Skip to main content
Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Tuesday, October 19, 2021

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;30;NNW;3;92%

Arcata;Partly cloudy;46;ESE;2;95%

Auburn;Clear;43;NE;2;89%

Avalon;Mostly clear;48;SE;3;85%

Bakersfield;Clear;50;E;3;61%

Beale AFB;Clear;46;Calm;0;84%

Big Bear City;Clear;25;Calm;0;86%

Bishop;Clear;35;WNW;4;53%

Blue Canyon;Clear;38;E;3;75%

Blythe;Clear;57;SSW;3;56%

Burbank;Clear;55;NE;2;78%

Camarillo;Clear;59;ENE;7;61%

Camp Pendleton;Clear;53;ENE;3;81%

Campo;Clear;46;SSW;3;90%

Carlsbad;Mostly clear;49;Calm;0;86%

Chico;Clear;48;Calm;0;76%

China Lake;Clear;46;WSW;3;44%

Chino;Mostly clear;49;NNE;2;81%

Concord;Mostly clear;50;SSE;5;82%

Corona;Mostly clear;50;E;2;80%

Crescent City;Mostly cloudy;44;Calm;0;95%

Daggett-Barstow;Clear;48;NW;12;47%

Edwards AFB;Clear;43;SW;9;59%

El Centro;Clear;60;WNW;10;59%

Eureka;Mostly clear;44;SE;3;93%

Fairfield;Clear;45;W;2;91%

Fresno;Mostly clear;53;Calm;0;58%

Fullerton;Partly cloudy;57;E;3;68%

Hanford;Clear;47;WNW;2;72%

Hawthorne;Partly cloudy;58;E;3;71%

Hayward;Mostly cloudy;46;WSW;2;88%

Imperial;Clear;60;WNW;10;59%

Imperial Beach;Mostly clear;48;ESE;5;92%

Lancaster;Clear;37;SW;3;60%

Lemoore Nas;Clear;47;W;5;51%

Lincoln;Clear;41;Calm;0;93%

Livermore;Clear;44;W;2;93%

Lompoc;Clear;45;Calm;0;85%

Long Beach;Partly cloudy;57;SE;6;74%

Los Alamitos;Partly cloudy;57;SE;6;74%

Los Angeles;Clear;52;Calm;0;85%

Los Angeles Downtown;Clear;52;Calm;0;85%

Madera;Clear;47;NW;2;78%

Mammoth;Mostly clear;35;S;6;95%

Marysville;Clear;48;NNE;2;72%

Mather AFB;Clear;46;Calm;0;81%

Merced;Clear;48;Calm;0;70%

Merced (airport);Clear;48;Calm;0;70%

Miramar Mcas;Mostly clear;44;ENE;6;92%

Modesto;Clear;48;NW;2;82%

Moffett Nas;Mostly clear;47;NW;2;87%

Mojave;Mostly clear;45;Calm;0;52%

Montague;Clear;40;Calm;4;82%

Monterey Rabr;Clear;51;S;5;82%

Mount Shasta;Mostly clear;40;Calm;0;82%

Napa County;Clear;44;Calm;0;92%

Needles;Clear;63;W;9;22%

North Island;Clear;59;WNW;3;69%

Oakland;Clear;50;WSW;2;89%

Oceanside;Mostly clear;49;Calm;0;86%

Ontario;Mostly clear;49;NNE;2;81%

Oroville;Mostly clear;50;NE;3;76%

Oxnard;Clear;55;ENE;5;77%

Palm Springs;Clear;63;Calm;0;44%

Palmdale;Clear;41;Calm;0;55%

Paso Robles;Clear;48;WNW;6;73%

Point Mugu;Mostly clear;52;N;3;80%

Porterville;Clear;53;E;3;65%

Ramona;Showers;46;ENE;2;95%

Redding;Clear;45;NNW;3;89%

Riverside;Clear;52;NNE;2;81%

Riverside March;Clear;50;E;2;81%

Sacramento;Partly cloudy;47;NNW;2;81%

Sacramento International;Partly cloudy;45;NNW;2;83%

Salinas;Clear;51;Calm;0;79%

San Bernardino;Clear;52;E;3;55%

San Carlos;Mostly clear;46;WNW;2;86%

San Diego;Clear;55;NNE;2;76%

San Diego Brown;Partly cloudy;54;Calm;5;74%

San Diego Montgomery;Partly cloudy;53;Calm;0;76%

San Francisco;Mostly clear;49;W;2;85%

San Jose;Partly cloudy;51;S;3;76%

San Luis Obispo;Clear;49;NNE;3;83%

San Nicolas Island;Partly cloudy;54;NW;20;80%

Sandberg;Clear;42;NNW;17;57%

Santa Ana;Partly cloudy;51;E;2;87%

Santa Barbara;Clear;49;NNE;2;65%

Santa Maria;Clear;48;Calm;0;82%

Santa Monica;Mostly clear;56;Calm;0;83%

Santa Rosa;Showers;41;NW;3;100%

Santa Ynez;Clear;41;Calm;0;93%

Santee;Mostly clear;50;NW;6;81%

South Lake Tahoe;Clear;25;SSE;2;94%

Stockton;Clear;49;WNW;2;78%

Thermal;Clear;64;NNW;14;37%

Truckee-Tahoe;Fog;28;Calm;0;100%

Twentynine Palms;Partly cloudy;53;W;3;46%

Ukiah;Clear;47;Calm;0;83%

Vacaville;Clear;47;Calm;0;73%

Van Nuys;Mostly clear;52;ENE;2;88%

Vandenberg AFB;Clear;48;N;5;93%

Victorville;Clear;39;SW;2;66%

Visalia;Clear;47;W;3;73%

Watsonville;Clear;46;NE;2;85%

_____

Copyright 2021 AccuWeather