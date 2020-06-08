CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Monday, June 8, 2020

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Clear;56;NNW;1;72%

Chester;Clear;53;NNW;1;81%

Danbury;Clear;50;SSW;5;86%

Groton;Clear;53;Calm;0;82%

Hartford;Mostly clear;55;Calm;0;83%

Meriden;Mostly clear;50;Calm;0;86%

New Haven;Clear;55;Calm;0;74%

Oxford;Clear;54;N;5;74%

Willimantic;Clear;50;Calm;0;92%

Windsor Locks;Clear;54;WSW;3;71%

_____

Copyright 2020 AccuWeather