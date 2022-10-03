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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 04:00 AM PDT Monday, October 3, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;37;Calm;0;72%

Arcata;Mostly cloudy;56;WNW;1;90%

Auburn;Clear;59;ENE;2;72%

Avalon;Cloudy;63;S;2;94%

Bakersfield;Clear;66;NE;2;67%

Beale AFB;Mostly clear;59;ESE;3;74%

Big Bear City;Mostly clear;41;Calm;0;86%

Bishop;Clear;50;W;4;50%

Blue Canyon;Clear;60;Calm;0;38%

Blythe;Mostly clear;80;SE;3;58%

Burbank;Clear;62;N;1;90%

Camarillo;Partly cloudy;59;Calm;0;83%

Camp Pendleton;Cloudy;67;Calm;0;81%

Campo;Clear;54;NE;2;92%

Carlsbad;Cloudy;68;NW;3;78%

Chico;Clear;64;Calm;0;63%

China Lake;Clear;65;WNW;3;31%

Chino;Clear;61;N;1;87%

Concord;Clear;59;S;6;77%

Corona;Clear;62;ENE;1;87%

Crescent City;Cloudy;57;NNW;3;86%

Daggett-Barstow;Clear;73;W;10;36%

Edwards AFB;Mostly clear;61;SW;6;45%

El Centro;Mostly clear;81;E;5;57%

Eureka;Mostly cloudy;56;NNW;1;94%

Fairfield;Clear;58;WSW;3;77%

Fresno;Clear;64;WNW;7;67%

Fullerton;Clear;66;Calm;0;77%

Hanford;Mostly clear;62;NW;4;75%

Hawthorne;Clear;66;Calm;0;77%

Hayward;Clear;53;WSW;2;88%

Imperial;Mostly clear;81;E;5;57%

Imperial Beach;Cloudy;67;WNW;7;86%

Lancaster;Clear;62;SSW;3;50%

Lemoore Nas;Clear;63;NW;10;67%

Lincoln;Clear;55;SSE;5;87%

Livermore;Clear;53;W;2;92%

Lompoc;Mostly cloudy;54;ENE;3;95%

Long Beach;Clear;67;Calm;0;75%

Los Alamitos;Mostly clear;67;Calm;0;75%

Los Angeles;Clear;63;N;1;86%

Los Angeles Downtown;Clear;63;N;1;86%

Madera;Clear;61;NNW;3;77%

Mammoth;Clear;55;SE;3;54%

Marysville;Clear;57;E;2;85%

Mather AFB;Clear;54;ESE;6;87%

Merced;Clear;60;NW;5;77%

Merced (airport);Clear;60;NW;5;77%

Miramar Mcas;Cloudy;67;Calm;0;81%

Modesto;Clear;60;N;5;77%

Moffett Nas;Clear;57;Calm;0;82%

Mojave;Clear;68;WNW;7;30%

Montague;Clear;54;NNE;8;43%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;57;Calm;0;86%

Mount Shasta;Clear;47;Calm;0;76%

Napa County;Clear;54;Calm;0;86%

Needles;Partly cloudy;82;W;5;43%

North Island;Cloudy;69;W;7;80%

Oakland;Clear;61;WSW;2;86%

Oceanside;Cloudy;68;NW;3;78%

Ontario;Clear;61;N;1;87%

Oroville;Clear;61;ENE;2;73%

Oxnard;Mostly cloudy;59;ENE;3;89%

Palm Springs;Clear;79;Calm;0;50%

Palmdale;Clear;65;S;7;48%

Paso Robles;Mostly clear;52;Calm;0;86%

Point Mugu;Partly cloudy;58;WNW;2;91%

Porterville;Clear;67;E;2;67%

Ramona;Cloudy;63;N;1;90%

Redding;Clear;62;Calm;0;67%

Riverside;Clear;62;SE;1;87%

Riverside March;Mostly clear;61;S;1;91%

Sacramento;Clear;57;SE;2;82%

Sacramento International;Mostly clear;62;SE;2;69%

Salinas;Mostly clear;60;Calm;0;77%

San Bernardino;Clear;64;Calm;0;73%

San Carlos;Clear;55;NW;2;84%

San Diego;Cloudy;68;NW;2;84%

San Diego Brown;Cloudy;66;W;3;83%

San Diego Montgomery;Cloudy;68;WNW;3;78%

San Francisco;Mostly clear;59;W;2;88%

San Jose;Clear;59;Calm;0;74%

San Luis Obispo;Clear;54;Calm;0;89%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;60;WNW;13;89%

Sandberg;Clear;67;WNW;9;20%

Santa Ana;Clear;64;N;1;87%

Santa Barbara;Clear;56;NNE;2;86%

Santa Maria;Mostly clear;52;S;5;96%

Santa Monica;Clear;63;Calm;0;83%

Santa Rosa;Mostly clear;48;Calm;0;100%

Santa Ynez;Mostly clear;48;Calm;0;93%

Santee;Cloudy;68;Calm;0;77%

South Lake Tahoe;Clear;39;SE;2;75%

Stockton;Clear;61;N;3;78%

Thermal;Clear;79;N;6;51%

Truckee-Tahoe;Clear;37;W;1;86%

Twentynine Palms;Mostly clear;70;W;4;57%

Ukiah;Clear;52;Calm;0;89%

Vacaville;Clear;58;Calm;0;74%

Van Nuys;Clear;62;NNE;1;89%

Vandenberg AFB;Cloudy;57;NNE;6;93%

Victorville;Clear;63;SSE;6;63%

Visalia;Mostly clear;63;NW;6;75%

Watsonville;Mostly clear;53;NNE;1;97%

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Copyright 2022 AccuWeather

Written By