CA Current Conditions as of 04:00 AM PDT Thursday, October 6, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;41;Calm;0;57% Arcata;Showers;57;WNW;1;99% Auburn;Clear;63;NE;3;66% Avalon;Fog;61;ESE;2;91% Bakersfield;Clear;69;ENE;2;66% Beale AFB;Mostly clear;61;N;1;77% Big Bear City;Clear;37;Calm;0;75% Bishop;Clear;46;WNW;5;51% Blue Canyon;Clear;65;Calm;0;27% Blythe;Mostly clear;75;SSW;3;67% Burbank;Cloudy;65;NE;1;94% Camarillo;Cloudy;64;Calm;0;93% Camp Pendleton;Cloudy;66;Calm;0;86% Campo;Clear;54;ENE;2;76% Carlsbad;Cloudy;68;Calm;0;83% Chico;Clear;64;W;5;67% China Lake;Mostly clear;68;W;3;28% Chino;Showers;64;NNW;1;93% Concord;Clear;58;Calm;0;83% Corona;Cloudy;64;NNW;1;93% Crescent City;Cloudy;56;Calm;0;100% Daggett-Barstow;Clear;73;W;12;21% Edwards AFB;Partly cloudy;61;SSE;5;36% El Centro;Partly cloudy;78;E;7;66% Eureka;Showers;54;WNW;1;99% Fairfield;Clear;57;WNW;2;87% Fresno;Mostly clear;68;SE;5;58% Fullerton;Cloudy;68;Calm;0;83% Hanford;Mostly clear;61;ENE;2;81% Hawthorne;Cloudy;69;E;3;78% Hayward;Clear;51;N;1;91% Imperial;Partly cloudy;78;E;7;66% Imperial Beach;Cloudy;66;NNE;5;86% Lancaster;Mostly clear;64;SE;3;35% Lemoore Nas;Clear;62;S;5;49% Lincoln;Clear;61;Calm;0;77% Livermore;Clear;55;ENE;1;75% Lompoc;Mostly cloudy;54;WNW;5;99% Long Beach;Cloudy;69;Calm;0;83% Los Alamitos;Cloudy;69;Calm;0;83% Los Angeles;Cloudy;67;ENE;1;84% Los Angeles Downtown;Cloudy;67;ENE;1;84% Madera;Clear;65;NE;2;72% Mammoth;Clear;46;SE;3;41% Marysville;Mostly clear;61;NNE;1;82% Mather AFB;Clear;57;Calm;0;82% Merced;Clear;62;Calm;0;72% Merced (airport);Clear;62;Calm;0;72% Miramar Mcas;Showers;64;W;3;96% Modesto;Clear;62;Calm;0;77% Moffett Nas;Clear;57;Calm;0;87% Mojave;Clear;73;N;3;20% Montague;Clear;54;Calm;0;41% Monterey Rabr;Showers;52;ESE;3;100% Mount Shasta;Clear;48;Calm;0;65% Napa County;Clear;56;SE;6;89% Needles;Mostly clear;77;S;3;23% North Island;Cloudy;65;S;5;90% Oakland;Clear;56;N;1;96% Oceanside;Cloudy;68;Calm;0;83% Ontario;Showers;64;NNW;1;93% Oroville;Clear;70;NE;3;54% Oxnard;Cloudy;63;NE;5;100% Palm Springs;Clear;83;NNW;8;32% Palmdale;Clear;63;S;9;38% Paso Robles;Mostly clear;57;Calm;0;68% Point Mugu;Cloudy;64;NNE;6;95% Porterville;Clear;74;E;2;48% Ramona;Fog;62;NNW;2;97% Redding;Clear;64;Calm;0;57% Riverside;Mostly cloudy;65;NNW;1;91% Riverside March;Showers;62;N;2;99% Sacramento;Clear;61;NE;1;79% Sacramento International;Mostly clear;62;NNE;1;71% Salinas;Showers;57;Calm;0;93% San Bernardino;Mostly clear;64;Calm;0;82% San Carlos;Mostly clear;53;NNW;1;90% San Diego;Cloudy;64;WSW;1;89% San Diego Brown;Cloudy;65;Calm;5;86% San Diego Montgomery;Showers;64;SW;3;93% San Francisco;Partly cloudy;54;NW;2;96% San Jose;Clear;60;Calm;0;80% San Luis Obispo;Fog;51;NE;2;98% San Nicolas Island;Cloudy;60;WSW;6;96% Sandberg;Clear;70;NW;16;19% Santa Ana;Cloudy;70;NW;1;85% Santa Barbara;Cloudy;63;ENE;2;94% Santa Maria;Fog;53;Calm;0;100% Santa Monica;Cloudy;68;Calm;0;78% Santa Rosa;Fog;52;Calm;0;89% Santa Ynez;Clear;52;Calm;0;100% Santee;Cloudy;66;W;6;88% South Lake Tahoe;Clear;38;SSE;2;61% Stockton;Clear;65;NE;2;69% Thermal;Clear;74;Calm;0;59% Truckee-Tahoe;Clear;37;Calm;0;93% Twentynine Palms;Partly cloudy;69;W;4;43% Ukiah;Clear;57;Calm;0;80% Vacaville;Clear;58;Calm;0;77% Van Nuys;Cloudy;65;ENE;2;89% Vandenberg AFB;Fog;54;NNW;6;98% Victorville;Clear;63;SSE;6;39% Visalia;Clear;62;E;3;80% Watsonville;Fog;52;NNW;1;100% _____ Copyright 2022 AccuWeather