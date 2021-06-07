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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 09:00 PM PDT Sunday, June 6, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly clear;63;NW;14;31%

Arcata;Clear;55;NNW;5;77%

Auburn;Mostly clear;77;SSE;8;29%

Avalon;Cloudy;53;WSW;6;89%

Bakersfield;Clear;84;NW;17;18%

Beale AFB;Mostly clear;85;SE;13;26%

Big Bear City;Clear;59;WSW;5;13%

Bishop;Clear;82;W;14;10%

Blue Canyon;Clear;64;SSW;5;46%

Blythe;Mostly clear;95;S;15;13%

Burbank;Mostly clear;63;S;8;67%

Camarillo;Mostly cloudy;64;SW;7;64%

Camp Pendleton;Cloudy;61;SW;3;81%

Campo;Partly cloudy;59;WSW;4;73%

Carlsbad;Cloudy;62;SW;3;72%

Chico;Partly cloudy;82;NNW;15;12%

China Lake;Clear;91;SW;15;12%

Chino;Mostly clear;61;WSW;5;77%

Concord;Clear;67;SSW;18;46%

Corona;Partly cloudy;63;W;9;69%

Crescent City;Clear;56;N;5;69%

Daggett-Barstow;Mostly cloudy;89;WSW;21;10%

Edwards AFB;Clear;77;WSW;21;24%

El Centro;Clear;89;WSW;15;19%

Eureka;Clear;53;NNW;5;77%

Fairfield;Clear;72;SW;22;36%

Fresno;Mostly cloudy;89;WNW;12;22%

Fullerton;Partly cloudy;64;S;6;72%

Hanford;Partly cloudy;87;NW;10;26%

Hawthorne;Mostly cloudy;62;WSW;7;72%

Hayward;Clear;60;WSW;5;61%

Imperial;Clear;89;WSW;15;19%

Imperial Beach;Cloudy;61;SSE;3;80%

Lancaster;Clear;70;SW;25;34%

Lemoore Nas;Mostly clear;81;NNW;6;35%

Lincoln;Partly cloudy;79;SSE;10;29%

Livermore;Clear;64;SSW;14;42%

Lompoc;Cloudy;56;W;8;82%

Long Beach;Mostly cloudy;62;S;6;72%

Los Alamitos;Partly cloudy;62;S;6;72%

Los Angeles;Partly cloudy;63;Calm;0;69%

Los Angeles Downtown;Partly cloudy;63;Calm;0;69%

Madera;Mostly clear;75;WNW;10;42%

Mammoth;Mostly clear;53;NNW;10;45%

Marysville;Mostly clear;85;SSE;14;28%

Mather AFB;Mostly clear;79;S;13;29%

Merced;Clear;79;W;8;37%

Merced (airport);Clear;79;W;8;37%

Miramar Mcas;Cloudy;62;WSW;6;72%

Modesto;Clear;81;NNW;10;19%

Moffett Nas;Mostly clear;64;NNW;7;42%

Mojave;Clear;81;WSW;16;18%

Montague;Mostly clear;65;N;20;31%

Monterey Rabr;Partly cloudy;58;W;10;64%

Mount Shasta;Partly cloudy;62;N;7;36%

Napa County;Clear;66;SW;18;46%

Needles;Clear;98;S;15;6%

North Island;Cloudy;65;SW;7;65%

Oakland;Mostly clear;60;SW;4;70%

Oceanside;Cloudy;62;SW;3;72%

Ontario;Mostly clear;61;WSW;5;77%

Oroville;Partly cloudy;89;S;12;24%

Oxnard;Cloudy;62;NW;8;74%

Palm Springs;Clear;88;NW;20;25%

Palmdale;Clear;74;SSW;20;22%

Paso Robles;Clear;59;SSW;15;66%

Point Mugu;Cloudy;61;Calm;0;69%

Porterville;Clear;87;NW;13;27%

Ramona;Mostly cloudy;58;W;7;80%

Redding;Mostly clear;82;WNW;9;15%

Riverside;Partly cloudy;65;W;12;62%

Riverside March;Mostly clear;65;NW;12;60%

Sacramento;Mostly clear;74;SSW;13;38%

Sacramento International;Clear;78;S;16;35%

Salinas;Clear;59;WNW;12;59%

San Bernardino;Mostly clear;70;W;13;49%

San Carlos;Clear;57;SW;8;63%

San Diego;Cloudy;65;SW;7;65%

San Diego Brown;Cloudy;63;W;7;67%

San Diego Montgomery;Cloudy;63;W;7;69%

San Francisco;Clear;56;WSW;6;75%

San Jose;Mostly clear;67;N;12;40%

San Luis Obispo;Cloudy;59;SW;8;69%

San Nicolas Island;Cloudy;56;NW;9;83%

Sandberg;Clear;60;SSW;15;57%

Santa Ana;Mostly cloudy;61;SSW;4;78%

Santa Barbara;Mostly clear;61;W;9;72%

Santa Maria;Cloudy;56;NW;9;77%

Santa Monica;Clear;61;WSW;6;75%

Santa Rosa;Clear;75;N;16;29%

Santa Ynez;Clear;54;W;7;76%

Santee;Cloudy;63;W;6;72%

South Lake Tahoe;Clear;63;S;12;39%

Stockton;Clear;72;W;21;32%

Thermal;Mostly clear;91;NNW;18;20%

Truckee-Tahoe;Mostly clear;59;Calm;0;38%

Twentynine Palms;Clear;87;WSW;10;7%

Ukiah;Clear;66;NNE;10;35%

Vacaville;Clear;77;S;8;31%

Van Nuys;Mostly clear;59;SSE;9;80%

Vandenberg AFB;Cloudy;54;N;8;87%

Victorville;Clear;69;S;12;37%

Visalia;Partly cloudy;87;NW;12;27%

Watsonville;Clear;56;E;8;74%

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