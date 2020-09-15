CA Forecast
CA Forecast for Thursday, September 17, 2020
_____
City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index
Alturas;Hazy sun and warm;87;44;S;6;20%;0%;5
Arcata;Mostly cloudy;69;58;WNW;4;83%;44%;2
Auburn;Hazy sun;86;59;SE;5;31%;1%;6
Avalon;Mostly sunny;80;69;WNW;10;23%;2%;7
Bakersfield;Hazy and warm;94;65;E;5;29%;0%;7
Beale AFB;Hazy sunshine;86;59;SE;4;52%;1%;6
Big Bear City;Hazy sunshine;77;48;SW;6;24%;2%;8
Bishop;Hazy sun and smoky;92;53;NW;8;16%;0%;7
Blue Canyon;Hazy sun;75;55;ENE;5;28%;3%;6
Blythe;Hot with hazy sun;110;78;SSW;6;14%;0%;7
Burbank;Hot with hazy sun;95;67;E;5;21%;2%;7
Camarillo;Hazy sun;81;60;E;6;46%;3%;7
Camp Pendleton;Hazy sun;81;62;NNW;7;49%;2%;7
Campo;Hazy sun and hot;97;55;NNW;10;14%;0%;8
Carlsbad;Humid with hazy sun;83;61;N;8;57%;2%;7
Chico;Hazy sunshine;91;61;SE;5;34%;2%;5
China Lake;Hazy sun and hot;101;65;W;5;10%;0%;7
Chino;Hot with hazy sun;99;69;SSE;6;17%;2%;7
Concord;Hazy sunshine;86;63;SW;7;63%;0%;6
Corona;Hazy and hot;99;65;SSE;6;20%;0%;7
Crescent City;Rain and drizzle;64;55;NW;6;92%;65%;1
Daggett-Barstow;Hot with hazy sun;103;69;WSW;7;11%;0%;7
Edwards AFB;Hazy sun and hot;99;57;SW;5;13%;0%;7
El Centro;Hazy and hot;110;75;W;5;14%;0%;7
Eureka;Mostly cloudy;67;57;WNW;5;88%;36%;2
Fairfield;Hazy sun;86;62;WSW;9;57%;0%;6
Fresno;Hazy sun and smoky;92;64;NW;4;42%;1%;6
Fullerton;Hazy sun and hot;93;66;N;4;33%;2%;7
Hanford;Hazy sun and smoky;93;62;NW;4;36%;2%;6
Hawthorne;Hazy sunshine;81;65;WSW;7;50%;2%;7
Hayward;Hazy sun;75;63;WSW;7;72%;0%;6
Imperial;Hazy and hot;110;75;W;5;14%;0%;7
Imperial Beach;Hazy sun and humid;80;65;NNW;10;59%;0%;7
Lancaster;Hazy sun and hot;99;61;WSW;7;11%;0%;7
Lemoore Nas;Hazy, warm and smoky;92;59;NW;7;40%;1%;6
Lincoln;Hazy sunshine;88;61;SSE;5;43%;1%;6
Livermore;Hazy and smoky;84;62;WSW;7;57%;0%;6
Lompoc;Hazy sun;71;55;NNW;8;74%;1%;7
Long Beach;Hazy sunshine;87;65;W;6;45%;2%;7
Los Alamitos;Warm with hazy sun;87;65;SSW;6;47%;2%;7
Los Angeles;Hazy sun and warm;89;65;SSE;6;37%;2%;7
Los Angeles Downtown;Hazy sun and warm;89;65;SSE;6;37%;2%;7
Madera;Hazy sun and warm;94;60;NW;5;36%;2%;6
Mammoth;Warm with hazy sun;86;49;SSW;7;22%;2%;5
Marysville;Hazy sun;90;60;SSE;5;41%;1%;6
Mather AFB;Hazy sunshine;87;61;SSE;4;52%;0%;6
Merced;Smoky with hazy sun;90;60;NW;6;51%;1%;6
Merced (airport);Smoky with hazy sun;90;60;NW;6;51%;1%;6
Miramar Mcas;Hazy and very warm;89;64;N;7;37%;0%;7
Modesto;Smoky with hazy sun;87;62;NNW;7;55%;1%;6
Moffett Nas;Hazy sunshine;77;61;NNW;4;73%;0%;6
Mojave;Hot with hazy sun;96;59;NW;7;10%;0%;7
Montague;Hazy sunshine;83;51;N;5;27%;14%;5
Monterey Rabr;Clouds and sun;72;60;NW;5;73%;26%;6
Mount Shasta;Hazy sunshine;81;46;S;1;33%;10%;5
Napa County;Hazy sunshine;81;60;WSW;8;73%;0%;6
Needles;Very hot;111;80;WNW;6;11%;0%;7
North Island;Hazy sun and humid;81;68;NNW;11;59%;1%;7
Oakland;Hazy sunshine;74;62;SW;8;74%;25%;6
Oceanside;Humid with hazy sun;83;61;N;8;57%;2%;7
Ontario;Hot with hazy sun;99;69;SSE;6;17%;2%;7
Oroville;Hazy sun;90;61;SE;5;38%;2%;6
Oxnard;Hazy sunshine;74;58;NNW;9;67%;3%;7
Palm Springs;Hot with hazy sun;108;81;W;5;12%;0%;7
Palmdale;Hazy sun and hot;98;60;SW;6;11%;0%;7
Paso Robles;Warm with hazy sun;92;55;W;4;38%;1%;7
Point Mugu;Hazy sunshine;75;58;N;8;61%;3%;7
Porterville;Hazy, warm and smoky;93;59;ESE;5;32%;2%;6
Ramona;Hot with hazy sun;97;59;E;7;22%;0%;7
Redding;Hazy sun;92;57;E;4;33%;5%;5
Riverside;Hot with hazy sun;102;67;SSE;7;18%;0%;7
Riverside March;Hot with hazy sun;100;62;E;7;17%;1%;7
Sacramento;Hazy sunshine;88;62;S;5;47%;0%;6
Sacramento International;Hazy sunshine;88;60;SSE;4;56%;0%;6
Salinas;Hazy sunshine;75;59;ESE;7;75%;0%;6
San Bernardino;Hot with hazy sun;101;68;E;6;17%;0%;7
San Carlos;Hazy sunshine;79;63;W;8;67%;2%;6
San Diego;Hazy sunshine;82;67;NW;8;52%;1%;7
San Diego Brown;Hazy sun and warm;87;63;NNW;6;42%;0%;7
San Diego Montgomery;Hazy sun and warm;88;66;N;7;39%;0%;7
San Francisco;Hazy sun;73;62;W;9;75%;2%;5
San Jose;Hazy sun;80;62;NNW;7;72%;0%;6
San Luis Obispo;Hazy sunshine;78;56;SE;6;59%;0%;7
San Nicolas Island;Mostly sunny, breezy;71;59;WNW;14;73%;3%;7
Sandberg;Hazy sun and warm;89;63;NW;7;12%;2%;7
Santa Ana;Warm with hazy sun;90;65;SSW;6;42%;2%;7
Santa Barbara;Hazy sunshine;79;57;NNE;5;59%;2%;7
Santa Maria;Hazy sun;75;55;WNW;5;66%;1%;7
Santa Monica;Hazy sunshine;77;62;W;6;54%;2%;7
Santa Rosa;Hazy sunshine;81;58;WSW;6;65%;4%;6
Santa Ynez;Mostly sunny, warm;95;52;N;6;57%;2%;7
Santee;Hot with hazy sun;96;63;ESE;7;27%;0%;7
South Lake Tahoe;Hazy sun and smoky;79;41;WSW;7;29%;0%;6
Stockton;Hazy sun and smoky;90;60;W;6;48%;0%;6
Thermal;Hazy sunshine;111;79;WNW;6;13%;0%;7
Truckee-Tahoe;Hazy sun and smoky;80;35;S;6;29%;0%;6
Twentynine Palms;Hazy sun and hot;102;73;W;5;12%;0%;7
Ukiah;Hazy sun;87;56;NW;3;53%;11%;6
Vacaville;Hazy sun;90;61;SW;4;46%;0%;6
Van Nuys;Hazy sun and hot;94;64;SSW;5;26%;2%;7
Vandenberg AFB;Partial sunshine;68;56;NNW;6;76%;26%;7
Victorville;Hazy sun;97;65;S;6;16%;0%;7
Visalia;Hazy sunshine;89;58;NW;4;51%;1%;6
Watsonville;Hazy sun;76;60;W;5;70%;0%;6
_____
Copyright 2020 AccuWeather