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NY Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Sunday, May 22, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 262

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

215 PM EDT SUN MAY 22 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 262 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

NY

. NEW YORK COUNTIES INCLUDED ARE

ALBANY CLINTON COLUMBIA

DUTCHESS ESSEX FULTON

GREENE HAMILTON HERKIMER

MONTGOMERY RENSSELAER SARATOGA

SCHENECTADY SCHOHARIE ULSTER

WARREN WASHINGTON

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH

262 IN EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING

AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHERN NEW YORK

CLINTON ESSEX

IN VERMONT THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES

IN CENTRAL VERMONT

ADDISON ORANGE WASHINGTON

IN NORTHEAST VERMONT

CALEDONIA ESSEX ORLEANS

IN NORTHWEST VERMONT

CHITTENDEN FRANKLIN GRAND ISLE

LAMOILLE

IN SOUTHERN VERMONT

RUTLAND WINDSOR

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBURGH, BEEKMANTOWN, BRADFORD,

BURLINGTON, CROWN POINT CENTER, ISLAND POND, JOHNSON, MIDDLEBURY,

MINERVA, MONTPELIER, NEWCOMB, NEWPORT, PARADOX, PLATTSBURGH,

RANDOLPH, RAY BROOK, RUTLAND, SCHROON LAKE, SOUTH HERO,

SPRINGFIELD, ST. ALBANS, ST. JOHNSBURY, STOWE, TICONDEROGA,

VERGENNES, AND WHITE RIVER JUNCTION.

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