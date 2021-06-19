CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, June 19, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;73;Calm;0;22% Arcata;Cloudy;56;W;2;89% Auburn;Clear;82;E;8;22% Avalon;Mostly cloudy;58;Calm;0;93% Bakersfield;Clear;93;N;7;18% Beale AFB;Clear;81;ESE;6;26% Big Bear City;Partly cloudy;59;Calm;0;41% Bishop;Clear;74;NNW;6;20% Blue Canyon;Clear;74;Calm;0;24% Blythe;Partly cloudy;99;S;8;16% Burbank;Mostly cloudy;66;S;5;77% Camarillo;Cloudy;66;Calm;0;77% Camp Pendleton;Cloudy;62;SW;2;93% Campo;Clear;70;WSW;3;60% Carlsbad;Cloudy;64;SW;5;83% Chico;Mostly clear;90;Calm;0;15% China Lake;Mostly clear;89;SW;9;17% Chino;Mostly cloudy;67;WSW;3;77% Concord;Clear;82;SSW;13;23% Corona;Mostly cloudy;66;W;6;81% Crescent City;Mostly clear;53;N;17;82% Daggett-Barstow;Clear;98;W;14;14% Edwards AFB;Partly cloudy;86;SSW;8;24% El Centro;Clear;96;SW;9;20% Eureka;Mostly cloudy;52;SSE;6;93% Fairfield;Clear;74;SW;20;32% Fresno;Partly cloudy;92;WNW;8;30% Fullerton;Cloudy;65;S;3;77% Hanford;Clear;92;NW;10;37% Hawthorne;Cloudy;64;WSW;6;83% Hayward;Clear;64;NW;5;62% Imperial;Clear;96;SW;9;20% Imperial Beach;Cloudy;63;SSW;2;94% Lancaster;Clear;88;W;13;23% Lemoore Nas;Clear;82;NW;7;36% Lincoln;Clear;86;SSE;9;24% Livermore;Clear;76;W;6;34% Lompoc;Fog;55;W;3;93% Long Beach;Cloudy;63;S;3;90% Los Alamitos;Cloudy;63;S;3;90% Los Angeles;Cloudy;67;W;3;78% Los Angeles Downtown;Cloudy;67;W;3;78% Madera;Clear;84;WNW;6;32% Mammoth;Clear;70;NNW;12;34% Marysville;Clear;84;SE;10;34% Mather AFB;Clear;79;SE;6;29% Merced;Clear;83;W;3;32% Merced (airport);Clear;83;W;3;32% Miramar Mcas;Cloudy;64;Calm;0;83% Modesto;Clear;87;N;8;26% Moffett Nas;Mostly clear;66;Calm;0;72% Mojave;Clear;91;WNW;18;18% Montague;Clear;72;N;14;33% Monterey Rabr;Cloudy;58;E;3;83% Mount Shasta;Clear;72;Calm;0;39% Napa County;Clear;63;S;7;69% Needles;Mostly clear;109;W;15;6% North Island;Cloudy;66;S;6;77% Oakland;Clear;61;W;3;75% Oceanside;Cloudy;64;SW;5;83% Ontario;Mostly cloudy;67;WSW;3;77% Oroville;Clear;87;ENE;4;23% Oxnard;Cloudy;62;WNW;3;93% Palm Springs;Mostly clear;98;SSE;7;22% Palmdale;Clear;85;SSW;9;26% Paso Robles;Clear;73;WNW;7;40% Point Mugu;Showers;62;Calm;0;89% Porterville;Clear;85;SSE;6;42% Ramona;Clear;62;W;5;86% Redding;Clear;90;NE;5;20% Riverside;Mostly cloudy;70;SW;6;67% Riverside March;Mostly cloudy;71;W;7;66% Sacramento;Clear;78;SSW;7;31% Sacramento International;Clear;78;S;9;35% Salinas;Cloudy;58;WNW;3;83% San Bernardino;Partly cloudy;74;W;8;55% San Carlos;Clear;64;Calm;0;72% San Diego;Cloudy;66;S;6;77% San Diego Brown;Cloudy;63;W;3;80% San Diego Montgomery;Cloudy;64;WNW;3;83% San Francisco;Clear;57;WSW;3;76% San Jose;Clear;68;NW;6;69% San Luis Obispo;Mostly cloudy;59;Calm;0;83% San Nicolas Island;Fog;57;Calm;0;96% Sandberg;Clear;86;NW;16;22% Santa Ana;Cloudy;64;SW;2;85% Santa Barbara;Showers;60;W;5;92% Santa Maria;Fog;54;Calm;0;96% Santa Monica;Cloudy;64;WSW;5;86% Santa Rosa;Mostly clear;60;Calm;0;66% Santa Ynez;Clear;59;Calm;0;82% Santee;Mostly cloudy;64;WNW;3;82% South Lake Tahoe;Clear;62;S;5;53% Stockton;Clear;79;NNW;7;28% Thermal;Partly cloudy;100;NW;15;19% Truckee-Tahoe;Clear;55;Calm;0;58% Twentynine Palms;Clear;98;WNW;5;14% Ukiah;Clear;76;Calm;0;38% Vacaville;Clear;82;SSW;5;24% Van Nuys;Mostly cloudy;64;E;5;87% Vandenberg AFB;Fog;52;Calm;0;100% Victorville;Mostly clear;78;SW;3;45% Visalia;Clear;89;WNW;7;43% Watsonville;Clear;56;Calm;0;93% _____ Copyright 2021 AccuWeather