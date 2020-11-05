NY Current Conditions
NY Current Conditions as of 03:00 AM EST Thursday, November 5, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Albany;Clear;45;S;2;76%
Binghamton;Clear;50;SSW;9;53%
Buffalo;Clear;55;SSW;6;53%
Central Park;Clear;54;WSW;7;77%
Dansville;Clear;46;SE;7;67%
Dunkirk;Clear;56;S;8;49%
East Hampton;Mostly clear;55;SW;5;96%
Elmira;Clear;33;Calm;0;88%
Farmingdale;Mostly clear;53;W;3;89%
Fort Drum;Clear;59;SSW;16;38%
Fulton;Clear;53;S;5;54%
Glens Falls;Clear;35;Calm;0;83%
Islip;Mostly clear;53;SW;2;83%
Ithaca;Clear;50;SSE;9;56%
Jamestown;Clear;54;SSW;12;46%
Massena;Clear;57;SSW;13;46%
Montauk;Mostly clear;58;SSW;6;86%
Montgomery;Clear;32;Calm;0;95%
Monticello;Clear;32;SW;2;92%
New York;Clear;54;WSW;7;77%
New York Jfk;Mostly clear;49;WSW;3;96%
New York Lga;Mostly clear;55;SSW;8;71%
Newburgh;Clear;39;Calm;0;93%
Niagara Falls;Clear;53;SSW;7;61%
Ogdensburg;Clear;50;S;8;57%
Penn (Yan);Clear;54;SSW;15;48%
Plattsburgh;Clear;32;Calm;0;92%
Poughkeepsie;Clear;37;Calm;0;88%
Rochester;Clear;58;SW;14;42%
Rome;Clear;49;ESE;8;58%
Saranac Lake;Clear;31;Calm;0;96%
Shirley;Mostly clear;54;SSW;5;86%
Syracuse;Clear;53;S;3;53%
Watertown;Clear;59;S;10;38%
Wellsville;Clear;52;SW;12;46%
Westhampton Beach;Partly cloudy;56;SSW;6;89%
White Plains;Clear;51;W;6;82%
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