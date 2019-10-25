https://www.wiltonbulletin.com/weather/article/CT-Current-Conditions-14561417.php
CT Current Conditions
CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Friday, October 25, 2019
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Clear;49;NW;6;80%
Chester;Clear;52;Calm;0;87%
Danbury;Clear;41;SW;3;92%
Groton;Clear;58;WSW;8;80%
Hartford;Clear;49;Calm;0;83%
Meriden;Clear;42;Calm;0;91%
New Haven;Clear;54;Calm;0;74%
Oxford;Clear;46;SW;3;85%
Willimantic;Clear;42;Calm;0;88%
Windsor Locks;Mostly clear;46;Calm;0;76%
_____
Copyright 2019 AccuWeather
View Comments