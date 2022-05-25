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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Tuesday, May 24, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;58;Calm;0;40%

Arcata;Clear;53;WNW;2;95%

Auburn;Clear;71;NE;2;42%

Avalon;Cloudy;53;SE;2;95%

Bakersfield;Clear;82;NE;3;32%

Beale AFB;Clear;76;ESE;6;42%

Big Bear City;Clear;48;Calm;0;46%

Bishop;Clear;74;WNW;5;20%

Blue Canyon;Clear;68;NNE;6;30%

Blythe;Clear;84;SSW;6;29%

Burbank;Mostly clear;62;S;2;85%

Camarillo;Cloudy;60;Calm;0;83%

Camp Pendleton;Cloudy;60;Calm;0;89%

Campo;Clear;60;E;3;67%

Carlsbad;Mostly cloudy;58;Calm;0;86%

Chico;Clear;82;NE;3;18%

China Lake;Clear;80;WNW;4;15%

Chino;Mostly clear;60;W;3;79%

Concord;Clear;81;SSE;3;23%

Corona;Clear;60;W;2;81%

Crescent City;Mostly cloudy;51;Calm;0;79%

Daggett-Barstow;Clear;83;WNW;12;8%

Edwards AFB;Clear;78;WSW;13;25%

El Centro;Clear;86;SE;9;24%

Eureka;Partly cloudy;50;NNW;2;90%

Fairfield;Clear;77;W;3;32%

Fresno;Clear;84;WNW;6;25%

Fullerton;Cloudy;61;Calm;0;85%

Hanford;Clear;80;NW;4;38%

Hawthorne;Cloudy;62;SSW;3;83%

Hayward;Clear;70;WNW;2;41%

Imperial;Clear;86;SE;9;24%

Imperial Beach;Partly cloudy;60;Calm;0;83%

Lancaster;Clear;75;WSW;5;23%

Lemoore Nas;Clear;75;NW;10;35%

Lincoln;Clear;64;ESE;3;59%

Livermore;Clear;75;W;3;26%

Lompoc;Clear;54;Calm;0;89%

Long Beach;Mostly cloudy;61;S;5;83%

Los Alamitos;Mostly cloudy;61;S;5;83%

Los Angeles;Mostly cloudy;60;SSW;2;86%

Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;60;SSW;2;86%

Madera;Clear;77;NW;3;37%

Mammoth;Clear;59;NNW;5;47%

Marysville;Clear;72;NNE;2;43%

Mather AFB;Clear;72;Calm;0;35%

Merced;Clear;76;WSW;5;32%

Merced (airport);Clear;76;WSW;5;32%

Miramar Mcas;Partly cloudy;57;NNW;5;86%

Modesto;Clear;82;NW;8;24%

Moffett Nas;Clear;73;Calm;0;37%

Mojave;Clear;77;W;13;25%

Montague;Clear;68;NNE;12;37%

Monterey Rabr;Clear;64;Calm;0;51%

Mount Shasta;Clear;65;Calm;0;41%

Napa County;Clear;73;SSE;3;40%

Needles;Clear;86;WSW;9;6%

North Island;Mostly cloudy;61;WNW;6;77%

Oakland;Clear;69;NW;2;69%

Oceanside;Mostly cloudy;58;Calm;0;86%

Ontario;Mostly clear;60;W;3;79%

Oroville;Clear;79;NE;3;31%

Oxnard;Cloudy;57;Calm;0;100%

Palm Springs;Clear;89;Calm;0;19%

Palmdale;Clear;77;W;9;25%

Paso Robles;Clear;80;NNW;5;20%

Point Mugu;Cloudy;59;Calm;0;83%

Porterville;Clear;82;NE;2;36%

Ramona;Clear;57;NW;2;91%

Redding;Clear;84;NNW;6;23%

Riverside;Clear;64;W;3;74%

Riverside March;Clear;62;W;3;73%

Sacramento;Clear;78;NNW;2;36%

Sacramento International;Clear;76;NNW;2;39%

Salinas;Clear;62;NW;7;59%

San Bernardino;Clear;67;WSW;7;57%

San Carlos;Clear;71;NW;2;43%

San Diego;Mostly cloudy;59;WNW;2;87%

San Diego Brown;Clear;59;Calm;8;80%

San Diego Montgomery;Mostly clear;61;NW;5;77%

San Francisco;Clear;64;WNW;2;50%

San Jose;Clear;77;SSW;6;27%

San Luis Obispo;Clear;59;Calm;0;71%

San Nicolas Island;Cloudy;57;SSE;3;89%

Sandberg;Clear;68;NNW;8;34%

Santa Ana;Mostly cloudy;62;SW;2;82%

Santa Barbara;Showers;55;ESE;1;94%

Santa Maria;Clear;55;Calm;0;86%

Santa Monica;Cloudy;60;SSW;5;89%

Santa Rosa;Clear;71;S;6;45%

Santa Ynez;Clear;64;Calm;0;67%

Santee;Clear;61;NNW;2;77%

South Lake Tahoe;Clear;54;N;3;46%

Stockton;Clear;80;WNW;4;25%

Thermal;Clear;84;NNE;5;32%

Truckee-Tahoe;Clear;52;SSE;5;50%

Twentynine Palms;Clear;84;WSW;5;15%

Ukiah;Clear;71;Calm;0;34%

Vacaville;Clear;82;SW;3;24%

Van Nuys;Mostly clear;59;SSW;3;85%

Vandenberg AFB;Clear;50;Calm;0;100%

Victorville;Clear;79;S;8;19%

Visalia;Clear;80;NW;6;41%

Watsonville;Clear;52;N;2;92%

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Copyright 2022 AccuWeather

Written By