CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Tuesday, October 19, 2021 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;30;NNW;3;92% Arcata;Partly cloudy;46;ESE;2;95% Auburn;Clear;43;NE;2;89% Avalon;Mostly clear;48;SE;3;85% Bakersfield;Clear;50;E;3;61% Beale AFB;Clear;46;Calm;0;84% Big Bear City;Clear;25;Calm;0;86% Bishop;Clear;35;WNW;4;53% Blue Canyon;Clear;38;E;3;75% Blythe;Clear;57;SSW;3;56% Burbank;Clear;55;NE;2;78% Camarillo;Clear;59;ENE;7;61% Camp Pendleton;Clear;53;ENE;3;81% Campo;Clear;46;SSW;3;90% Carlsbad;Mostly clear;49;Calm;0;86% Chico;Clear;48;Calm;0;76% China Lake;Clear;46;WSW;3;44% Chino;Mostly clear;49;NNE;2;81% Concord;Mostly clear;50;SSE;5;82% Corona;Mostly clear;50;E;2;80% Crescent City;Mostly cloudy;44;Calm;0;95% Daggett-Barstow;Clear;48;NW;12;47% Edwards AFB;Clear;43;SW;9;59% El Centro;Clear;60;WNW;10;59% Eureka;Mostly clear;44;SE;3;93% Fairfield;Clear;45;W;2;91% Fresno;Mostly clear;53;Calm;0;58% Fullerton;Partly cloudy;57;E;3;68% Hanford;Clear;47;WNW;2;72% Hawthorne;Partly cloudy;58;E;3;71% Hayward;Mostly cloudy;46;WSW;2;88% Imperial;Clear;60;WNW;10;59% Imperial Beach;Mostly clear;48;ESE;5;92% Lancaster;Clear;37;SW;3;60% Lemoore Nas;Clear;47;W;5;51% Lincoln;Clear;41;Calm;0;93% Livermore;Clear;44;W;2;93% Lompoc;Clear;45;Calm;0;85% Long Beach;Partly cloudy;57;SE;6;74% Los Alamitos;Partly cloudy;57;SE;6;74% Los Angeles;Clear;52;Calm;0;85% Los Angeles Downtown;Clear;52;Calm;0;85% Madera;Clear;47;NW;2;78% Mammoth;Mostly clear;35;S;6;95% Marysville;Clear;48;NNE;2;72% Mather AFB;Clear;46;Calm;0;81% Merced;Clear;48;Calm;0;70% Merced (airport);Clear;48;Calm;0;70% Miramar Mcas;Mostly clear;44;ENE;6;92% Modesto;Clear;48;NW;2;82% Moffett Nas;Mostly clear;47;NW;2;87% Mojave;Mostly clear;45;Calm;0;52% Montague;Clear;40;Calm;4;82% Monterey Rabr;Clear;51;S;5;82% Mount Shasta;Mostly clear;40;Calm;0;82% Napa County;Clear;44;Calm;0;92% Needles;Clear;63;W;9;22% North Island;Clear;59;WNW;3;69% Oakland;Clear;50;WSW;2;89% Oceanside;Mostly clear;49;Calm;0;86% Ontario;Mostly clear;49;NNE;2;81% Oroville;Mostly clear;50;NE;3;76% Oxnard;Clear;55;ENE;5;77% Palm Springs;Clear;63;Calm;0;44% Palmdale;Clear;41;Calm;0;55% Paso Robles;Clear;48;WNW;6;73% Point Mugu;Mostly clear;52;N;3;80% Porterville;Clear;53;E;3;65% Ramona;Showers;46;ENE;2;95% Redding;Clear;45;NNW;3;89% Riverside;Clear;52;NNE;2;81% Riverside March;Clear;50;E;2;81% Sacramento;Partly cloudy;47;NNW;2;81% Sacramento International;Partly cloudy;45;NNW;2;83% Salinas;Clear;51;Calm;0;79% San Bernardino;Clear;52;E;3;55% San Carlos;Mostly clear;46;WNW;2;86% San Diego;Clear;55;NNE;2;76% San Diego Brown;Partly cloudy;54;Calm;5;74% San Diego Montgomery;Partly cloudy;53;Calm;0;76% San Francisco;Mostly clear;49;W;2;85% San Jose;Partly cloudy;51;S;3;76% San Luis Obispo;Clear;49;NNE;3;83% San Nicolas Island;Partly cloudy;54;NW;20;80% Sandberg;Clear;42;NNW;17;57% Santa Ana;Partly cloudy;51;E;2;87% Santa Barbara;Clear;49;NNE;2;65% Santa Maria;Clear;48;Calm;0;82% Santa Monica;Mostly clear;56;Calm;0;83% Santa Rosa;Showers;41;NW;3;100% Santa Ynez;Clear;41;Calm;0;93% Santee;Mostly clear;50;NW;6;81% South Lake Tahoe;Clear;25;SSE;2;94% Stockton;Clear;49;WNW;2;78% Thermal;Clear;64;NNW;14;37% Truckee-Tahoe;Fog;28;Calm;0;100% Twentynine Palms;Partly cloudy;53;W;3;46% Ukiah;Clear;47;Calm;0;83% Vacaville;Clear;47;Calm;0;73% Van Nuys;Mostly clear;52;ENE;2;88% Vandenberg AFB;Clear;48;N;5;93% Victorville;Clear;39;SW;2;66% Visalia;Clear;47;W;3;73% Watsonville;Clear;46;NE;2;85% _____ Copyright 2021 AccuWeather