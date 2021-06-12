CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, June 12, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Showers;47;Calm;0;79% Arcata;Mostly cloudy;60;SSE;3;96% Auburn;Mostly cloudy;64;ESE;7;42% Avalon;Clear;65;Calm;0;36% Bakersfield;Clear;72;Calm;0;25% Beale AFB;Cloudy;72;SE;9;42% Big Bear City;Clear;45;Calm;0;33% Bishop;Clear;71;S;8;13% Blue Canyon;Mostly clear;50;Calm;0;37% Blythe;Clear;80;SSW;4;11% Burbank;Clear;67;ESE;8;50% Camarillo;Clear;63;Calm;0;67% Camp Pendleton;Clear;61;S;1;84% Campo;Clear;56;ENE;2;57% Carlsbad;Clear;57;Calm;0;93% Chico;Cloudy;75;SSE;8;31% China Lake;Clear;77;S;13;16% Chino;Clear;66;WNW;2;51% Concord;Clear;63;SW;6;67% Corona;Clear;67;W;5;52% Crescent City;Showers;57;S;8;93% Daggett-Barstow;Clear;79;WNW;15;14% Edwards AFB;Clear;68;SW;15;25% El Centro;Clear;80;W;8;26% Eureka;Mostly cloudy;60;Calm;0;93% Fairfield;Mostly cloudy;62;SW;21;68% Fresno;Clear;73;NW;12;29% Fullerton;Clear;66;SSE;5;69% Hanford;Clear;69;NW;8;30% Hawthorne;Clear;63;WSW;5;72% Hayward;Mostly cloudy;60;WNW;6;80% Imperial;Clear;80;W;8;26% Imperial Beach;Clear;59;W;2;92% Lancaster;Clear;70;W;21;22% Lemoore Nas;Mostly clear;65;NW;8;31% Lincoln;Cloudy;68;SSE;9;45% Livermore;Mostly clear;61;W;9;69% Lompoc;Clear;55;W;9;86% Long Beach;Clear;66;E;3;69% Los Alamitos;Clear;66;E;3;69% Los Angeles;Clear;65;Calm;0;67% Los Angeles Downtown;Clear;65;Calm;0;67% Madera;Clear;68;WNW;7;48% Mammoth;Mostly clear;44;S;8;81% Marysville;Cloudy;73;S;8;40% Mather AFB;Mostly cloudy;63;SE;7;55% Merced;Clear;69;NNW;14;46% Merced (airport);Clear;69;NNW;14;46% Miramar Mcas;Clear;57;Calm;0;83% Modesto;Clear;66;NW;14;44% Moffett Nas;Mostly clear;63;NNW;6;77% Mojave;Clear;72;NW;23;18% Montague;Partly cloudy;53;NE;7;82% Monterey Rabr;Clear;62;SW;7;67% Mount Shasta;Mostly cloudy;56;Calm;0;48% Napa County;Mostly cloudy;61;W;10;80% Needles;Clear;91;SW;13;2% North Island;Clear;65;WNW;5;72% Oakland;Mostly cloudy;61;SW;2;88% Oceanside;Clear;57;Calm;0;93% Ontario;Clear;66;WNW;2;51% Oroville;Mostly cloudy;76;SSE;8;32% Oxnard;Clear;60;W;6;77% Palm Springs;Clear;88;NW;9;19% Palmdale;Clear;68;W;3;24% Paso Robles;Clear;63;NW;16;47% Point Mugu;Clear;57;Calm;0;77% Porterville;Clear;65;Calm;0;50% Ramona;Clear;55;SW;3;61% Redding;Cloudy;64;NNE;5;57% Riverside;Showers;70;NW;3;42% Riverside March;Clear;61;Calm;0;45% Sacramento;Mostly cloudy;64;SW;8;64% Sacramento International;Mostly cloudy;69;S;8;46% Salinas;Clear;63;NW;5;62% San Bernardino;Clear;71;Calm;0;34% San Carlos;Mostly cloudy;63;Calm;0;72% San Diego;Clear;65;WNW;5;72% San Diego Brown;Clear;62;W;3;74% San Diego Montgomery;Clear;64;NW;3;72% San Francisco;Mostly cloudy;60;WSW;3;90% San Jose;Mostly clear;62;N;7;67% San Luis Obispo;Clear;56;WNW;12;83% San Nicolas Island;Clear;56;NW;29;80% Sandberg;Clear;62;NNW;21;30% Santa Ana;Clear;61;S;2;81% Santa Barbara;Clear;61;Calm;0;69% Santa Maria;Clear;53;WNW;5;85% Santa Monica;Clear;62;Calm;0;72% Santa Rosa;Mostly cloudy;59;Calm;0;83% Santa Ynez;Clear;52;Calm;0;76% Santee;Clear;61;WNW;5;63% South Lake Tahoe;Clear;58;SW;7;31% Stockton;Clear;62;W;7;67% Thermal;Clear;86;NW;10;21% Truckee-Tahoe;Clear;46;NNW;6;42% Twentynine Palms;Clear;78;W;4;12% Ukiah;Mostly cloudy;62;N;3;77% Vacaville;Mostly cloudy;68;SW;9;52% Van Nuys;Clear;64;E;5;59% Vandenberg AFB;Clear;54;N;20;92% Victorville;Clear;68;SW;3;28% Visalia;Mostly clear;69;NW;9;30% Watsonville;Clear;59;NE;3;71% _____ Copyright 2021 AccuWeather