CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, March 20, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Mostly cloudy;38;WSW;3;44% Arcata;Mostly cloudy;44;N;3;90% Auburn;Clear;46;Calm;0;49% Avalon;Clear;61;NW;9;34% Bakersfield;Mostly clear;56;E;6;64% Beale AFB;Clear;51;N;3;51% Big Bear City;Clear;41;WNW;7;24% Bishop;Mostly clear;49;N;14;22% Blue Canyon;Mostly clear;45;N;5;39% Blythe;Clear;69;NW;7;17% Burbank;Mostly clear;65;NNW;13;21% Camarillo;Mostly clear;55;ENE;5;74% Camp Pendleton;Clear;57;SSE;3;84% Campo;Clear;41;WSW;3;88% Carlsbad;Clear;53;Calm;0;89% Chico;Clear;55;NNE;3;35% China Lake;Mostly clear;61;NW;5;11% Chino;Mostly clear;55;N;3;61% Concord;Clear;56;SW;6;52% Corona;Clear;61;WSW;6;36% Crescent City;Showers;47;Calm;0;83% Daggett-Barstow;Clear;57;WNW;7;31% Edwards AFB;Partly cloudy;50;W;9;49% El Centro;Clear;66;W;18;38% Eureka;Mostly cloudy;46;N;3;84% Fairfield;Clear;49;SSW;10;72% Fresno;Mostly clear;56;Calm;0;66% Fullerton;Clear;61;ESE;3;64% Hanford;Partly cloudy;48;Calm;0;89% Hawthorne;Clear;64;NW;10;40% Hayward;Clear;48;WSW;3;84% Imperial;Clear;66;W;18;38% Imperial Beach;Mostly cloudy;51;ESE;5;92% Lancaster;Partly cloudy;50;WNW;6;43% Lemoore Nas;Mostly clear;48;SSW;7;73% Lincoln;Clear;45;Calm;0;65% Livermore;Clear;50;Calm;0;71% Lompoc;Mostly clear;50;WSW;3;86% Long Beach;Clear;62;NW;10;51% Los Alamitos;Mostly clear;62;NW;10;51% Los Angeles;Clear;64;N;4;23% Los Angeles Downtown;Clear;64;N;4;23% Madera;Clear;54;ESE;2;76% Mammoth;Clear;35;NNW;4;39% Marysville;Clear;56;Calm;0;32% Mather AFB;Clear;46;SW;6;53% Merced;Clear;52;NW;7;56% Merced (airport);Clear;52;NW;7;56% Miramar Mcas;Clear;50;SE;6;92% Modesto;Clear;56;NW;9;45% Moffett Nas;Clear;52;NNW;3;61% Mojave;Partly cloudy;50;WNW;25;46% Montague;Mostly clear;45;N;12;49% Monterey Rabr;Clear;52;WSW;9;71% Mount Shasta;Mostly cloudy;43;W;7;30% Napa County;Clear;48;SE;3;79% Needles;Clear;68;NNW;18;5% North Island;Partly cloudy;60;WSW;5;77% Oakland;Clear;52;SW;3;81% Oceanside;Clear;53;Calm;0;89% Ontario;Mostly clear;55;N;3;61% Oroville;Clear;57;WNW;6;38% Oxnard;Mostly clear;54;ENE;5;82% Palm Springs;Clear;72;NW;9;21% Palmdale;Partly cloudy;51;W;23;40% Paso Robles;Mostly clear;52;NW;8;52% Point Mugu;Mostly clear;53;WSW;3;76% Porterville;Mostly clear;47;ESE;3;92% Ramona;Clear;44;Calm;0;82% Redding;Mostly cloudy;54;WNW;5;41% Riverside;Clear;55;NW;1;59% Riverside March;Clear;53;S;5;72% Sacramento;Clear;54;Calm;0;41% Sacramento International;Clear;53;WNW;9;42% Salinas;Clear;53;WSW;14;60% San Bernardino;Mostly clear;57;Calm;0;48% San Carlos;Clear;52;WNW;7;61% San Diego;Mostly clear;60;WSW;5;77% San Diego Brown;Mostly cloudy;52;Calm;0;92% San Diego Montgomery;Clear;57;Calm;0;83% San Francisco;Mostly clear;50;W;4;72% San Jose;Clear;52;N;8;66% San Luis Obispo;Clear;51;W;7;79% San Nicolas Island;Clear;52;NW;23;76% Sandberg;Mostly clear;44;SSE;8;46% Santa Ana;Clear;58;SE;3;78% Santa Barbara;Mostly clear;57;WNW;8;52% Santa Maria;Mostly clear;50;WNW;5;79% Santa Monica;Clear;63;Calm;0;41% Santa Rosa;Clear;51;S;5;68% Santa Ynez;Clear;50;WNW;6;66% Santee;Clear;54;WSW;2;81% South Lake Tahoe;Partly cloudy;34;Calm;0;61% Stockton;Clear;51;W;10;63% Thermal;Clear;71;NW;17;25% Truckee-Tahoe;Partly cloudy;32;Calm;0;69% Twentynine Palms;Clear;59;NW;10;26% Ukiah;Clear;47;S;3;58% Vacaville;Clear;56;SW;5;43% Van Nuys;Clear;66;NNW;20;16% Vandenberg AFB;Clear;50;NNW;16;88% Victorville;Mostly cloudy;50;WSW;20;40% Visalia;Partly cloudy;53;Calm;0;73% Watsonville;Clear;49;ENE;3;83% _____ Copyright 2022 AccuWeather