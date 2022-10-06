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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 04:00 AM PDT Thursday, October 6, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;41;Calm;0;57%

Arcata;Showers;57;WNW;1;99%

Auburn;Clear;63;NE;3;66%

Avalon;Fog;61;ESE;2;91%

Bakersfield;Clear;69;ENE;2;66%

Beale AFB;Mostly clear;61;N;1;77%

Big Bear City;Clear;37;Calm;0;75%

Bishop;Clear;46;WNW;5;51%

Blue Canyon;Clear;65;Calm;0;27%

Blythe;Mostly clear;75;SSW;3;67%

Burbank;Cloudy;65;NE;1;94%

Camarillo;Cloudy;64;Calm;0;93%

Camp Pendleton;Cloudy;66;Calm;0;86%

Campo;Clear;54;ENE;2;76%

Carlsbad;Cloudy;68;Calm;0;83%

Chico;Clear;64;W;5;67%

China Lake;Mostly clear;68;W;3;28%

Chino;Showers;64;NNW;1;93%

Concord;Clear;58;Calm;0;83%

Corona;Cloudy;64;NNW;1;93%

Crescent City;Cloudy;56;Calm;0;100%

Daggett-Barstow;Clear;73;W;12;21%

Edwards AFB;Partly cloudy;61;SSE;5;36%

El Centro;Partly cloudy;78;E;7;66%

Eureka;Showers;54;WNW;1;99%

Fairfield;Clear;57;WNW;2;87%

Fresno;Mostly clear;68;SE;5;58%

Fullerton;Cloudy;68;Calm;0;83%

Hanford;Mostly clear;61;ENE;2;81%

Hawthorne;Cloudy;69;E;3;78%

Hayward;Clear;51;N;1;91%

Imperial;Partly cloudy;78;E;7;66%

Imperial Beach;Cloudy;66;NNE;5;86%

Lancaster;Mostly clear;64;SE;3;35%

Lemoore Nas;Clear;62;S;5;49%

Lincoln;Clear;61;Calm;0;77%

Livermore;Clear;55;ENE;1;75%

Lompoc;Mostly cloudy;54;WNW;5;99%

Long Beach;Cloudy;69;Calm;0;83%

Los Alamitos;Cloudy;69;Calm;0;83%

Los Angeles;Cloudy;67;ENE;1;84%

Los Angeles Downtown;Cloudy;67;ENE;1;84%

Madera;Clear;65;NE;2;72%

Mammoth;Clear;46;SE;3;41%

Marysville;Mostly clear;61;NNE;1;82%

Mather AFB;Clear;57;Calm;0;82%

Merced;Clear;62;Calm;0;72%

Merced (airport);Clear;62;Calm;0;72%

Miramar Mcas;Showers;64;W;3;96%

Modesto;Clear;62;Calm;0;77%

Moffett Nas;Clear;57;Calm;0;87%

Mojave;Clear;73;N;3;20%

Montague;Clear;54;Calm;0;41%

Monterey Rabr;Showers;52;ESE;3;100%

Mount Shasta;Clear;48;Calm;0;65%

Napa County;Clear;56;SE;6;89%

Needles;Mostly clear;77;S;3;23%

North Island;Cloudy;65;S;5;90%

Oakland;Clear;56;N;1;96%

Oceanside;Cloudy;68;Calm;0;83%

Ontario;Showers;64;NNW;1;93%

Oroville;Clear;70;NE;3;54%

Oxnard;Cloudy;63;NE;5;100%

Palm Springs;Clear;83;NNW;8;32%

Palmdale;Clear;63;S;9;38%

Paso Robles;Mostly clear;57;Calm;0;68%

Point Mugu;Cloudy;64;NNE;6;95%

Porterville;Clear;74;E;2;48%

Ramona;Fog;62;NNW;2;97%

Redding;Clear;64;Calm;0;57%

Riverside;Mostly cloudy;65;NNW;1;91%

Riverside March;Showers;62;N;2;99%

Sacramento;Clear;61;NE;1;79%

Sacramento International;Mostly clear;62;NNE;1;71%

Salinas;Showers;57;Calm;0;93%

San Bernardino;Mostly clear;64;Calm;0;82%

San Carlos;Mostly clear;53;NNW;1;90%

San Diego;Cloudy;64;WSW;1;89%

San Diego Brown;Cloudy;65;Calm;5;86%

San Diego Montgomery;Showers;64;SW;3;93%

San Francisco;Partly cloudy;54;NW;2;96%

San Jose;Clear;60;Calm;0;80%

San Luis Obispo;Fog;51;NE;2;98%

San Nicolas Island;Cloudy;60;WSW;6;96%

Sandberg;Clear;70;NW;16;19%

Santa Ana;Cloudy;70;NW;1;85%

Santa Barbara;Cloudy;63;ENE;2;94%

Santa Maria;Fog;53;Calm;0;100%

Santa Monica;Cloudy;68;Calm;0;78%

Santa Rosa;Fog;52;Calm;0;89%

Santa Ynez;Clear;52;Calm;0;100%

Santee;Cloudy;66;W;6;88%

South Lake Tahoe;Clear;38;SSE;2;61%

Stockton;Clear;65;NE;2;69%

Thermal;Clear;74;Calm;0;59%

Truckee-Tahoe;Clear;37;Calm;0;93%

Twentynine Palms;Partly cloudy;69;W;4;43%

Ukiah;Clear;57;Calm;0;80%

Vacaville;Clear;58;Calm;0;77%

Van Nuys;Cloudy;65;ENE;2;89%

Vandenberg AFB;Fog;54;NNW;6;98%

Victorville;Clear;63;SSE;6;39%

Visalia;Clear;62;E;3;80%

Watsonville;Fog;52;NNW;1;100%

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Copyright 2022 AccuWeather

Written By