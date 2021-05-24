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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, May 23, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Partly cloudy;46;Calm;0;55%

Arcata;Cloudy;53;NNW;3;89%

Auburn;Clear;57;Calm;0;44%

Avalon;Clear;55;W;6;61%

Bakersfield;Clear;73;N;8;22%

Beale AFB;Clear;61;E;2;47%

Big Bear City;Clear;39;Calm;0;44%

Bishop;Mostly clear;57;WSW;7;37%

Blue Canyon;Clear;50;N;5;53%

Blythe;Clear;72;SW;5;13%

Burbank;Clear;61;ESE;7;57%

Camarillo;Clear;59;Calm;0;74%

Camp Pendleton;Clear;59;NNW;3;80%

Campo;Clear;50;ENE;3;59%

Carlsbad;Clear;59;Calm;0;86%

Chico;Partly cloudy;68;ENE;5;30%

China Lake;Clear;68;Calm;0;18%

Chino;Clear;61;WNW;3;52%

Concord;Clear;60;S;6;61%

Corona;Partly cloudy;63;WNW;8;55%

Crescent City;Cloudy;52;NNW;5;86%

Daggett-Barstow;Clear;71;WNW;7;18%

Edwards AFB;Clear;64;WSW;13;22%

El Centro;Clear;68;WSW;5;37%

Eureka;Cloudy;51;N;3;90%

Fairfield;Clear;60;SW;14;64%

Fresno;Clear;72;NW;13;28%

Fullerton;Clear;64;N;3;57%

Hanford;Partly cloudy;71;NW;12;33%

Hawthorne;Partly cloudy;59;Calm;0;74%

Hayward;Mostly cloudy;54;WNW;6;82%

Imperial;Clear;68;WSW;5;37%

Imperial Beach;Clear;55;SSW;3;90%

Lancaster;Clear;63;W;13;25%

Lemoore Nas;Clear;67;NNW;13;37%

Lincoln;Clear;61;SE;5;54%

Livermore;Clear;55;NNW;6;74%

Lompoc;Cloudy;53;W;8;85%

Long Beach;Mostly clear;60;N;6;69%

Los Alamitos;Clear;60;N;6;69%

Los Angeles;Clear;59;Calm;0;74%

Los Angeles Downtown;Clear;59;Calm;0;74%

Madera;Clear;65;WNW;6;47%

Mammoth;Mostly clear;48;NW;3;41%

Marysville;Partly cloudy;67;Calm;0;38%

Mather AFB;Mostly clear;61;SW;2;56%

Merced;Partly cloudy;64;NW;7;49%

Merced (airport);Partly cloudy;64;NW;7;49%

Miramar Mcas;Clear;58;NNW;6;86%

Modesto;Partly cloudy;65;NW;12;46%

Moffett Nas;Mostly clear;54;NNW;2;92%

Mojave;Mostly clear;64;WNW;20;27%

Montague;Clear;58;N;9;38%

Monterey Rabr;Partly cloudy;54;SW;6;80%

Mount Shasta;Clear;51;Calm;0;54%

Napa County;Clear;54;SSW;7;82%

Needles;Clear;75;SW;7;10%

North Island;Partly cloudy;62;NNW;5;74%

Oakland;Mostly clear;53;SW;3;92%

Oceanside;Clear;59;Calm;0;86%

Ontario;Clear;61;WNW;3;52%

Oroville;Clear;68;E;5;32%

Oxnard;Clear;56;Calm;0;86%

Palm Springs;Clear;78;NW;15;28%

Palmdale;Clear;63;WNW;4;31%

Paso Robles;Clear;60;NW;17;51%

Point Mugu;Clear;54;NNW;3;86%

Porterville;Clear;68;Calm;0;34%

Ramona;Clear;53;Calm;0;71%

Redding;Partly cloudy;67;SE;6;37%

Riverside;Clear;62;W;7;57%

Riverside March;Clear;58;NNW;3;51%

Sacramento;Mostly clear;64;S;3;57%

Sacramento International;Partly cloudy;79;SSW;5;54%

Salinas;Clear;54;NW;9;80%

San Bernardino;Clear;65;SW;5;32%

San Carlos;Mostly clear;54;NW;5;76%

San Diego;Mostly clear;62;NNW;5;74%

San Diego Brown;Clear;61;Calm;7;62%

San Diego Montgomery;Clear;60;NNW;6;77%

San Francisco;Mostly clear;51;WSW;3;89%

San Jose;Mostly clear;55;NNW;7;74%

San Luis Obispo;Clear;52;NW;5;89%

San Nicolas Island;Cloudy;53;NW;26;89%

Sandberg;Clear;58;NNW;10;31%

Santa Ana;Clear;57;W;2;82%

Santa Barbara;Clear;56;Calm;0;83%

Santa Maria;Mostly clear;51;W;5;89%

Santa Monica;Partly cloudy;57;Calm;0;80%

Santa Rosa;Mostly cloudy;52;SSE;5;80%

Santa Ynez;Clear;50;Calm;0;87%

Santee;Clear;59;NW;3;71%

South Lake Tahoe;Clear;40;S;3;79%

Stockton;Partly cloudy;61;W;9;57%

Thermal;Clear;66;NW;7;27%

Truckee-Tahoe;Clear;34;SSE;5;93%

Twentynine Palms;Clear;70;SW;3;15%

Ukiah;Clear;61;Calm;0;39%

Vacaville;Clear;61;Calm;0;55%

Van Nuys;Clear;60;ESE;6;66%

Vandenberg AFB;Cloudy;51;N;10;92%

Victorville;Clear;57;SW;3;45%

Visalia;Mostly clear;69;NW;10;34%

Watsonville;Clear;52;E;5;86%

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Copyright 2021 AccuWeather