https://www.wiltonbulletin.com/weather/article/CT-Current-Conditions-14365641.php
CT Current Conditions
CT Current Conditions as of 03:00 AM EDT Wednesday, August 21, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Clear;72;N;2;78%
Chester;Clear;72;S;5;93%
Danbury;Clear;68;Calm;0;87%
Groton;Clear;70;NNE;3;81%
Hartford;Mostly cloudy;72;S;5;81%
Meriden;Clear;68;Calm;0;89%
New Haven;Clear;72;Calm;0;87%
Oxford;Clear;70;Calm;0;78%
Willimantic;Clear;66;ENE;5;93%
Windsor Locks;Mostly cloudy;71;Calm;0;80%
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