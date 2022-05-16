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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Monday, May 16, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;55;S;8;56%

Arcata;Cloudy;57;WNW;2;96%

Auburn;Partly cloudy;61;SE;3;67%

Avalon;Partly cloudy;53;ESE;3;81%

Bakersfield;Clear;77;NNW;6;41%

Beale AFB;Clear;68;SSE;17;56%

Big Bear City;Clear;41;Calm;0;41%

Bishop;Clear;67;WNW;6;33%

Blue Canyon;Clear;56;SSE;3;61%

Blythe;Clear;85;S;6;14%

Burbank;Clear;65;E;3;60%

Camarillo;Mostly clear;57;Calm;0;83%

Camp Pendleton;Cloudy;58;S;6;90%

Campo;Clear;49;WNW;3;56%

Carlsbad;Cloudy;59;S;3;86%

Chico;Clear;73;SE;17;49%

China Lake;Mostly clear;75;W;8;26%

Chino;Clear;62;W;3;66%

Concord;Clear;59;SSW;12;66%

Corona;Mostly clear;62;WNW;3;69%

Crescent City;Cloudy;55;S;8;96%

Daggett-Barstow;Clear;80;WSW;18;20%

Edwards AFB;Mostly clear;70;WSW;13;35%

El Centro;Clear;81;WSW;20;12%

Eureka;Cloudy;56;SSW;3;93%

Fairfield;Clear;56;WSW;9;74%

Fresno;Clear;74;NW;18;38%

Fullerton;Cloudy;62;S;5;83%

Hanford;Mostly clear;71;NW;9;33%

Hawthorne;Partly cloudy;62;W;3;83%

Hayward;Mostly cloudy;54;WSW;5;95%

Imperial;Clear;81;WSW;20;12%

Imperial Beach;Cloudy;59;SSW;7;83%

Lancaster;Mostly clear;73;W;7;32%

Lemoore Nas;Clear;70;NNW;14;39%

Lincoln;Clear;63;S;6;55%

Livermore;Partly cloudy;52;SW;7;91%

Lompoc;Cloudy;53;W;10;92%

Long Beach;Mostly cloudy;61;S;8;86%

Los Alamitos;Mostly cloudy;61;S;8;86%

Los Angeles;Mostly clear;60;SE;2;77%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;60;SE;2;77%

Madera;Mostly clear;66;NW;7;46%

Mammoth;Clear;54;NNW;5;43%

Marysville;Clear;64;SE;7;61%

Mather AFB;Clear;59;SSE;9;62%

Merced;Clear;72;N;16;20%

Merced (airport);Clear;72;N;16;20%

Miramar Mcas;Cloudy;57;SW;5;89%

Modesto;Mostly cloudy;65;N;9;38%

Moffett Nas;Partly cloudy;57;NNW;9;76%

Mojave;Mostly clear;73;W;15;31%

Montague;Showers;62;NNW;12;36%

Monterey Rabr;Cloudy;56;WSW;9;80%

Mount Shasta;Showers;59;N;5;35%

Napa County;Mostly clear;55;W;17;83%

Needles;Clear;91;SW;13;5%

North Island;Cloudy;61;S;7;77%

Oakland;Mostly cloudy;58;SW;5;85%

Oceanside;Cloudy;59;S;3;86%

Ontario;Clear;62;W;3;66%

Oroville;Clear;70;SSE;5;55%

Oxnard;Partly cloudy;55;W;3;96%

Palm Springs;Clear;87;W;5;9%

Palmdale;Clear;72;WSW;9;27%

Paso Robles;Mostly cloudy;61;NW;18;51%

Point Mugu;Partly cloudy;54;W;6;82%

Porterville;Clear;73;N;4;51%

Ramona;Mostly clear;57;SSW;2;82%

Redding;Clear;75;N;3;29%

Riverside;Clear;64;W;3;60%

Riverside March;Clear;65;W;3;57%

Sacramento;Clear;64;SSE;5;63%

Sacramento International;Clear;59;SSE;5;65%

Salinas;Mostly cloudy;58;W;9;71%

San Bernardino;Clear;68;WSW;6;44%

San Carlos;Mostly cloudy;54;W;4;86%

San Diego;Cloudy;59;SSW;3;85%

San Diego Brown;Cloudy;58;Calm;5;83%

San Diego Montgomery;Cloudy;59;SSE;9;80%

San Francisco;Mostly cloudy;55;W;7;98%

San Jose;Mostly clear;59;N;9;71%

San Luis Obispo;Mostly clear;54;ESE;3;86%

San Nicolas Island;Mostly clear;53;WNW;24;92%

Sandberg;Mostly clear;67;NW;8;43%

Santa Ana;Mostly cloudy;61;SSW;3;82%

Santa Barbara;Mostly clear;60;ENE;2;76%

Santa Maria;Cloudy;53;ENE;3;89%

Santa Monica;Partly cloudy;59;Calm;0;86%

Santa Rosa;Partly cloudy;57;Calm;0;74%

Santa Ynez;Cloudy;54;SW;5;93%

Santee;Cloudy;59;WNW;2;82%

South Lake Tahoe;Partly cloudy;55;SSW;4;47%

Stockton;Partly cloudy;59;W;7;66%

Thermal;Clear;87;NNW;17;10%

Truckee-Tahoe;Cloudy;48;Calm;0;70%

Twentynine Palms;Clear;76;W;4;13%

Ukiah;Partly cloudy;57;NNW;17;66%

Vacaville;Clear;66;SSW;8;49%

Van Nuys;Clear;60;E;2;74%

Vandenberg AFB;Cloudy;50;N;6;100%

Victorville;Mostly clear;72;WSW;9;23%

Visalia;Partly cloudy;74;NW;15;40%

Watsonville;Partly cloudy;52;NNW;3;90%

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Copyright 2022 AccuWeather

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