https://www.wiltonbulletin.com/weather/article/CT-Forecast-15760883.php
CT Forecast
CT Forecast for Monday, November 30, 2020
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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index
Bridgeport;Becoming very windy;58;52;SSE;25;91%;92%;1
Chester;Windy;57;51;SSE;23;87%;93%;1
Danbury;Windy;59;49;SSE;22;90%;92%;1
Groton;Windy;60;53;SSE;23;94%;93%;1
Hartford;Very windy;58;52;SSE;24;86%;95%;1
Meriden;Windy;58;51;SSE;23;88%;96%;1
New Haven;Windy;57;52;SSE;23;88%;93%;1
Oxford;Windy;58;50;SSE;23;93%;93%;1
Willimantic;Windy;58;52;SSE;23;82%;96%;1
Windsor Locks;Very windy;56;51;SSE;25;89%;95%;1
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