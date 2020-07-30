https://www.wiltonbulletin.com/weather/article/CT-Current-Conditions-15444811.php
CT Current Conditions
CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Thursday, July 30, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Cloudy;75;W;1;93%
Chester;Cloudy;77;SW;5;100%
Danbury;Cloudy;75;Calm;0;87%
Groton;Cloudy;73;Calm;0;96%
Hartford;Cloudy;77;SE;5;84%
Meriden;Cloudy;74;Calm;0;90%
New Haven;Cloudy;76;Calm;0;93%
Oxford;Cloudy;74;Calm;0;96%
Willimantic;Cloudy;71;Calm;0;86%
Windsor Locks;Cloudy;74;NNE;5;73%
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