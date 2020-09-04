CA Forecast
CA Forecast for Sunday, September 6, 2020
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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index
Alturas;Hazy and very hot;98;50;SW;7;21%;0%;7
Arcata;Decreasing clouds;65;51;N;5;66%;1%;6
Auburn;Hazy sun and hot;99;76;ENE;5;25%;0%;7
Avalon;Sunny and hot;94;82;WNW;8;22%;0%;8
Bakersfield;Very hot;108;79;ESE;5;27%;0%;8
Beale AFB;Hazy and hot;100;70;ESE;4;39%;0%;7
Big Bear City;Partly sunny;86;54;S;6;29%;25%;9
Bishop;Hazy sunshine;104;63;NW;7;14%;0%;8
Blue Canyon;Hazy sun;90;74;ENE;5;21%;0%;7
Blythe;Sunshine, very hot;118;85;SSE;6;16%;0%;8
Burbank;Sunshine, very hot;110;81;NNE;5;22%;0%;8
Camarillo;Plenty of sunshine;93;73;NE;6;41%;0%;8
Camp Pendleton;Lots of sun, warm;92;73;ESE;8;48%;0%;8
Campo;Very hot;108;69;NE;16;18%;0%;9
Carlsbad;Mostly sunny, warm;91;68;SE;8;57%;0%;8
Chico;Hazy sunshine;105;75;ENE;4;28%;0%;7
China Lake;Hazy sun, very hot;111;78;WNW;4;14%;0%;8
Chino;Sunshine, very hot;113;84;ENE;5;21%;0%;8
Concord;Hazy sun;101;66;SW;6;41%;0%;7
Corona;Very hot;115;79;ESE;5;21%;0%;8
Crescent City;Periods of sun;61;50;NE;5;85%;3%;6
Daggett-Barstow;Very hot;113;81;S;8;14%;0%;8
Edwards AFB;Very hot;109;71;WSW;3;17%;0%;8
El Centro;Sunshine, very hot;116;85;WSW;7;17%;0%;8
Eureka;Decreasing clouds;63;51;N;6;68%;1%;6
Fairfield;Hazy sunshine;108;65;W;6;33%;0%;7
Fresno;Hazy and hot;107;76;NW;4;32%;0%;7
Fullerton;Very hot;108;78;N;4;31%;1%;8
Hanford;Very hot;108;71;NW;4;33%;0%;7
Hawthorne;Scorching sunshine;96;74;SW;7;40%;0%;8
Hayward;Clearing and warmer;89;63;WSW;5;49%;0%;6
Imperial;Sunshine, very hot;116;85;WSW;7;17%;0%;8
Imperial Beach;Sunshine and humid;84;71;E;9;65%;0%;8
Lancaster;Very hot;109;74;W;4;15%;0%;8
Lemoore Nas;Hazy sun, very hot;109;72;NW;7;27%;0%;7
Lincoln;Hazy sun and hot;100;68;ESE;4;34%;0%;7
Livermore;Hazy and hot;97;70;SW;4;34%;0%;7
Lompoc;Mostly sunny;80;58;N;9;62%;0%;8
Long Beach;Sunshine, very hot;101;74;SW;8;40%;0%;8
Los Alamitos;Sizzling sunshine;103;75;SSE;6;40%;0%;8
Los Angeles;Very hot;105;82;ENE;5;33%;0%;8
Los Angeles Downtown;Very hot;105;82;ENE;5;33%;0%;8
Madera;Hazy sun;107;70;NNW;4;31%;0%;7
Mammoth;Hazy sun, very hot;97;58;WNW;7;23%;0%;7
Marysville;Hot with hazy sun;102;70;ESE;4;35%;0%;7
Mather AFB;Hazy and hot;104;70;SSE;4;34%;0%;7
Merced;Hazy sunshine;105;71;NNW;5;34%;0%;7
Merced (airport);Hazy sunshine;105;71;NNW;5;34%;0%;7
Miramar Mcas;Mostly sunny;98;75;ESE;7;42%;0%;8
Modesto;Hazy sunshine;104;72;NNW;6;33%;0%;7
Moffett Nas;Mostly sunny, warmer;88;67;NW;3;56%;0%;7
Mojave;Sunshine, very hot;106;74;NW;6;15%;0%;8
Montague;Sunshine, very hot;101;57;N;3;29%;0%;6
Monterey Rabr;Clearing;72;64;NNE;5;67%;0%;7
Mount Shasta;Hazy sun;95;56;NNW;1;32%;0%;7
Napa County;Hazy sun;99;60;SW;6;48%;0%;7
Needles;Very hot;118;89;W;5;13%;2%;8
North Island;Mostly sunny;87;73;W;11;60%;0%;8
Oakland;Warmer with clearing;81;62;SW;6;56%;0%;6
Oceanside;Mostly sunny, warm;91;68;SE;8;57%;0%;8
Ontario;Sunshine, very hot;113;84;ENE;5;21%;0%;8
Oroville;Hot with hazy sun;103;73;ENE;4;30%;0%;7
Oxnard;Sunny and very warm;83;68;N;10;61%;0%;8
Palm Springs;Very hot;119;90;W;5;15%;0%;8
Palmdale;Very hot;109;76;WSW;4;16%;0%;8
Paso Robles;Very hot;109;65;SW;5;31%;0%;8
Point Mugu;Plenty of sunshine;83;68;N;9;57%;0%;8
Porterville;Very hot;108;73;ESE;6;30%;0%;8
Ramona;Very hot;112;72;E;7;21%;0%;8
Redding;Hazy sun, very hot;106;68;E;3;27%;0%;6
Riverside;Sunny and very hot;115;80;ENE;4;24%;0%;8
Riverside March;Very hot;113;73;E;4;20%;1%;8
Sacramento;Hazy sun and hot;103;67;S;3;35%;0%;7
Sacramento International;Hot with hazy sun;100;68;SSE;4;43%;0%;7
Salinas;Clearing;90;62;ENE;7;48%;0%;7
San Bernardino;Very hot;113;79;ENE;4;20%;1%;8
San Carlos;Clearing and warmer;87;61;WSW;6;50%;0%;6
San Diego;Mostly sunny, warm;90;73;WNW;7;52%;0%;8
San Diego Brown;Mostly sunny and hot;95;74;ESE;5;42%;0%;8
San Diego Montgomery;Mostly sunny;97;76;SSE;7;44%;0%;8
San Francisco;Clearing and warmer;80;59;SW;7;53%;0%;6
San Jose;Mostly sunny and hot;92;65;W;6;46%;0%;7
San Luis Obispo;Clearing;89;64;N;8;44%;0%;7
San Nicolas Island;Plenty of sunshine;81;67;NW;14;60%;0%;8
Sandberg;Very hot;100;80;NW;10;15%;0%;8
Santa Ana;Very hot;103;78;SE;6;39%;1%;8
Santa Barbara;Sunny and very warm;89;70;NNE;5;56%;0%;8
Santa Maria;Mostly sunny;84;60;NW;6;54%;0%;8
Santa Monica;Blazing sunshine;98;74;N;6;39%;0%;8
Santa Rosa;Hazy sun;96;58;WSW;5;38%;0%;7
Santa Ynez;Sunshine, very hot;106;64;NNE;5;47%;0%;8
Santee;Very hot;110;78;E;5;26%;0%;8
South Lake Tahoe;Warm with hazy sun;87;50;WSW;5;29%;0%;8
Stockton;Very hot;105;70;NW;4;33%;0%;7
Thermal;Very hot;118;84;NW;6;16%;0%;8
Truckee-Tahoe;Hazy and very warm;92;46;ESE;4;27%;0%;7
Twentynine Palms;Sunshine, very hot;115;84;WSW;6;13%;0%;8
Ukiah;Hazy sun and hot;102;62;E;3;36%;0%;7
Vacaville;Hazy sun and hot;104;69;WSW;2;33%;0%;7
Van Nuys;Sunshine, very hot;110;81;N;5;23%;0%;8
Vandenberg AFB;Sunshine, pleasant;78;59;NNW;7;62%;0%;8
Victorville;Mostly sunny;105;72;S;5;20%;0%;8
Visalia;Hazy sun;105;70;NW;4;44%;0%;7
Watsonville;Clearing;87;61;NE;5;46%;0%;7
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