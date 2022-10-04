CA Current Conditions as of 04:00 AM PDT Tuesday, October 4, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;39;Calm;0;64% Arcata;Mostly cloudy;55;NNW;2;91% Auburn;Clear;59;ENE;2;70% Avalon;Clear;60;ENE;2;78% Bakersfield;Clear;68;ENE;2;58% Beale AFB;Mostly clear;58;SE;5;76% Big Bear City;Clear;37;W;3;86% Bishop;Clear;49;WNW;5;46% Blue Canyon;Clear;63;Calm;0;26% Blythe;Mostly clear;73;ENE;3;50% Burbank;Clear;63;N;1;85% Camarillo;Clear;60;Calm;0;80% Camp Pendleton;Mostly cloudy;67;Calm;0;86% Campo;Clear;56;NE;2;84% Carlsbad;Cloudy;69;Calm;0;83% Chico;Clear;63;NW;6;72% China Lake;Mostly clear;64;SSW;3;30% Chino;Clear;63;NNE;2;85% Concord;Clear;59;S;10;83% Corona;Clear;64;NNW;1;82% Crescent City;Cloudy;57;N;3;89% Daggett-Barstow;Clear;73;WSW;12;25% Edwards AFB;Mostly clear;60;Calm;0;37% El Centro;Partly cloudy;80;ENE;6;50% Eureka;Cloudy;55;N;2;89% Fairfield;Mostly clear;59;SW;4;86% Fresno;Clear;67;W;3;65% Fullerton;Clear;67;Calm;0;81% Hanford;Mostly clear;61;NNW;2;81% Hawthorne;Clear;67;Calm;0;81% Hayward;Cloudy;59;SW;3;83% Imperial;Partly cloudy;80;ENE;6;50% Imperial Beach;Cloudy;65;Calm;0;90% Lancaster;Mostly clear;59;SSE;3;47% Lemoore Nas;Mostly clear;60;NNW;9;64% Lincoln;Clear;61;SE;5;72% Livermore;Mostly cloudy;55;SSW;2;92% Lompoc;Cloudy;55;E;5;99% Long Beach;Clear;67;Calm;0;81% Los Alamitos;Clear;67;Calm;0;81% Los Angeles;Clear;64;NNE;2;93% Los Angeles Downtown;Clear;64;NNE;2;93% Madera;Clear;61;NNW;2;93% Mammoth;Clear;42;ESE;2;53% Marysville;Clear;60;ESE;2;82% Mather AFB;Clear;57;ESE;5;82% Merced;Clear;61;NW;3;80% Merced (airport);Clear;61;NW;3;80% Miramar Mcas;Cloudy;65;Calm;0;90% Modesto;Clear;62;NNW;5;72% Moffett Nas;Cloudy;59;Calm;0;87% Mojave;Clear;66;Calm;0;27% Montague;Clear;52;NNE;5;42% Monterey Rabr;Cloudy;58;W;3;93% Mount Shasta;Clear;47;Calm;0;70% Napa County;Cloudy;56;Calm;0;86% Needles;Partly cloudy;73;WNW;9;65% North Island;Cloudy;68;NNW;3;81% Oakland;Cloudy;59;SW;3;89% Oceanside;Cloudy;69;Calm;0;83% Ontario;Clear;63;NNE;2;85% Oroville;Clear;62;ENE;2;72% Oxnard;Mostly clear;59;E;3;93% Palm Springs;Clear;80;Calm;0;48% Palmdale;Clear;62;SSW;7;39% Paso Robles;Mostly clear;54;Calm;0;80% Point Mugu;Partly cloudy;60;NW;2;90% Porterville;Clear;71;E;2;53% Ramona;Mostly cloudy;60;NE;1;94% Redding;Clear;63;Calm;0;64% Riverside;Clear;63;N;2;86% Riverside March;Clear;64;N;2;82% Sacramento;Clear;58;SE;2;82% Sacramento International;Mostly clear;61;SE;3;82% Salinas;Partly cloudy;56;Calm;0;80% San Bernardino;Clear;65;Calm;0;70% San Carlos;Cloudy;55;W;2;89% San Diego;Cloudy;67;NNW;1;87% San Diego Brown;Cloudy;65;Calm;5;86% San Diego Montgomery;Cloudy;66;ENE;3;86% San Francisco;Cloudy;56;WSW;3;96% San Jose;Cloudy;60;N;5;86% San Luis Obispo;Clear;49;N;2;95% San Nicolas Island;Mostly clear;60;WNW;9;92% Sandberg;Clear;66;NW;13;24% Santa Ana;Clear;64;NE;1;86% Santa Barbara;Clear;56;NNE;2;91% Santa Maria;Clear;53;Calm;0;92% Santa Monica;Clear;63;Calm;0;86% Santa Rosa;Fog;49;S;3;96% Santa Ynez;Fog;52;Calm;0;100% Santee;Cloudy;66;W;5;82% South Lake Tahoe;Clear;36;SSE;2;65% Stockton;Clear;61;NNE;2;78% Thermal;Clear;75;Calm;0;59% Truckee-Tahoe;Clear;34;Calm;0;86% Twentynine Palms;Mostly clear;71;SW;2;51% Ukiah;Clear;53;Calm;0;85% Vacaville;Mostly clear;62;SSW;3;69% Van Nuys;Clear;64;N;1;85% Vandenberg AFB;Mostly cloudy;52;Calm;0;100% Victorville;Clear;61;S;6;54% Visalia;Mostly clear;63;Calm;0;75% Watsonville;Clear;51;N;1;95% _____ Copyright 2022 AccuWeather