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Monday, July 25, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 502

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

533 PM EDT MON JUL 25 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 502 REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

NY

. NEW YORK COUNTIES INCLUDED ARE

BRONX COLUMBIA DUTCHESS

GREENE KINGS NASSAU

NEW YORK ORANGE PUTNAM

QUEENS RICHMOND ROCKLAND

SUFFOLK SULLIVAN ULSTER

WESTCHESTER

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