CT Current Conditions as of 02:00 AM EST Friday, December 3, 2021 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Bridgeport;Mostly clear;45;WNW;8;65% Chester;Clear;45;Calm;6;65% Danbury;Mostly clear;47;WNW;16;55% Groton;Mostly clear;44;WNW;7;76% Hartford;Clear;37;Calm;0;92% Meriden;Clear;46;N;6;60% New Haven;Mostly clear;50;WNW;13;58% Oxford;Partly cloudy;43;W;13;73% Willimantic;Clear;43;WNW;12;65% Windsor Locks;Mostly clear;44;WNW;13;59% _____ Copyright 2021 AccuWeather