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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, April 22, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;45;NNE;3;31%

Arcata;Cloudy;50;W;2;89%

Auburn;Clear;57;ESE;8;58%

Avalon;Cloudy;50;WSW;8;82%

Bakersfield;Clear;66;N;3;38%

Beale AFB;Clear;58;SE;6;67%

Big Bear City;Clear;34;Calm;0;74%

Bishop;Clear;49;WNW;6;23%

Blue Canyon;Clear;49;NE;3;51%

Blythe;Clear;66;S;9;42%

Burbank;Cloudy;56;S;7;69%

Camarillo;Cloudy;57;W;6;74%

Camp Pendleton;Cloudy;56;SW;3;82%

Campo;Mostly cloudy;46;WSW;6;94%

Carlsbad;Cloudy;57;SW;2;72%

Chico;Clear;68;ESE;9;32%

China Lake;Mostly cloudy;64;W;3;29%

Chino;Cloudy;54;WSW;4;85%

Concord;Clear;52;S;14;74%

Corona;Cloudy;56;W;8;74%

Crescent City;Mostly cloudy;45;SSW;7;100%

Daggett-Barstow;Partly cloudy;60;SW;22;42%

Edwards AFB;Clear;51;SW;12;67%

El Centro;Mostly clear;61;W;20;51%

Eureka;Cloudy;48;SW;3;93%

Fairfield;Mostly clear;50;SW;6;92%

Fresno;Clear;66;NNW;7;46%

Fullerton;Cloudy;60;SSE;3;69%

Hanford;Clear;56;W;3;86%

Hawthorne;Cloudy;58;WSW;6;71%

Hayward;Mostly cloudy;52;W;6;76%

Imperial;Mostly clear;61;W;20;51%

Imperial Beach;Cloudy;55;SSW;3;82%

Lancaster;Clear;54;WSW;15;61%

Lemoore Nas;Clear;57;SW;7;52%

Lincoln;Clear;55;SSE;9;71%

Livermore;Mostly clear;47;W;6;89%

Lompoc;Cloudy;52;WNW;5;80%

Long Beach;Cloudy;60;SSW;6;61%

Los Alamitos;Mostly cloudy;60;SSW;6;61%

Los Angeles;Cloudy;58;Calm;0;71%

Los Angeles Downtown;Cloudy;58;Calm;0;71%

Madera;Clear;57;NW;0;70%

Mammoth;Clear;48;NW;6;41%

Marysville;Clear;59;SSE;12;59%

Mather AFB;Clear;50;SSE;7;81%

Merced;Mostly clear;53;W;5;79%

Merced (airport);Mostly clear;53;W;5;79%

Miramar Mcas;Cloudy;54;SSW;2;87%

Modesto;Clear;56;N;9;64%

Moffett Nas;Cloudy;52;WNW;2;81%

Mojave;Mostly clear;59;WNW;29;41%

Montague;Mostly clear;52;N;7;36%

Monterey Rabr;Cloudy;52;SW;7;80%

Mount Shasta;Clear;54;NNW;5;33%

Napa County;Cloudy;51;SSW;12;82%

Needles;Clear;73;SW;6;20%

North Island;Cloudy;60;SW;8;66%

Oakland;Mostly cloudy;51;SW;4;85%

Oceanside;Cloudy;57;SW;2;72%

Ontario;Cloudy;54;WSW;4;85%

Oroville;Clear;67;SE;9;41%

Oxnard;Cloudy;54;W;10;82%

Palm Springs;Clear;68;NW;16;35%

Palmdale;Clear;53;S;14;63%

Paso Robles;Cloudy;50;SW;7;82%

Point Mugu;Mostly cloudy;54;WNW;8;82%

Porterville;Clear;60;E;7;59%

Ramona;Showers;51;Calm;0;92%

Redding;Clear;63;Calm;0;31%

Riverside;Cloudy;55;N;6;74%

Riverside March;Cloudy;53;W;4;83%

Sacramento;Clear;52;SSE;5;76%

Sacramento International;Clear;54;S;10;74%

Salinas;Cloudy;51;W;6;79%

San Bernardino;Cloudy;57;WNW;7;67%

San Carlos;Cloudy;50;W;3;81%

San Diego;Cloudy;60;SW;8;66%

San Diego Brown;Cloudy;56;SSW;5;74%

San Diego Montgomery;Cloudy;57;SSW;5;71%

San Francisco;Mostly cloudy;48;SW;5;83%

San Jose;Cloudy;52;N;3;74%

San Luis Obispo;Cloudy;51;W;6;82%

San Nicolas Island;Cloudy;51;WNW;14;82%

Sandberg;Showers;43;N;6;92%

Santa Ana;Cloudy;58;SSW;3;77%

Santa Barbara;Mostly cloudy;55;E;5;71%

Santa Maria;Cloudy;51;WNW;8;79%

Santa Monica;Cloudy;58;WSW;5;69%

Santa Rosa;Mostly cloudy;48;SSW;5;89%

Santa Ynez;Cloudy;50;W;3;81%

Santee;Cloudy;55;Calm;0;81%

South Lake Tahoe;Clear;36;Calm;0;78%

Stockton;Clear;51;WNW;12;79%

Thermal;Clear;66;NNW;22;42%

Truckee-Tahoe;Clear;32;Calm;0;64%

Twentynine Palms;Clear;60;W;4;40%

Ukiah;Clear;57;Calm;0;59%

Vacaville;Clear;55;SSW;9;68%

Van Nuys;Cloudy;54;SSE;7;79%

Vandenberg AFB;Cloudy;50;NW;6;86%

Victorville;Clear;48;SSW;5;73%

Visalia;Clear;61;Calm;0;64%

Watsonville;Cloudy;50;SSE;3;86%

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Copyright 2021 AccuWeather