CT Forecast for Wednesday, January 25, 2023 _____ City\/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index Bridgeport;A little p.m. rain;40;37;ESE;9;78%;100%;1 Chester;A little p.m. rain;40;36;ESE;7;77%;100%;1 Danbury;Snow and sleet;41;37;ESE;8;80%;100%;1 Groton;A little p.m. rain;42;38;ESE;7;76%;100%;1 Hartford;Afternoon snow;36;33;ESE;6;81%;100%;1 Meriden;A bit of p.m. snow;38;34;ESE;6;79%;100%;1 New Haven;Rain, snow;41;38;ESE;8;77%;100%;1 Oxford;Afternoon snow;37;33;ESE;8;82%;100%;1 Willimantic;Bit of rain, snow;36;33;ESE;7;82%;100%;1 Windsor Locks;Afternoon snow;36;32;ESE;6;80%;100%;1 _____ Copyright 2023 AccuWeather