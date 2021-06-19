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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, June 19, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;73;Calm;0;22%

Arcata;Cloudy;56;W;2;89%

Auburn;Clear;82;E;8;22%

Avalon;Mostly cloudy;58;Calm;0;93%

Bakersfield;Clear;93;N;7;18%

Beale AFB;Clear;81;ESE;6;26%

Big Bear City;Partly cloudy;59;Calm;0;41%

Bishop;Clear;74;NNW;6;20%

Blue Canyon;Clear;74;Calm;0;24%

Blythe;Partly cloudy;99;S;8;16%

Burbank;Mostly cloudy;66;S;5;77%

Camarillo;Cloudy;66;Calm;0;77%

Camp Pendleton;Cloudy;62;SW;2;93%

Campo;Clear;70;WSW;3;60%

Carlsbad;Cloudy;64;SW;5;83%

Chico;Mostly clear;90;Calm;0;15%

China Lake;Mostly clear;89;SW;9;17%

Chino;Mostly cloudy;67;WSW;3;77%

Concord;Clear;82;SSW;13;23%

Corona;Mostly cloudy;66;W;6;81%

Crescent City;Mostly clear;53;N;17;82%

Daggett-Barstow;Clear;98;W;14;14%

Edwards AFB;Partly cloudy;86;SSW;8;24%

El Centro;Clear;96;SW;9;20%

Eureka;Mostly cloudy;52;SSE;6;93%

Fairfield;Clear;74;SW;20;32%

Fresno;Partly cloudy;92;WNW;8;30%

Fullerton;Cloudy;65;S;3;77%

Hanford;Clear;92;NW;10;37%

Hawthorne;Cloudy;64;WSW;6;83%

Hayward;Clear;64;NW;5;62%

Imperial;Clear;96;SW;9;20%

Imperial Beach;Cloudy;63;SSW;2;94%

Lancaster;Clear;88;W;13;23%

Lemoore Nas;Clear;82;NW;7;36%

Lincoln;Clear;86;SSE;9;24%

Livermore;Clear;76;W;6;34%

Lompoc;Fog;55;W;3;93%

Long Beach;Cloudy;63;S;3;90%

Los Alamitos;Cloudy;63;S;3;90%

Los Angeles;Cloudy;67;W;3;78%

Los Angeles Downtown;Cloudy;67;W;3;78%

Madera;Clear;84;WNW;6;32%

Mammoth;Clear;70;NNW;12;34%

Marysville;Clear;84;SE;10;34%

Mather AFB;Clear;79;SE;6;29%

Merced;Clear;83;W;3;32%

Merced (airport);Clear;83;W;3;32%

Miramar Mcas;Cloudy;64;Calm;0;83%

Modesto;Clear;87;N;8;26%

Moffett Nas;Mostly clear;66;Calm;0;72%

Mojave;Clear;91;WNW;18;18%

Montague;Clear;72;N;14;33%

Monterey Rabr;Cloudy;58;E;3;83%

Mount Shasta;Clear;72;Calm;0;39%

Napa County;Clear;63;S;7;69%

Needles;Mostly clear;109;W;15;6%

North Island;Cloudy;66;S;6;77%

Oakland;Clear;61;W;3;75%

Oceanside;Cloudy;64;SW;5;83%

Ontario;Mostly cloudy;67;WSW;3;77%

Oroville;Clear;87;ENE;4;23%

Oxnard;Cloudy;62;WNW;3;93%

Palm Springs;Mostly clear;98;SSE;7;22%

Palmdale;Clear;85;SSW;9;26%

Paso Robles;Clear;73;WNW;7;40%

Point Mugu;Showers;62;Calm;0;89%

Porterville;Clear;85;SSE;6;42%

Ramona;Clear;62;W;5;86%

Redding;Clear;90;NE;5;20%

Riverside;Mostly cloudy;70;SW;6;67%

Riverside March;Mostly cloudy;71;W;7;66%

Sacramento;Clear;78;SSW;7;31%

Sacramento International;Clear;78;S;9;35%

Salinas;Cloudy;58;WNW;3;83%

San Bernardino;Partly cloudy;74;W;8;55%

San Carlos;Clear;64;Calm;0;72%

San Diego;Cloudy;66;S;6;77%

San Diego Brown;Cloudy;63;W;3;80%

San Diego Montgomery;Cloudy;64;WNW;3;83%

San Francisco;Clear;57;WSW;3;76%

San Jose;Clear;68;NW;6;69%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;59;Calm;0;83%

San Nicolas Island;Fog;57;Calm;0;96%

Sandberg;Clear;86;NW;16;22%

Santa Ana;Cloudy;64;SW;2;85%

Santa Barbara;Showers;60;W;5;92%

Santa Maria;Fog;54;Calm;0;96%

Santa Monica;Cloudy;64;WSW;5;86%

Santa Rosa;Mostly clear;60;Calm;0;66%

Santa Ynez;Clear;59;Calm;0;82%

Santee;Mostly cloudy;64;WNW;3;82%

South Lake Tahoe;Clear;62;S;5;53%

Stockton;Clear;79;NNW;7;28%

Thermal;Partly cloudy;100;NW;15;19%

Truckee-Tahoe;Clear;55;Calm;0;58%

Twentynine Palms;Clear;98;WNW;5;14%

Ukiah;Clear;76;Calm;0;38%

Vacaville;Clear;82;SSW;5;24%

Van Nuys;Mostly cloudy;64;E;5;87%

Vandenberg AFB;Fog;52;Calm;0;100%

Victorville;Mostly clear;78;SW;3;45%

Visalia;Clear;89;WNW;7;43%

Watsonville;Clear;56;Calm;0;93%

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Copyright 2021 AccuWeather